【巨人】亀井勝ち越し打　丸が同点の２点タイムリー　逆転勝ちで連敗５で止めた…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人３―２ＤｅＮＡ（１日・東京Ｄ）

巨人が逆転勝ちで連敗を５でストップした。２点ビハインドの６回に丸佳浩が２点タイムリーを放ってチーム２４イニングぶりの得点をマークして同点に追いくと、７回には１死満塁から亀井善行が中犠飛を放って勝ち越した。

先発の菅野智之は６回２失点と力投。リリーフ陣が無失点で切り抜けて逃げ切った。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【Ｄ】桑原三振、佐野一ゴロ、牧三振

◆２回（両軍０）

【Ｄ】オースティン遊ゴロ、宮崎二飛、ソト左飛

◆３回（両軍０）

【Ｄ】柴田中飛、山本四球、ロメロ、桑原ともに三振

◆４回（Ｄ１、巨０）

◆５回（両軍０）

【Ｄ】山本三ゴロ、ロメロ、桑原ともに三振

◆６回（Ｄ１、巨２）

【Ｄ】佐野左越１４号本塁打、牧左前安打、オースティンの二ゴロで牧二封、宮崎の中前安打でオースティン二進、ソト一邪飛、柴田四球で満塁、山本三振

◆７回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】（投手中川）ロメロの代打知野三振、桑原左前安打、佐野の中前安打で桑原一挙三進、牧遊ゴロ併殺打

◆８回（両軍０）