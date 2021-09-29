【巨人】先制チャンス何度も逃し、先取点取られ追加点奪われ完封負け　９月１３敗目…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日―巨人（２９日・バンテリンドーム）

巨人は中日に完封負けを喫し、痛恨の３度目の４連敗となった。４回に小林の捕逸から先制を許すと、中盤に失点を重ねた。打線は好機に適時打が出ず、７安打無得点。５回３失点の高橋は６敗目を喫した。また、高卒ルーキーの秋広は９回に代打でプロデビューしたが、左飛に倒れた。

９月はこれで１３敗目（６勝５分け）となった。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

◆２回（両軍０）

【中】ビシエド遊ゴロ、福留三振、高橋周左飛

◆３回（両軍０）

【中】木下拓三ゴロ、岡林遊ゴロ、松葉遊直

◆４回（巨０、中１）

【巨】ウィーラー遊ゴロ、中田右翼線二塁打、吉川の遊ゴロで中田三進、小林左飛

◆５回（巨０、中２）

【巨】高橋左飛、松原遊ゴロ、丸右飛

◆６回（巨０、中１）

◆７回（巨０、中１）

◆８回（両軍０）

【中】（投手畠）大島二ゴロ、ビシエド中飛、武田三振

◆９回（巨０、中Ｘ）