オカダ・カズチカ、タイチ下し開幕６連勝　ジェフ・コブもＳＡＮＡＤＡ撃破で並走…新日Ｇ１高知大会全成績

◆新日本プロレス「Ｇ１クライマックス３１」大会（８日、高知県民体育館、観衆１０６０人）
Ｂブロック公式戦が行われ、Ｇ１クライマックス優勝での完全復活を誓ったオカダ・カズチカがタイチを必殺のレインメーカーで下し、破竹の開幕６連勝を飾った。
隠れ優勝候補・ジェフ・コブも昨年準優勝のＳＡＮＡＤＡをツアー・オブ・ジ・アイランドで撃破し、無傷の６連勝で首位並走。
ＩＷＧＰ ＵＳヘビー王者・棚橋弘至はＥＶＩＬのダーティーな攻撃の前に悔しい黒星で３年ぶり４度目の優勝の可能性が消滅した。ＥＶＩＬはオカダ、コブを追走する５勝目を挙げた。
後藤洋央紀はチェーズ・オーエンズを、ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩはタマ・トンガを下し、ともに２勝目を挙げた。
▽２０分１本勝負
〇エル・デスペラード（８分２７秒 インディアンデスロック）藤田晃生●
▽「Ｇ１クライマックス３１」Ｂブロック公式戦３０分１本勝負
〇ＹＯＳＨＩ―ＨＡＳＨＩ＝２勝４敗、勝ち点４（１３分１４秒 カルマ→片エビ固め）タマ・トンガ＝１勝５敗、勝ち点２●
▽同
〇後藤洋央紀＝２勝４敗、勝ち点４（１２分４１秒 ＧＴＲ→片エビ固め）チェーズ・オーエンズ＝１勝５敗、勝ち点２●
▽同
〇ジェフ・コブ＝６勝０敗、勝ち点１２（１４分１７秒 ツアー・オブ・ジ・アイランド→片エビ固め）ＳＡＮＡＤＡ＝２勝４敗、勝ち点４●
▽同
〇ＥＶＩＬ＝５勝１敗、勝ち点１０（１７分２２秒 体固め）棚橋弘至＝３勝３敗、勝ち点６●
▽同
〇オカダ・カズチカ＝６勝０敗、勝ち点１２（２３分１０秒 レインメーカー→片エビ固め）タイチ＝２勝４敗、勝ち点４●