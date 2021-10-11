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【セ公示】（１１日）巨人が北村拓己、中日は福留孝介を抹消
2021年10月11日 16時33分
スポーツ報知
◆セ・リーグ（１１日）
【出場選手登録抹消】
▽巨人 北村拓己内野手
▽阪神 熊谷敬宥内野手
▽中日 福留孝介外野手
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