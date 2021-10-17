日曜阪神の注目新馬１７日５Ｒ・芝１６００メートル

★サトノドルチェ（牡、父オルフェーヴル、母ラッドルチェンド、栗東・池江泰寿厩舎）
ストームキャット直子の祖母ラヴズオンリーミーから連なる母系は、リアルスティール（ドバイターフ）、ラヴズオンリーユー（オークス、クイーンエリザベス２世Ｃ）を出したホットな一族。本馬の半姉はクイーンＳ、ダービー卿チャレンジＴを制したテルツェット（父ディープインパクト）。
本馬は９月７日に外厩・ノーザンファームしがらきから移動し、ウッドチップ、ポリトラック、坂路、芝コースで時計１０本。首が高いフォームだが、かき込みは鋭く、脚はよく回る。パワーを備える走法だけに、雨を含んだ今日の馬場も合うはず。ルメール騎手の手綱で初戦Ｖを狙う。
【先週の新馬勝ち上がり外厩（放牧牧場）一覧】
タイセイジャスパー◇ ９日東京４Ｒダ１６００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
モカフラワー ◇ ９日東京５Ｒ芝１８００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
レッドゲイル ◇ ９日東京６Ｒダ１４００（高橋ＴＣ）
シダー ◇ ９日阪神４Ｒダ１４００（宇治田原優駿ステーブル）
アートハウス ◇ ９日阪神５Ｒ芝２０００（信楽牧場）
ジャスパーグレイト◇ ９日阪神６Ｒダ１８００（チャンピオンヒルズ）
スマートプレジール◇ ９日新潟５Ｒダ１２００（吉澤ステーブルＷＥＳＴ）
ラスール ◇１０日東京４Ｒ芝１６００（ノーザンファーム天栄）
テラフォーミング ◇１０日東京５Ｒ芝２０００（吉澤ステーブルＥＡＳＴ）
ピンハイ ◇１０日阪神４Ｒ芝１４００（宇治田原優駿ステーブル）
タガノエスコート ◇１０日阪神５Ｒ芝１８００（宇治田原優駿ステーブル）
グランデレジーナ ◇１０日新潟５Ｒ芝１６００（ノーザンファームしがらき）