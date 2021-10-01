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シリウスＳ枠順決定　唯一の３歳馬ゴッドセレクションは３枠６番　白毛のハヤヤッコは５枠１０番

スポーツ報知
# 競馬

　１０月２日に行われる第２５回シリウスＳ・Ｇ３（中京・ダート１９００メートル、１６頭立て）の枠順が１日、決定した。

　兵庫ＣＳ、ジャパンダートダービーで交流重賞連続２着のゴッドセレクション（牡３歳、栗東・今野貞一厩舎、父ノヴェリスト）は３枠６番。６月のスレイプニルＳを勝った白毛のハヤヤッコ（牡５歳、美浦・国枝栄厩舎、父キングカメハメハ）は５枠１０番に決まった。

　また、８月のＢＳＮ賞でオープン特別２勝目を挙げたブルベアイリーデ（牡５歳、栗東・杉山晴紀厩舎、父キンシャサノキセキ）は１枠２番から重賞初制覇を狙う。なお、決定した枠順は以下の通り。（馬番、馬名、性齢、騎手名、斤量の順）

　◇第２５回シリウスＳ・Ｇ３（１０月２日、中京競馬場・ダート１９００メートル）

（１）ダノンスプレンダー　牡５　川田　将雅　５６　

（２）ブルベアイリーデ　　牡５　福永　祐一　５７　

（３）ロードリバーサル　　牡５　吉田　隼人　５４　

（４）エルデュクラージュ　セン７　鮫島　克駿　５７　

（５）リアンヴェリテ　　　牡７　国分　恭介　５７・５　

（６）ゴッドセレクション　牡３　中井　裕二　５４　

（７）アナザートゥルース　セン７　松山　弘平　５８　

（８）サンライズホープ　　牡４　幸　英明　５６　

（９）ケイティブレイブ　　牡８　内田　博幸　５８・５

　

（１０）ハヤヤッコ　　　　　牡５　田辺　裕信　５７・５　

（１１）ウェスタールンド　　セン９　藤岡　佑介　５８　

（１２）サクラアリュール　　牡６　藤岡　康太　５５　

（１３）アシャカトブ　　　　牡５　武藤　雅　５６　

（１４）テンザワールド　　　牡７　和田　竜二　５３　

（１５）エブリワンブラック　牡４　浜中　俊　５４　

（１６）サンデーウィザード　牡９　荻野　琢真　５５　

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