ＷＷＥのドラフトでＩＣ王者・中邑真輔はスマックダウン残留、東京五輪レスリング金のゲイブル・スティーブソンはロウ所属に

世界最大のプロレス団体ＷＷＥの「ドラフト」がＷＷＥ２大ブランドの「スマックダウン」と「ロウ」で２日にわたって開催された。「スマックダウン」は日本時間２日に米メリーランド州ボルチモアのロイヤル・ファーム・アリーナで、「ロウ」は同５日にテネシー州ナッシュビルのブリヂストン・アリーナで行われ、ライブ配信された。
１日目は「スマックダウン」のオープニングでＷＷＥオフィシャルのアダム・ピアース＆ソーニャ・デビルが登場すると、ＷＷＥドラフト・ラウンド１としてスマックダウンがユニバーサル王者ローマン・レインズ、ロウ女子王者シャーロット・フレアー（移籍）、ロウがＷＷＥ王者ビッグＥ、ビアンカ・ブレア（移籍）を指名した。２日目は「ロウ」で開催され、ＩＣ王者中邑真輔が「スマックダウン」に残留、“東京五輪レスリング金メダリスト”ゲイブル・スティーブソンは「ロウ」に指名された。
◆ＷＷＥドラフト結果（１日目・スマックダウンで実施）
【ロウ】ビッグＥ、ビアンカ・ブレア、ランディ・オートン＆リドル、エッジ、リア・リプリー＆ニッキーＡＳＨ、キース”ベアキャット”リー、レイ＆ドミニク・ミステリオ、オースティン・セオリー
【スマックダウン】ローマン・レインズ、シャーロット・フレアー、ドリュー・マッキンタイア、コフィ・キングストン＆エグザビア・ウッズ、ハッピー・コービン＆マッドキャップ・モス、ヒット・ロウ、ナオミ、ジェフ・ハーディ
◆ＷＷＥドラフト結果（２日目・ロウで実施）
【ロウ】ベッキー・リンチ、ボビー・ラシュリー、セス・ロリンズ、ダミアン・プリースト、ＡＪスタイルズ＆オモス、ケビン・オーエンズ、ストリート・プロフィッツ、フィン・ベイラー、カリオン・クロス、アレクサ・ブリス、カーメラ、ゲイブル・スティーブソン
【スマックダウン】ウーソズ、サーシャ・バンクス、中邑真輔＆リック・ブーグス、シェイマス、シェイナ・ベイズラー、ザイア・リー、バイキング・レイダース、リコシェ、ウンベルト・カリーヨ＆エンジェル・ガルザ、セザーロ、リッジ・ホランド、サミ・ゼイン
◆ＷＷＥドラフト追加発表
【ロウ】戸澤陽、ナイア・ジャックス、ジョン・モリソン、レジー、Ｒトゥルース、ドゥドロップ、Ｔバー、アポロ・クルーズ＆コマンダー・アジーズ、オーティス＆チャド・ゲイブル、ゼリーナ・ベガ、ドレイク・マーベリック
【スマックダウン】トニー・ストーム、ドリュー・グラック、メイス、ムスタファ・アリ、マンスール、アリーヤ