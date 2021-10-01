【巨人】亀井勝ち越し打　丸が同点の２点タイムリー　逆転勝ちで連敗５で止めた…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ＤｅＮＡ（１日・東京Ｄ）
巨人が逆転勝ちで連敗を５でストップした。２点ビハインドの６回に丸佳浩が２点タイムリーを放ってチーム２４イニングぶりの得点をマークして同点に追いくと、７回には１死満塁から亀井善行が中犠飛を放って勝ち越した。
先発の菅野智之は６回２失点と力投。リリーフ陣が無失点で切り抜けて逃げ切った。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【Ｄ】桑原三振、佐野一ゴロ、牧三振
◆２回（両軍０）
【Ｄ】オースティン遊ゴロ、宮崎二飛、ソト左飛
◆３回（両軍０）
【Ｄ】柴田中飛、山本四球、ロメロ、桑原ともに三振
◆４回（Ｄ１、巨０）
◆５回（両軍０）
【Ｄ】山本三ゴロ、ロメロ、桑原ともに三振
◆６回（Ｄ１、巨２）
【Ｄ】佐野左越１４号本塁打、牧左前安打、オースティンの二ゴロで牧二封、宮崎の中前安打でオースティン二進、ソト一邪飛、柴田四球で満塁、山本三振
【巨】岡本和左前安打、亀井の右前安打で岡本和二進、大城の右前安打で満塁、丸の左前安打で岡本和、亀井ともに生還、大城二進、左翼佐野の本塁送球が悪送球となり大城三進、丸二進、小林三振、菅野の代打重信の一ゴロで三塁走者大城が飛び出し本塁タッチアウト
◆７回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】（投手中川）ロメロの代打知野三振、桑原左前安打、佐野の中前安打で桑原一挙三進、牧遊ゴロ併殺打
【巨】（投手砂田）松原遊飛、若林中前安打、坂本の左翼線二塁打で若林三進、岡本和申告敬遠で満塁、亀井の中犠飛で若林生還、大城左飛
◆８回（両軍０）
◆９回（Ｄ０、巨Ｘ）
【Ｄ】（投手ビエイラ、一塁若林、二塁吉川、左翼増田大、中堅松原、右翼亀井）柴田四球、山本の捕前バントで柴田二進、平田の代打楠本二ゴロで柴田三進、桑原右邪飛