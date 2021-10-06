【巨人】神宮で痛恨の連敗　序盤の先制機逃し先取点奪われ反撃できず…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―０巨人（６日・神宮）

巨人が首位ヤクルトに痛恨の連敗を喫した。先発のメルセデスは４回まで無安打投球も５回に２失点。６回途中で降板し、８月２４日以来の８勝目はまたもお預けとなった。奮起が期待された打線は序盤の３回までに走者を２人ずつ出しながらあと一本が出ず、終わってみれば今季１１度目の完封負け。

ゲーム差７・５と逆転Ｖへ厳しい状況に追い込まれた。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】松原四球、若林のとき松原二盗失敗、若林右前安打、坂本、岡本和ともに中飛

【ヤ】塩見、青木ともに三振、山田二飛

◆２回（両軍０）

【巨】丸四球、ウィーラーの左前安打で丸二進、大城の投手前バントで丸三進、ウィーラー二進、北村、メルセデスともに三振

【ヤ】村上四球、オスナ右飛、中村三ゴロ併殺打

◆３回（両軍０）

【巨】松原右飛、若林中前安打、坂本三振、岡本和の中前安打で若林一挙三進、丸三振

【ヤ】サンタナ中飛、西浦三ゴロ、サイスニード三振

◆４回（両軍０）

【巨】ウィーラー一邪飛、大城、北村ともに三振

【ヤ】塩見遊ゴロ、青木一ゴロ、山田二ゴロ

◆５回（巨０、ヤ２）

【巨】メルセデス三振、松原左前安打、若林、坂本ともに中飛

【ヤ】村上遊撃内野安打、オスナの遊ゴロで村上二封、中村の右中間二塁打でオスナ一挙生還、送球間に中村三進、サンタナ四球、西浦の中犠飛で中村生還、サイスニードの代打宮本二ゴロ

◆６回（両軍０）

【巨】（投手石山）岡本和右飛、丸、ウィーラーともに三振

【ヤ】塩見左翼線二塁打、青木左飛、（投手田中豊）山田のとき田中豊の暴投で塩見三進、山田三振、村上申告敬遠、オスナ三振

◆７回（両軍０）

【巨】（投手今野）大城右飛、北村の代打吉川三振、田中豊の代打八百板遊ゴロ

【ヤ】（投手高木、一塁若林、二塁吉川）中村三ゴロ、サンタナ遊ゴロ、西浦一邪飛

◆８回（巨０、ヤ１）

【巨】（投手清水、右翼渡辺）松原遊ゴロ、若林三振、坂本遊飛

【ヤ】清水の代打川端左飛、塩見三ゴロ、青木遊撃内野安打（代走山崎）、山田の中前安打で山崎二進、村上の右翼線二塁打で山崎生還、山田三進、（投手鍵谷）オスナ三飛

◆９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（投手マクガフ、一塁荒木、左翼山崎）岡本和二飛、丸三振、ウィーラー右飛