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【巨人】大江竜聖を登録　戸根千明を抹消

スポーツ報知
大江竜聖

　ＮＰＢは１９日、セ・リーグ公示を発表した。

　１８日から１軍練習に参加していた大江竜聖投手を登録。１６日の広島戦（東京Ｄ）で２回１／３を投げ、２本塁打を被弾した戸根が抹消された。

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