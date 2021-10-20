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来年のＮＨＫ大河「鎌倉殿の１３人」１月９日スタートが決定
2021年10月20日 15時6分
スポーツ報知
俳優の小栗旬が鎌倉幕府第２代執権・北条義時を演じるＮＨＫ大河「鎌倉殿の１３人」（日曜・後８時）の放送開始日が来年１月９日であることが２０日、同局より発表された。
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