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【巨人】９回に追いつきドロー 丸佳浩が１８号 広岡大志は“エース左腕撃ち”３号…ハイライト動画
2021年10月3日 18時12分
スポーツ報知
# 巨人
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―３ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）
映像提供：GIANTS LIVE STREAM
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