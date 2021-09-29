【巨人】先制チャンス何度も逃し、先取点取られ追加点奪われ完封負け　９月１３敗目…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（２９日・バンテリンドーム）
巨人は中日に完封負けを喫し、痛恨の３度目の４連敗となった。４回に小林の捕逸から先制を許すと、中盤に失点を重ねた。打線は好機に適時打が出ず、７安打無得点。５回３失点の高橋は６敗目を喫した。また、高卒ルーキーの秋広は９回に代打でプロデビューしたが、左飛に倒れた。
９月はこれで１３敗目（６勝５分け）となった。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
◆２回（両軍０）
【中】ビシエド遊ゴロ、福留三振、高橋周左飛
◆３回（両軍０）
【中】木下拓三ゴロ、岡林遊ゴロ、松葉遊直
◆４回（巨０、中１）
【巨】ウィーラー遊ゴロ、中田右翼線二塁打、吉川の遊ゴロで中田三進、小林左飛
◆５回（巨０、中２）
【巨】高橋左飛、松原遊ゴロ、丸右飛
【中】福留右前安打、高橋周の右前安打で福留二進、木下拓の左前安打左前安打で福留一挙生還、高橋周二進、左翼ウィーラーの本塁送球が悪送球となり高橋周三進、木下拓二進、岡林の右犠飛で高橋周生還、松葉の代打福田の遊ゴロで木下拓三進、京田一ゴロ
◆６回（巨０、中１）
【中】（投手鍵谷）三ツ俣四球、大島一直、ビシエドのとき暴投で三ツ俣二進、ビシエド二飛、福留の中前安打で三ツ俣一挙生還（代走武田）、（投手戸根）高橋周二ゴロ
◆７回（巨０、中１）
◆８回（両軍０）
【中】（投手畠）大島二ゴロ、ビシエド中飛、武田三振
◆９回（巨０、中Ｘ）
【巨】（投手藤嶋、一塁堂上、左翼伊藤、中堅岡林）畠の代打八百板三振、小林の代打秋広左飛、北村二飛