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日曜阪神の注目新馬１７日５Ｒ・芝１６００メートル

スポーツ報知

★サトノドルチェ（牡、父オルフェーヴル、母ラッドルチェンド、栗東・池江泰寿厩舎）

　ストームキャット直子の祖母ラヴズオンリーミーから連なる母系は、リアルスティール（ドバイターフ）、ラヴズオンリーユー（オークス、クイーンエリザベス２世Ｃ）を出したホットな一族。本馬の半姉はクイーンＳ、ダービー卿チャレンジＴを制したテルツェット（父ディープインパクト）。

　本馬は９月７日に外厩・ノーザンファームしがらきから移動し、ウッドチップ、ポリトラック、坂路、芝コースで時計１０本。首が高いフォームだが、かき込みは鋭く、脚はよく回る。パワーを備える走法だけに、雨を含んだ今日の馬場も合うはず。ルメール騎手の手綱で初戦Ｖを狙う。

【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】

タイセイジャスパー◇　９日東京４Ｒダ１６００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

モカフラワー　　　◇　９日東京５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

レッドゲイル　　　◇　９日東京６Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）

シダー　　　　　　◇　９日阪神４Ｒダ１４００（宇治田原優駿ステーブル）

アートハウス　　　◇　９日阪神５Ｒ芝２０００（信楽牧場）

ジャスパーグレイト◇　９日阪神６Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）

スマートプレジール◇　９日新潟５Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）

ラスール　　　　　◇１０日東京４Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）

テラフォーミング　◇１０日東京５Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）

ピンハイ　　　　　◇１０日阪神４Ｒ芝１４００（宇治田原優駿ステーブル）

タガノエスコート　◇１０日阪神５Ｒ芝１８００（宇治田原優駿ステーブル）

グランデレジーナ　◇１０日新潟５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）

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