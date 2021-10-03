【巨人】大城卓三の土壇場同点打で今季１８度目のドロー…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―３ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）
巨人は９回に代打・大城卓三の適時二塁打で１点差を追いつき、今季１８度目の引き分け。同一カード３連戦３連勝とはならなかった。先発の戸郷翔征は５回４安打３失点で自身初の１０勝を挙げることはできなかった。
◆１回（両軍０）
【巨】松原投ゴロ、若林四球、坂本三振、岡本和三ゴロ
◆２回（両軍０）
【Ｄ】宮崎左飛、ソト二飛、柴田三振
【巨】ウィーラー、丸、北村三者連続三振
◆３回（両軍０）
【Ｄ】戸柱、今永、神里三者連続三振
◆４回（両軍０）
【Ｄ】佐野中飛、牧三ゴロ、オースティン二ゴロ
【巨】若林遊飛、坂本三振、岡本和四球、ウィーラーの左前安打で岡本和二進、丸三振
◆５回（Ｄ３、巨１）
【Ｄ】宮崎左越１６号本塁打、ソト中前安打、柴田の左前安打でソト二進、戸柱の二ゴロで柴田二封、ソト三進、今永四球で満塁、神里三振、佐野の右中間二塁打でソト、戸柱ともに生還、今永三進、牧中飛
【巨】北村、小林ともに三振、戸郷の代打広岡左越３号本塁打、松原遊ゴロ
◆６回（両軍０）
【Ｄ】（投手鍵谷、一塁広岡）オースティン三振、宮崎左飛、ソト右前安打、（投手戸根）柴田左飛
【巨】若林右飛、坂本左飛、岡本和右飛
◆７回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】（投手高梨）戸柱左前安打、今永バント投ゴロ併殺打、神里の代打楠本中飛
◆８回（両軍０）
【巨】（投手エスコバー）広岡二ゴロ、松原遊撃内野安打、若林の投前バントで松原二進、坂本遊飛
◆９回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】（投手ビエイラ）宮崎遊ゴロ、ソト三振、柴田中飛
【巨】（投手伊勢、一塁牧、二塁大和、左翼楠本、中堅関根）岡本和四球（代走増田大）、ウィーラーの代打亀井のとき増田大二盗、亀井三振、丸右飛、ビエイラの代打大城の右越二塁打で増田大生還（代走八百板）、小林の代打中島申告敬遠（代走岸田）、広岡死球で満塁、松原三振