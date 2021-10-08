【巨人】チーム４連敗　先発の山口俊は５回途中６安打６失点…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島６―２巨人（８日・マツダスタジアム）

巨人は初回、松原聖弥の先頭打者プレーボール弾、２回ウィーラーの中前タイムリーの２点止まりで、４連敗を喫した。先発の山口俊は５回途中で降板。自身１０試合ぶりの白星とはならなかった。

◆１回（巨１、広０）

【巨】松原中越１２号本塁打、若林、坂本ともに三振、岡本和左中間二塁打、丸の右前安打で岡本和一挙本塁を狙うも本塁タッチアウト

【広】宇草投ゴロ、小園遊飛、西川中飛

◆２回（巨１、広２）

【巨】中島左前安打、大城の二ゴロで中島二進、ウィーラーの中前安打で中島一挙生還、山口スリーバント失敗三振、松原四球でウィーラー二進、若林遊ゴロ

【広】鈴木誠三ゴロ、坂倉中前安打、林の右翼線二塁打で坂倉三進、安部の中前安打で坂倉、林ともに生還、会沢四球で安部二進、大瀬良スリーバント失敗三振、宇草三振

◆３回（両軍０）

【巨】坂本遊ゴロ、岡本和、丸ともに三振

【広】小園三振、西川左飛、鈴木誠三振

◆４回（両軍０）

【巨】中島三ゴロ、大城の二ゴロを安部が失策、ウィーラー二飛、山口三振

【広】坂倉四球、林の投ゴロで坂倉二進、安部三振、会沢申告敬遠（ボールカウント２―０から）、大瀬良三振

◆５回（巨０、広４）

【巨】松原遊ゴロ、若林三振、坂本右前安打、岡本和の遊撃強襲内野安打で坂本一挙三進、丸二飛

【広】宇草右前安打、小園の遊撃内野安打で宇草二進、西川三振、鈴木誠四球で満塁、坂倉の中前安打で宇草、小園にともに生還、鈴木誠二進、（投手戸根）林右飛、安部の二塁強襲安打で鈴木誠一挙生還、坂倉二進、会沢の中前安打で坂倉一挙生還、安部一挙三進、大瀬良三振

◆６回（両軍０）

【巨】中島三ゴロ、大城二ゴロ、ウィーラー遊ゴロ

【広】宇草投ゴロ、小園一ゴロ、西川三振

◆７回（両軍０）

【巨】戸根の代打吉川、松原ともに二ゴロ、若林三邪飛

【広】（投手田中豊、二塁吉川）鈴木誠三振、坂倉四球、林の投ゴロで坂倉二進、安部中飛

◆８回（両軍０）

【巨】（投手菊池保、三塁上本、中堅大盛、右翼宇草）坂本三塁内野安打、岡本和三振、（投手バード）丸三振、中島投直

【広】（捕手岸田、一塁大城）会沢三振、バードの代打長野右前安打（代走曽根）、宇草のとき曽根二盗失敗、宇草三振

◆９回（巨０、広Ｘ）

【巨】（投手森浦、右翼曽根）大城の代打広岡四球、ウィーラー右飛、吉川の代打北村遊ゴロ併殺打