【巨人】丸佳浩が９回弾丸ライナー１９号　松原聖弥は２４試合連続安打…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島７―１巨人（９日・マツダスタジアム）

巨人は今季３度目の５連敗を喫した。先発の戸郷翔征は初回に３連打で２点を失うと、その後も失点を重ねて４回途中４失点で降板。リリーフ陣も打ち込まれ、得点は最終回の丸佳浩の１９号ソロのみ。

９月に月間２度の５連敗を喫して以来、今季３度目の５連敗となった。

【試合経過】

◆１回（巨０、広２）

【巨】松原左前安打、広岡右飛、坂本四球で松原二進、岡本和三振、丸左飛

【広】宇草左飛、小園二ゴロ、西川右前安打、鈴木誠の左翼線二塁打で西川一挙生還、坂倉の中前安打で鈴木誠一挙生還、菊池涼三振

◆２回（両軍０）

【巨】中島三塁内野安打、ウィーラー三塁併殺打、岸田右翼線三塁打、戸郷遊ゴロ

【広】林、会沢、高橋昂３者連続三振

◆３回（巨０、広１）

【巨】松原、広岡ともに三振、坂本右飛

【広】宇草右中間三塁打、小園三振、西川の二ゴロで宇草生還、鈴木誠中飛

◆４回（巨０、広１）

【巨】岡本和右飛、丸右前安打、中島一邪飛、ウィーラー右飛

【広】坂倉四球、菊池涼の右前安打で坂倉一挙三進、（投手高木、左翼若林）林の左飛で坂倉生還、会沢の遊撃内野安打で菊池涼二進、高橋昂捕ゴロ併殺打

◆５回（両軍０）

【巨】岸田四球、若林三振、松原四球で岸田二進、広岡左飛、坂本三振

【広】宇草三振、小園右前安打、西川の遊ゴロで小園二封、鈴木誠四球で西川二進、坂倉の二ゴロで鈴木誠二封

◆６回（巨０、広１）

【巨】岡本和四球、丸左飛のとき岡本和が二塁を踏まずに戻りアウト、中島遊撃内野安打、高木の代打吉川二ゴロ

【広】（投手鍵谷）菊池涼投手内野安打、林中飛、会沢の代打安部の投ゴロで菊池涼二進、ケムナの代打松山の三塁や内野安打で菊池涼一騎生還（代走石原）、宇草二ゴロ

◆７回（巨０、広２）

【巨】（投手高橋樹、捕手石原）岸田二ゴロ、若林遊ゴロ、松原三振

【広】（投手高梨）小園右前安打、西川のとき小園二盗、西川三振、鈴木誠の左前安打で小園三進（一塁走者代走大盛）、坂倉の右越二塁打で小園、大盛生還、菊池涼四球（代走三好）、林三振、高橋樹の代打上本の右前安打で坂倉本封

◆８回（両軍０）

【巨】（投手島内、二塁上本、三塁三好、中堅大盛、右翼宇草）広岡、坂本ともに中飛、岡本和三振

【広】（投手戸根）石原右飛、宇草三振、小園遊ゴロ

◆９回（巨１、広Ｘ）

【巨】（投手コルニエル、左翼宇草、右翼曽根）丸右越１９号本塁打、中島、戸根の代打大城、岸田３者連続三振