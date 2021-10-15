【巨人】９連敗で借金１　岡本和真、リーグトップの３９号も逆転負け…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト―巨人（１５日・神宮）

巨人が逆転負けで、４年ぶりの９連敗を喫した。坂本勇人、岡本和真の本塁打などで試合を優位に進めたが、先発の戸郷翔征が３本の本塁打を浴び、６回途中６安打４失点で降板。４月１０日以来の借金生活に突入した。

◆１回（巨３、ヤ０）

【巨】松原三振、坂本右越１９号本塁打、丸右前安打、岡本和左越３９号２ラン、ウィーラー中飛、中田三振

【ヤ】塩見、青木ともに中飛、山田、村上ともに四球で一、二塁、オスナ一邪飛

◆２回（巨０、ヤ１）

【巨】大城左飛、吉川二ゴロ、戸郷三ゴロ

【ヤ】中村三振、サンタナ左中間１６号本塁打、元山中飛、高梨右飛

◆３回（巨０、ヤ１）

【巨】松原の右翼線二塁打をサンタナが失策し松原三進、坂本三振、丸、岡本和ともに四球で満塁、ウィーラー遊ゴロ併殺打

【ヤ】塩見右飛、青木右越９号本塁打、山田右飛、村上左飛

◆４回（両軍０）

【巨】中田四球、大城一ゴロ併殺打、吉川遊ゴロ

【ヤ】オスナ右飛、中村遊ゴロ、サンタナ右翼線二塁打、元山中飛

◆５回（両軍０）

【巨】戸郷左飛、松原三振、坂本左飛

【ヤ】高梨の代打太田四球、塩見投前バントで太田二進、青木遊ゴロ、山田の投手内野安打で太田三進、村上四球で満塁、オスナの遊ゴロで村上二封

◆６回（巨１、ヤ２）

【巨】（投手大西、中堅太田）丸左前安打、岡本和中飛、ウィーラーの左前安打で丸一挙三進、中田の遊ゴロで丸生還、ウィーラー二封、大城遊ゴロ

【ヤ】中村右中間二塁打、サンタナ中越１７号２ラン、（投手高木）元山遊ゴロ、太田三邪飛、大西の代打宮本三ゴロ

◆７回（巨２、ヤ４）

【巨】（投手今野）吉川中前安打、高木の代打重信の投前バントで吉川二進、松原三邪飛、坂本の左前安打で吉川一挙生還、丸四球で坂本二進、岡本和の中前安打で坂本一挙生還、丸二進、（投手大下）ウィーラー投ゴロ

【ヤ】（投手高梨、捕手小林、左翼重信）青木四球、山田の左中間二塁打で青木一挙生還、村上四球、（投手畠）オスナ左越１３号３ラン、中村一直、サンタナ中前安打（代走山崎）、元山の三直で一塁走者山崎が飛び出しており併殺

◆８回（巨１、ヤ０）

【巨】（投手清水、中堅山崎、右翼太田）中田右越３号本塁打、畠の代打八百板投ゴロ、吉川左翼線二塁打、重信の二ゴロで吉川三進、松原三振

【ヤ】（投手デラロサ、左翼八百板）太田二ゴロ、清水の代打川端中前安打（代走渡辺）、青木四球で渡辺二進（一塁走者代走荒木）、山田中飛、村上遊飛

◆９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（投手マクガフ、左翼荒木、右翼渡辺）坂本右飛、丸四球（代走増田大）、岡本和の三ゴロで増田大二進、小林の代打中島中飛