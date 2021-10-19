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【巨人】引き分け連敗脱出ならず　１３試合未勝利…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
ＤｅＮＡと引き分け引きあげる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ４―４巨人（１９日・横浜）

　巨人はＤｅＮＡと引き分け１３試合未勝利となった。

　２回に広岡の４号２ランで先取点を奪ったが、先発のメルセデスら投手陣が踏ん張れず逆転を許した。８回にウィーラーの中犠飛で追いついたが勝ち越し点は奪えず、１１連敗を免れるのがやっと。今季２０試合目の引き分けとなった。この日、試合のなかった４位・広島との差は３のまま。

　残り３戦で連敗脱出はもちろん、クライマックス・シリーズ（ＣＳ）への光を見い出したい。

　◇１回（両軍０）

　【巨】松原二ゴロ、坂本左飛、丸左前安打、岡本和右飛

　【Ｄ】桑原四球、知野、佐野ともに三振、牧のとき桑原二盗失敗

　◇２回（巨２、Ｄ１）

　【巨】ウィーラー三振、中田遊直、大城中前安打、広岡右越４号２ラン、メルセデス三振

　【Ｄ】牧三塁内野安打、宮崎の中前安打で牧二進、ソトの左前安打で牧一挙生還、宮崎二進、細川の投ゴロで宮崎三封、ソト二進、戸柱遊飛、今永の三ゴロでソト二封

　◇３回（巨１、Ｄ０）

　【巨】松原三振、坂本右飛、丸三振のとき戸柱捕逸で振り逃げ、岡本和四球で丸二進、ウィーラーの右前安打で丸一挙生還、岡本和二進、中田二ゴロ

　【Ｄ】桑原中前安打、知野三振のとき桑原二盗失敗、佐野中飛

　◇４回（巨０、Ｄ２）

　【巨】大城一ゴロ、広岡三ゴロ、メルセデス左前安打、松原二ゴロ

　【Ｄ】牧右越二塁打、宮崎の遊ゴロで牧三進、ソトの右越二塁打で牧生還、細川の中越二塁打でソト生還、戸柱中飛、今永三ゴロ

　◇５回（巨０、Ｄ１）

　【巨】坂本中飛、丸二ゴロ、岡本和左飛

　【Ｄ】（投手畠）桑原右前安打、知野の一塁前バントで桑原二進、佐野の右翼線安打で桑原生還、牧中飛、宮崎三ゴロ

　◇６回（両軍０）

　【巨】ウィーラー右飛、中田右越二塁打、大城野二ゴロで中田三進、広岡右飛

　【Ｄ】ソト四球、細川三振、（代走森）戸柱二ゴロ併殺打

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手砂田、一塁知野、遊撃森）畠の代打岸田三ゴロ、松原三振、坂本三ゴロ

　【Ｄ】（投手中川）砂田の代打神里三振、桑原四球、知野の三ゴロで桑原二封、佐野のとき知野二盗失敗

　◇８回（巨１、Ｄ０）

　【巨】（投手ピープルズ、一塁牧、二塁柴田）丸四球（代走増田大）、岡本和の右前安打で増田大一挙三進、ウィーラーの中犠飛で増田大生還、（一塁走者代走重信）中田遊ゴロ併殺打

　【Ｄ】（投手デラロサ、三塁増田大、中堅重信）佐野中前安打（代走関根）、牧の中前安打で関根二進、宮崎、森ともに中飛、細川の代打楠本四球で満塁、戸柱遊飛

　◇９回（両軍０）

　【巨】（左翼関根、右翼楠本）大城、広岡の代打吉川ともに二ゴロ、デラロサの代打中島三振

　【Ｄ】（投手ビエイラ、捕手小林、二塁吉川、左翼立岡）柴田四球（代走田中俊）、桑原の遊ゴロで田中俊二封、ピープルズの代打大和右飛、関根死球で桑原二進、牧三ゴロ

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