【巨人】ワーストタイ６連敗　高橋優貴は５回途中３失点で８敗目…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島３―１巨人（１０日・マツダスタジアム）

巨人が今季ワーストタイの６連敗を喫した。

先発の高橋優貴は３回まで毎回走者を出しながらも無失点で切り抜けてきたが、４回に先制を許した。５回１死から連打で一、三塁から西川に右越え２点適時三塁打を浴び降板。５回持たず、６安打３四球で３失点で８敗目（１１勝）。

打線はこの日もつながらず。８回に丸佳浩が２試合連続となる２０号ソロの１点のみ。

９月１１日以来今季２度目の６連敗となった。

◇１回（両軍０）

【巨】松原左飛、吉川遊ゴロ、坂本右中間二塁打、岡本和右飛

【広】宇草中前安打、小園二ゴロ併殺打、西川左飛

◇２回（両軍０）

【巨】丸中越二塁打、亀井、中島ともに中飛、大城申告敬遠、高橋三振

【広】鈴木誠、坂倉ともに四球、菊池涼一邪飛、林の投ゴロで鈴木誠三進、坂倉二進、石原申告敬遠で満塁、森下二ゴロ

◇３回（両軍０）

【巨】松原三振、吉川右翼線二塁打、坂本三振、岡本和の三塁内野安打で吉川三進、丸三振

【広】宇草左越二塁打、小園の一塁バントで宇草三進、西川の二ゴロで宇草が飛び出しタッチアウト、鈴木誠のとき捕逸で西川三進、鈴木誠左飛

◇４回（巨０、広１）

【巨】亀井三振、中島二ゴロ、大城投ゴロ

【広】坂倉右翼線三塁打、菊池涼遊ゴロ、林の投ゴロを野選で坂倉生還、石原二ゴロ併殺打

◇５回（巨０、広２）

【巨】高橋三振、松原左飛、吉川一ゴロ

【広】森下遊ゴロ、宇草右前安打、小園の左前安打で宇草一挙三進、西川の右中間三塁打で宇草、小園ともに生還、（投手畠）鈴木誠の遊直で西川戻れずアウト

◇６回（両軍０）

【巨】坂本の三塁内野安打を林が悪送球し二進、岡本和三直、丸の右前安打で坂本三進、亀井の一ゴロで坂本本塁タッチアウト、丸二進、中島の三ゴロで丸三封

【広】坂倉右前安打、菊池涼一飛、林の左翼線二塁打で坂倉三進（二塁走者代走上本）、石原左飛、森下三振

◇７回（両軍０）

【巨】（三塁上本）大城二ゴロ、畠の代打立岡右前安打、松原の中前安打で立岡二進、吉川の一ゴロで立岡三進、松原二進、坂本二直

【広】（投手中川）宇草二ゴロ、小園左飛、西川遊ゴロ

◇８回（巨１、広０）

【巨】（投手島内）岡本和三振、丸右越２０号本塁打、亀井、中島ともに三振

【広】（投手デラロサ）鈴木誠三振、坂倉左前安打（代走大盛）、菊池涼捕邪飛、上本三振

◇９回（巨０、広Ｘ）

【巨】（投手栗林、一塁安部、三塁三好、中堅大盛、右翼上本）大城三振、デラロサの代打ウィーラー二飛、松原四球、吉川二ゴロ