【巨人】山口俊が登板回避も坂本勇人が救った２連勝　デラロサは６試合連続無失点…ＤｅＮＡ戦試合詳細

１点差で逃げ切りで連勝し喜ぶ巨人ナイン

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人５―４ＤｅＮＡ（２日・東京ドーム）

坂本勇人の史上最年少４００二塁打などの活躍で２連勝を飾った。先発予定だった山口俊が右ひじ違和感のため登板回避。先発した畠世周は、３回３安打２失点。８回から６番手で登板したデラロサは１回無失点で、９月１８日のヤクルト戦（東京Ｄ）から、６試合連続無失点とした。

◆１回（Ｄ０、巨１）

◆２回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】オースティン四球、宮崎遊ゴロ併殺打、ソト二ゴロ

◆３回（両軍２）

【Ｄ】柴田中飛、戸柱右越安打、京山スリーバント失敗三振、楠本の右中間二塁打で戸柱三進、佐野の左前安打で戸柱、楠本ともに生還、牧中飛

◆４回（Ｄ２、巨０）

【巨】丸三振、小林遊ゴロ、高木捕ゴロ

◆５回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】牧右飛、オースティン三ゴロ、宮崎三振

◆６回（両軍０）

【巨】（投手ピープルズ、一塁牧、二塁大和）大城三振、丸遊ゴロ、小林二ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】中川の代打重信三振、松原遊ゴロ、若林右前安打、坂本三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手平田）岡本和四球（代走増田大）、亀井のとき増田大二盗失敗、亀井三振、大城二ゴロ

◆９回（Ｄ０、巨Ｘ）