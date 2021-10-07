【巨人】投手陣力投もサヨナラ負けで８・５差 ２試合連続無得点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト１Ｘ―０巨人（７日・神宮）

巨人は投手陣が８回まで無安打に抑えながら、２安打で９回サヨナラ負けを喫した。

６回無安打無失点の菅野は、７回に一度はマウンドに向かったが右手親指がつって緊急降板。両軍無得点で迎えた９回、２死二塁から山田の遊撃内野安打で１点を奪われた。

打線は４回まで３本の二塁打を含む４安打で毎回出塁したが、２試合連続無得点。首位ヤクルトに３タテを食らい、ゲーム差は「８・５」に広がった。

◇１回（両軍０）

【巨】松原三振、若林左翼線安打、坂本三振、岡本和の遊ゴロで若林二封

【ヤ】塩見三振、青木右飛、山田遊飛

◇２回（両軍０）

【巨】丸遊ゴロ、亀井三振、大城右翼線二塁打、小林三振

【ヤ】村上の一ゴロを大城が失策、オスナ二飛、中村二ゴロ併殺打

◇３回（両軍０）

【巨】菅野一ゴロ、松原左翼線二塁打、若林の中飛で松原三進、坂本二ゴロ

【ヤ】サンタナ三振、西浦一邪飛、原三振

◇４回（両軍０）

【巨】岡本和三ゴロ、丸左飛、亀井右翼線二塁打、大城申告敬遠、小林二飛

【ヤ】塩見、青木ともに三ゴロ、山田中飛

◇５回（両軍０）

【巨】菅野右飛、松原中飛、若林投ゴロ

【ヤ】村上三振、オスナ二ゴロ、中村遊飛

◇６回（両軍０）

【巨】坂本三ゴロ、岡本和遊ゴロ、丸三振

【ヤ】サンタナ四球、西浦死球でサンタナ二進、原の代打宮本の投前バントでサンタナ三進、西浦二進、塩見の投ゴロでサンタナ三本間で挟まれタッチアウト、西浦三進、塩見二進、青木三振

◇７回（両軍０）

【巨】（投手今野）亀井、大城、小林三者連続三振

【ヤ】（投手デラロサ、一塁若林、二塁吉川）山田三ゴロ、村上二ゴロ、オスナ三ゴロ

◇８回（両軍０）

【巨】（投手清水）吉川三振、松原二ゴロ、若林三振

【ヤ】（投手畠）中村三振、サンタナ遊ゴロ、西浦三振

◇９回（巨０、ヤ１Ｘ）

【巨】（投手マクガフ、右翼渡辺）坂本、岡本和ともに中飛、丸四球（代走増田大）、亀井三振

◇【ヤ】（投手ビエイラ、左翼増田大、中堅立岡）マクガフの代打川端三振、塩見左前安打、青木のとき塩見二盗、青木三振、山田の遊撃内野安打で塩見一挙生還