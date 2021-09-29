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【巨人】先制チャンス何度も逃し、先取点取られ追加点奪われ完封負け　９月１３敗目…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
７回１死二塁、代打・渡辺勝に右越え適時二塁打を打たれた田中豊樹(カメラ・竜田　卓）
７回１死二塁、代打・渡辺勝に右越え適時二塁打を打たれた田中豊樹(カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日―巨人（２９日・バンテリンドーム）

　巨人は中日に完封負けを喫し、痛恨の３度目の４連敗となった。４回に小林の捕逸から先制を許すと、中盤に失点を重ねた。打線は好機に適時打が出ず、７安打無得点。５回３失点の高橋は６敗目を喫した。また、高卒ルーキーの秋広は９回に代打でプロデビューしたが、左飛に倒れた。

　９月はこれで１３敗目（６勝５分け）となった。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】松原左飛、丸投手強襲内野安打、坂本中飛、岡本和三振

  • １回１死、丸佳浩の投手強襲安打が松葉貴大の首付近を直撃（投手・松葉貴大）(カメラ・竜田　卓）

    １回１死、丸佳浩の投手強襲安打が松葉貴大の首付近を直撃（投手・松葉貴大）(カメラ・竜田　卓）

　【中】京田投直、三ツ俣四球、大島一ゴロ併殺打

  • 力投する高橋優貴（カメラ・石田　順平）

    力投する高橋優貴（カメラ・石田　順平）

　◆２回（両軍０）

　【巨】ウィーラー四球、中田右飛、吉川の右前安打でウィーラー一挙三進、小林三振、高橋二ゴロ

  • ２回１死一塁、吉川尚輝の右前安打で三塁に進塁するウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ２回１死一塁、吉川尚輝の右前安打で三塁に進塁するウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【中】ビシエド遊ゴロ、福留三振、高橋周左飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】松原左前安打、丸二飛、坂本のとき松原二盗、坂本三振、岡本和右飛

  • ３回１死一塁、打者・坂本勇人のとき二塁盗塁を決める松原聖弥（遊撃手・京田陽太）（カメラ・竜田　卓）

    ３回１死一塁、打者・坂本勇人のとき二塁盗塁を決める松原聖弥（遊撃手・京田陽太）（カメラ・竜田　卓）

　【中】木下拓三ゴロ、岡林遊ゴロ、松葉遊直

　◆４回（巨０、中１）

　【巨】ウィーラー遊ゴロ、中田右翼線二塁打、吉川の遊ゴロで中田三進、小林左飛

　【中】京田右翼線二塁打、三ツ俣の一塁前バントで京田三進、大島のとき捕逸で京田生還、大島三ゴロ、ビシエド二ゴロ

  • ４回１死三塁、小林誠司の捕逸で先制点を許し険しい表情を見せる（カメラ・石田　順平）

    ４回１死三塁、小林誠司の捕逸で先制点を許し険しい表情を見せる（カメラ・石田　順平）

　◆５回（巨０、中２）

　【巨】高橋左飛、松原遊ゴロ、丸右飛

　【中】福留右前安打、高橋周の右前安打で福留二進、木下拓の左前安打左前安打で福留一挙生還、高橋周二進、左翼ウィーラーの本塁送球が悪送球となり高橋周三進、木下拓二進、岡林の右犠飛で高橋周生還、松葉の代打福田の遊ゴロで木下拓三進、京田一ゴロ

  • ５回無死二、三塁、 岡林勇希（右）に右犠飛を打たれた高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    ５回無死二、三塁、 岡林勇希（右）に右犠飛を打たれた高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　◆６回（巨０、中１）

　【巨】（投手田島）坂本左前安打、岡本和中飛、ウィーラー、中田ともに三振

  • ６回無死、左前安打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平）

    ６回無死、左前安打を放つ坂本勇人（カメラ・石田　順平）

　【中】（投手鍵谷）三ツ俣四球、大島一直、ビシエドのとき暴投で三ツ俣二進、ビシエド二飛、福留の中前安打で三ツ俣一挙生還（代走武田）、（投手戸根）高橋周二ゴロ

  • ６回無死一塁、大島洋平のファーストライナーを好捕した一塁手・中田翔（カメラ・石田　順平）

    ６回無死一塁、大島洋平のファーストライナーを好捕した一塁手・中田翔（カメラ・石田　順平）

　◆７回（巨０、中１）

　【巨】（投手福、右翼武田）吉川、小林ともに三振、戸根の代打北村右前安打、松原四球で北村二進、丸二ゴロ

  • ７回２死、代打・北村拓己が右前安打を放つ（カメラ・石田　順平）

    ７回２死、代打・北村拓己が右前安打を放つ（カメラ・石田　順平）

　【中】（投手田中豊、二塁北村）木下拓遊ゴロ、岡林左翼線二塁打、福の代打渡辺の右越二塁打で岡林生還、京田、三ツ俣ともに三振

  • ７回１死、岡林勇希の二塁打の打球に飛びつく岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ７回１死、岡林勇希の二塁打の打球に飛びつく岡本和真（カメラ・中島　傑）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手祖父江）坂本三振、岡本和左飛、ウィーラー三塁内野安打、中田三振

  • ８回２死一塁、空振り三振に倒れた中田翔は自分のバットを殴る（カメラ・竜田　卓）

    ８回２死一塁、空振り三振に倒れた中田翔は自分のバットを殴る（カメラ・竜田　卓）

　【中】（投手畠）大島二ゴロ、ビシエド中飛、武田三振

　◆９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手藤嶋、一塁堂上、左翼伊藤、中堅岡林）畠の代打八百板三振、小林の代打秋広左飛、北村二飛

試合詳細
７回１死二塁、代打・渡辺勝に右越え適時二塁打を打たれた田中豊樹(カメラ・竜田　卓）
１回１死、丸佳浩の投手強襲安打が松葉貴大の首付近を直撃（投手・松葉貴大）(カメラ・竜田　卓）
力投する高橋優貴（カメラ・石田　順平）
２回１死一塁、吉川尚輝の右前安打で三塁に進塁するウィーラー（カメラ・中島　傑）
３回１死一塁、打者・坂本勇人のとき二塁盗塁を決める松原聖弥（遊撃手・京田陽太）（カメラ・竜田　卓）
４回１死三塁、小林誠司の捕逸で先制点を許し険しい表情を見せる（カメラ・石田　順平）
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