【巨人】中川皓太、福留に決勝２ラン被弾３敗目……中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２巨人（２８日・バンテリンドーム）
巨人は３連敗。８回に同点に追いついたものの、リリーフ陣が打ち込まれ敗れた。
先発の戸郷翔征は７回５安打１失点の力投。同点に追いついた直後の８回に２番手の中川皓太が福留に４号２ランを被弾。３番手の高木京介は木下に１１号２ランを浴び突き放された。
打線は中日先発・柳に８回１失点と抑え込まれた。９回に守護神のＲ．マルティネスを攻め１点を返したが反撃が遅かった。
【試合経過】
◇１回（両軍０）
【巨】吉川三振、松原四球、坂本の二直で松原飛び出し併殺
◇２回（両軍０）
【巨】岡本和、亀井ともに三振、中島遊ゴロ
【中】福留三振、高橋周中前安打、木下拓の中前安打で高橋周二進、加藤翔三振、柳中飛
◇３回（両軍０）
【巨】丸三振、大城右飛、戸郷三振
【中】京田中前安打、三ツ俣の投前バントで京田二進、大島左飛、ビシエド右飛
◇４回（巨０、中１）
【中】福留四球、高橋周四球で福留二進、木下拓三振、加藤翔の右前安打で満塁、柳の右犠飛で福留生還、高橋周三進、京田のとき加藤翔二盗、京田中飛
◇５回（両軍０）
【中】三ツ俣三振、大島二ゴロ、ビシエド中前安打、福留右飛
◇６回（両軍０）
【巨】大城、戸郷ともに三振、吉川二ゴロ
◇７回（両軍０）
【巨】松原一塁内野安打、坂本三ゴロ併殺打、岡本和遊ゴロ
【中】柳三振、京田、三ツ俣ともに二ゴロ
◇８回（巨１、中４）
【巨】亀井右翼線二塁打、中島の投前バントが犠打野選となり亀井三進（中島の代走増田大）、丸の二ゴロ併殺打で亀井生還、大城中前安打、戸郷の代打中田三ゴロ
【中】（投手中川、一塁中田）大島三塁内野安打、ビシエド右飛、福留右越４号２ラン、高橋周中前安打、（投手高木）木下拓右越１１号２ラン、加藤翔一飛、柳の代打福田右越二塁打（代走岡林）、京田二ゴロ
◇９回（巨１、中Ｘ）
【巨】（投手Ｒ・マルティネス、右翼武田）吉川四球、松原の右前安打で吉川二進、坂本の右飛で吉川三進、岡本和二飛、亀井の右前安打で吉川生還、松原三進、高木の代打ウィーラー三振