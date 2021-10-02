【巨人】山口俊が登板回避も坂本勇人が救った２連勝　デラロサは６試合連続無失点…ＤｅＮＡ戦試合詳細

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―４ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）
坂本勇人の史上最年少４００二塁打などの活躍で２連勝を飾った。先発予定だった山口俊が右ひじ違和感のため登板回避。先発した畠世周は、３回３安打２失点。８回から６番手で登板したデラロサは１回無失点で、９月１８日のヤクルト戦（東京Ｄ）から、６試合連続無失点とした。
◆１回（Ｄ０、巨１）
◆２回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】オースティン四球、宮崎遊ゴロ併殺打、ソト二ゴロ
◆３回（両軍２）
【Ｄ】柴田中飛、戸柱右越安打、京山スリーバント失敗三振、楠本の右中間二塁打で戸柱三進、佐野の左前安打で戸柱、楠本ともに生還、牧中飛
【巨】畠の代打北村右前安打、松原の左前安打で北村二進、若林の投ゴロで北村三封、松原二進、坂本の左翼線二塁打で松原生還、若林三進、岡本和四球で満塁、（投手桜井）亀井の二ゴロで若林生還、坂本三進、岡本和二進、大城三振
◆４回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】（投手田中豊）オースティン四球、宮崎の左翼線二塁打でオースティン三進、（投手高木）ソトの一ゴロでオースティン生還、宮崎三進、柴田一ゴロ、戸柱の右前安打で宮崎生還、桜井の右前安打で戸柱一挙三進、楠本四球で満塁、佐野二ゴロ
【巨】丸三振、小林遊ゴロ、高木捕ゴロ
◆５回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】牧右飛、オースティン三ゴロ、宮崎三振
◆６回（両軍０）
【Ｄ】（投手高梨）ソト三振、柴田四球、戸柱の右前安打で柴田二進、三上の代打大和三ゴロ併殺打
【巨】（投手ピープルズ、一塁牧、二塁大和）大城三振、丸遊ゴロ、小林二ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】中川の代打重信三振、松原遊ゴロ、若林右前安打、坂本三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手平田）岡本和四球（代走増田大）、亀井のとき増田大二盗失敗、亀井三振、大城二ゴロ
◆９回（Ｄ０、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手ビエイラ、一塁若林、二塁吉川、三塁増田大、左翼八百板）大和の代打関根三振、楠本左飛、佐野三振