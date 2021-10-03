【巨人】大城卓三の土壇場同点打で今季１８度目のドロー…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―３ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）

巨人は９回に代打・大城卓三の適時二塁打で１点差を追いつき、今季１８度目の引き分け。同一カード３連戦３連勝とはならなかった。先発の戸郷翔征は５回４安打３失点で自身初の１０勝を挙げることはできなかった。

◆１回（両軍０）

【巨】松原投ゴロ、若林四球、坂本三振、岡本和三ゴロ

◆２回（両軍０）

【Ｄ】宮崎左飛、ソト二飛、柴田三振

【巨】ウィーラー、丸、北村三者連続三振

◆３回（両軍０）

【Ｄ】戸柱、今永、神里三者連続三振

◆４回（両軍０）

【Ｄ】佐野中飛、牧三ゴロ、オースティン二ゴロ

【巨】若林遊飛、坂本三振、岡本和四球、ウィーラーの左前安打で岡本和二進、丸三振

◆５回（Ｄ３、巨１）

【巨】北村、小林ともに三振、戸郷の代打広岡左越３号本塁打、松原遊ゴロ

◆６回（両軍０）

【Ｄ】（投手鍵谷、一塁広岡）オースティン三振、宮崎左飛、ソト右前安打、（投手戸根）柴田左飛

【巨】若林右飛、坂本左飛、岡本和右飛

◆７回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手高梨）戸柱左前安打、今永バント投ゴロ併殺打、神里の代打楠本中飛

◆８回（両軍０）

【Ｄ】（投手中川）佐野三振、牧三ゴロ、オースティン遊ゴロ 巨人５番手の中川皓太

【巨】（投手エスコバー）広岡二ゴロ、松原遊撃内野安打、若林の投前バントで松原二進、坂本遊飛

◆９回（Ｄ０、巨１）