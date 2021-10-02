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【巨人】山口俊が登板回避も坂本勇人が救った２連勝　デラロサは６試合連続無失点…ＤｅＮＡ戦試合詳細

スポーツ報知
# 巨人
１点差で逃げ切りで連勝し喜ぶ巨人ナイン
１点差で逃げ切りで連勝し喜ぶ巨人ナイン

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人５―４ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）

　坂本勇人の史上最年少４００二塁打などの活躍で２連勝を飾った。先発予定だった山口俊が右ひじ違和感のため登板回避。先発した畠世周は、３回３安打２失点。８回から６番手で登板したデラロサは１回無失点で、９月１８日のヤクルト戦（東京Ｄ）から、６試合連続無失点とした。

　◆１回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】楠本遊ゴロ、佐野、牧ともに三振

  • 力投する畠世周（カメラ・相川　和寛）

    力投する畠世周（カメラ・相川　和寛）

　【巨】松原左前安打、若林のとき松原二盗、若林の一前バントで松原三進、坂本の中飛で松原生還、岡本和右飛

  • １回１死三塁、坂本勇人の先制の中犠飛で生還した松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

    １回１死三塁、坂本勇人の先制の中犠飛で生還した松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

　◆２回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】オースティン四球、宮崎遊ゴロ併殺打、ソト二ゴロ

　【巨】亀井右越３号本塁打、大城遊飛、丸中飛、小林三ゴロ

  • ２回無死、右越えにソロ本塁打を放ちベンチ前でナインに迎えられる亀井善行（カメラ・竜田　卓）

    ２回無死、右越えにソロ本塁打を放ちベンチ前でナインに迎えられる亀井善行（カメラ・竜田　卓）

　◆３回（両軍２）

　【Ｄ】柴田中飛、戸柱右越安打、京山スリーバント失敗三振、楠本の右中間二塁打で戸柱三進、佐野の左前安打で戸柱、楠本ともに生還、牧中飛

　【巨】畠の代打北村右前安打、松原の左前安打で北村二進、若林の投ゴロで北村三封、松原二進、坂本の左翼線二塁打で松原生還、若林三進、岡本和四球で満塁、（投手桜井）亀井の二ゴロで若林生還、坂本三進、岡本和二進、大城三振

  • ３回１死一、二塁、坂本勇人が左翼線適時二塁打。プロ通算４００二塁打を達成した（カメラ・相川　和寛）

    ３回１死一、二塁、坂本勇人が左翼線適時二塁打。プロ通算４００二塁打を達成した（カメラ・相川　和寛）

　◆４回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】（投手田中豊）オースティン四球、宮崎の左翼線二塁打でオースティン三進、（投手高木）ソトの一ゴロでオースティン生還、宮崎三進、柴田一ゴロ、戸柱の右前安打で宮崎生還、桜井の右前安打で戸柱一挙三進、楠本四球で満塁、佐野二ゴロ

  • ４回から２番手で登板した田中豊樹。無死二、三塁のピンチを招いて降板した（カメラ・相川　和寛）

    ４回から２番手で登板した田中豊樹。無死二、三塁のピンチを招いて降板した（カメラ・相川　和寛）

　【巨】丸三振、小林遊ゴロ、高木捕ゴロ

　◆５回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】牧右飛、オースティン三ゴロ、宮崎三振

　【巨】松原四球、若林のとき暴投で松原一挙三進、若林四球、（投手三上）坂本の右飛で松原生還、岡本和三邪飛、亀井三振

  • ５回無死一塁、投手・桜井周斗の暴投で三進する一塁走者・松原聖弥（カメラ・相川　和寛）

    ５回無死一塁、投手・桜井周斗の暴投で三進する一塁走者・松原聖弥（カメラ・相川　和寛）

　◆６回（両軍０）

　【Ｄ】（投手高梨）ソト三振、柴田四球、戸柱の右前安打で柴田二進、三上の代打大和三ゴロ併殺打

  • ６回１死一、二塁、代打・大和の三ゴロで戸柱恭孝を二塁封殺、一塁に転送し併殺とした二塁手・若林晃弘（カメラ・竜田　卓）

    ６回１死一、二塁、代打・大和の三ゴロで戸柱恭孝を二塁封殺、一塁に転送し併殺とした二塁手・若林晃弘（カメラ・竜田　卓）

　【巨】（投手ピープルズ、一塁牧、二塁大和）大城三振、丸遊ゴロ、小林二ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【Ｄ】（投手中川）楠本遊ゴロ、佐野左飛、牧右前安打、オースティン三振

  • ７回から５番手で登板した中川皓太（カメラ・相川　和寛）

    ７回から５番手で登板した中川皓太（カメラ・相川　和寛）

　【巨】中川の代打重信三振、松原遊ゴロ、若林右前安打、坂本三振

　◆８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手デラロサ）宮崎遊ゴロ、ピープルズの代打神里中前安打、柴田のとき神里二盗失敗、柴田中前二塁打、戸柱一ゴロ

  • ８回から６番手で登板したデラロサ（カメラ・相川　和寛）

    ８回から６番手で登板したデラロサ（カメラ・相川　和寛）

　【巨】（投手平田）岡本和四球（代走増田大）、亀井のとき増田大二盗失敗、亀井三振、大城二ゴロ

　◆９回（Ｄ０、巨Ｘ）

【Ｄ】（投手ビエイラ、一塁若林、二塁吉川、三塁増田大、左翼八百板）大和の代打関根三振、楠本左飛、佐野三振

１点差で逃げ切りで連勝し喜ぶ巨人ナイン
力投する畠世周（カメラ・相川　和寛）
１回１死三塁、坂本勇人の先制の中犠飛で生還した松原聖弥（カメラ・竜田　卓）
２回無死、右越えにソロ本塁打を放ちベンチ前でナインに迎えられる亀井善行（カメラ・竜田　卓）
３回１死一、二塁、坂本勇人が左翼線適時二塁打。プロ通算４００二塁打を達成した（カメラ・相川　和寛）
４回から２番手で登板した田中豊樹。無死二、三塁のピンチを招いて降板した（カメラ・相川　和寛）
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