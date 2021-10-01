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【巨人】亀井勝ち越し打　丸が同点の２点タイムリー　逆転勝ちで連敗５で止めた…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人

　◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人３―２ＤｅＮＡ（１日・東京Ｄ）

　巨人が逆転勝ちで連敗を５でストップした。２点ビハインドの６回に丸佳浩が２点タイムリーを放ってチーム２４イニングぶりの得点をマークして同点に追いくと、７回には１死満塁から亀井善行が中犠飛を放って勝ち越した。

　先発の菅野智之は６回２失点と力投。リリーフ陣が無失点で切り抜けて逃げ切った。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】桑原三振、佐野一ゴロ、牧三振

　【巨】松原左越二塁打、若林の投前バントで松原三進、坂本遊ゴロ、岡本和三ゴロ

  • １回無死、左越え二塁打を放った松原聖弥(カメラ・竜田　卓）

    １回無死、左越え二塁打を放った松原聖弥(カメラ・竜田　卓）

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】オースティン遊ゴロ、宮崎二飛、ソト左飛

　【巨】亀井遊ゴロ、大城中前安打、丸左飛、小林の遊ゴロで大城二封

  • ２回１死、中前安打を放つ大城卓三(カメラ・竜田　卓）

    ２回１死、中前安打を放つ大城卓三(カメラ・竜田　卓）

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】柴田中飛、山本四球、ロメロ、桑原ともに三振

　【巨】菅野四球、松原のバント捕ゴロで菅野二封、若林遊直、坂本三ゴロ

  • ３回無死一塁、松原聖弥のバントは二塁アウトで捕ゴロとなる（カメラ・相川　和寛）

    ３回無死一塁、松原聖弥のバントは二塁アウトで捕ゴロとなる（カメラ・相川　和寛）

　◆４回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】佐野四球、牧の三ゴロで佐野二封、オースティン四球で牧二進、宮崎の右飛で牧三進、ソトの左中間二塁打で牧生還、オースティン三進、柴田一ゴロ

  • ４回、力投する菅野智之(カメラ・竜田　卓）

    ４回、力投する菅野智之(カメラ・竜田　卓）

　【巨】岡本和三振、亀井左前安打、大城の二ゴロで亀井タッチアウト、丸の右中間二塁打で大城三進、小林三ゴロ

  • ４回２死一塁、丸佳浩が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

    ４回２死一塁、丸佳浩が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）

　◆５回（両軍０）

　【Ｄ】山本三ゴロ、ロメロ、桑原ともに三振

　【巨】菅野右飛、松原三振、若林中前安打、坂本三振

  • ５回２死一塁、空振り三振に倒れた坂本勇人（右）と厳しい表情を浮かべる原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

    ５回２死一塁、空振り三振に倒れた坂本勇人（右）と厳しい表情を浮かべる原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

　◆６回（Ｄ１、巨２）

　【Ｄ】佐野左越１４号本塁打、牧左前安打、オースティンの二ゴロで牧二封、宮崎の中前安打でオースティン二進、ソト一邪飛、柴田四球で満塁、山本三振

　【巨】岡本和左前安打、亀井の右前安打で岡本和二進、大城の右前安打で満塁、丸の左前安打で岡本和、亀井ともに生還、大城二進、左翼佐野の本塁送球が悪送球となり大城三進、丸二進、小林三振、菅野の代打重信の一ゴロで三塁走者大城が飛び出し本塁タッチアウト

  • ６回無死満塁、同点の左前２点適時打を放ち手を叩く丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    ６回無死満塁、同点の左前２点適時打を放ち手を叩く丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　◆７回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】（投手中川）ロメロの代打知野三振、桑原左前安打、佐野の中前安打で桑原一挙三進、牧遊ゴロ併殺打

　【巨】（投手砂田）松原遊飛、若林中前安打、坂本の左翼線二塁打で若林三進、岡本和申告敬遠で満塁、亀井の中犠飛で若林生還、大城左飛

  • ７回１死満塁、亀井善行の中犠飛で若林晃弘（右）が生還。迎える原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

    ７回１死満塁、亀井善行の中犠飛で若林晃弘（右）が生還。迎える原辰徳監督（カメラ・相川　和寛）

　◆８回（両軍０）

　【Ｄ】（投手デラロサ）オースティン遊ゴロ、宮崎右飛、ソト遊飛

  • ８回から３番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

    ８回から３番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手平田、一塁牧、二塁大和）丸中前二塁打（代走増田大）、小林バント投飛、デラロサの代打ウィーラー遊ゴロ、松原左飛

  • ８回無死二塁、小林誠司のバントは投飛となり失敗に終わる（カメラ・相川　和寛）

    ８回無死二塁、小林誠司のバントは投飛となり失敗に終わる（カメラ・相川　和寛）

　◆９回（Ｄ０、巨Ｘ）

　【Ｄ】（投手ビエイラ、一塁若林、二塁吉川、左翼増田大、中堅松原、右翼亀井）柴田四球、山本の捕前バントで柴田二進、平田の代打楠本二ゴロで柴田三進、桑原右邪飛

  • ９回を抑え、笑顔で捕手・小林誠司と抱き合うビエイラ(カメラ・竜田　卓）

    ９回を抑え、笑顔で捕手・小林誠司と抱き合うビエイラ(カメラ・竜田　卓）

１回無死、左越え二塁打を放った松原聖弥(カメラ・竜田　卓）
２回１死、中前安打を放つ大城卓三(カメラ・竜田　卓）
３回無死一塁、松原聖弥のバントは二塁アウトで捕ゴロとなる（カメラ・相川　和寛）
４回、力投する菅野智之(カメラ・竜田　卓）
４回２死一塁、丸佳浩が右中間二塁打（カメラ・相川　和寛）
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