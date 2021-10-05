【巨人】１点追う９回２死二、三塁「一打逆転」祈り届かず投ゴロでゲームセット…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―２巨人（５日・神宮）

巨人が首位ヤクルトとの３連戦初戦を追撃及ばず落とした。先発の高橋が３回に１点を失うと４回に西浦、サンタナに連続本塁打を浴び降板。逆転を狙った打線は５回に大城、６回には坂本のタイムリーで反撃したものの２得点にとどまった。

これで首位とは６・５差。２位阪神とも５・５差に開き、残り２戦を何とかものにしたいところだ。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】松原中前安打、若林の投ゴロで松原二封、坂本左飛、岡本和のとき若林二盗失敗

【ヤ】塩見三振、青木四球、山田左飛、村上の左翼線二塁打で青木三進、オスナ遊ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】岡本和投ゴロ、亀井左飛、丸二ゴロ

【ヤ】西浦四球、サンタナ遊ゴロ併殺打、古賀左中間二塁打、小川三振

◆３回（巨０、ヤ１）

【巨】大城投ゴロ、小林二ゴロ、高橋三振

【ヤ】塩見遊ゴロ、青木右越え安打、山田の左前安打で青木一挙三進、村上の遊ゴロで青木生還、山田二封、オスナ中飛

◆４回（巨０、ヤ２）

【巨】松原二ゴロ、若林三振、坂本の右前安打をサンタナが失策し二進、岡本和三振

【ヤ】西浦左越え４号本塁打、サンタナ右越え１４号本塁打、（投手鍵谷）古賀中飛、小川三振、塩見四球、青木二ゴロ

◆５回（巨１、ヤ０）

【巨】亀井一ゴロ、丸右中間二塁打、大城の右前安打で丸一挙生還、小林の代打吉川三振、鍵谷の代打中島二ゴロ

【ヤ】（投手畠、捕手大城、一塁若林、二塁吉川）山田、村上ともに三振、オスナ中飛

◆６回（巨１、ヤ０）

【巨】松原投ゴロ、若林中前安打、坂本の中越え二塁打で若林一挙生還、岡本和中飛、亀井三振

【ヤ】西浦右中間二塁打、サンタナの二ゴロで西浦三遊間に挟まれタッチアウト、その間にサンタナ二塁を狙うもタッチアウト、古賀三ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】（投手今野）丸三振、大城二飛、吉川右前安打、畠の代打立岡三振

【ヤ】（投手中川）今野の代打山崎、塩見ともに三振、青木遊ゴロ

◆８回（両軍０）

【巨】（投手清水、左翼山崎、右翼渡辺）松原三振、若林右前安打、坂本三振、岡本和投ゴロ

【ヤ】（投手デラロサ）山田三振、村上右飛、オスナ中飛

◆９回（巨０、ヤＸ）

【巨】（投手マクガフ、一塁荒木）亀井三振、丸四球（代走増田大）、大城四球で増田大二進（大城の代走広岡）、吉川の一ゴロで増田大三進、広岡二進、デラロサの代打ウィーラー投ゴロ