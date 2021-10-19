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【巨人】１軍合流中の今村信貴は登録されず　ハマスタで練習

スポーツ報知
今村信貴

　巨人は１９日、公示を発表し大江を登録、戸根を抹消した。

　１８日から大江と共に１軍練習に参加していた今村は登録されず。この日は横浜での試合前練習に参加していた。

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