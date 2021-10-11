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【セ公示】（１１日）巨人が北村拓己、中日は福留孝介を抹消

スポーツ報知
巨人・北村拓己

　◆セ・リーグ（１１日）

　【出場選手登録抹消】

　▽巨人　北村拓己内野手

　▽阪神　熊谷敬宥内野手

　▽中日　福留孝介外野手

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