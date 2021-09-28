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【巨人】中川皓太、福留に決勝２ラン被弾３敗目……中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ベンチで険しい表情を見せる原辰徳監督（カメラ・石田　順平）
ベンチで険しい表情を見せる原辰徳監督（カメラ・石田　順平）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日５―２巨人（２８日・バンテリンドーム）

　巨人は３連敗。８回に同点に追いついたものの、リリーフ陣が打ち込まれ敗れた。

　先発の戸郷翔征は７回５安打１失点の力投。同点に追いついた直後の８回に２番手の中川皓太が福留に４号２ランを被弾。３番手の高木京介は木下に１１号２ランを浴び突き放された。

　打線は中日先発・柳に８回１失点と抑え込まれた。９回に守護神のＲ．マルティネスを攻め１点を返したが反撃が遅かった。

【試合経過】

　◇１回（両軍０）

　【巨】吉川三振、松原四球、坂本の二直で松原飛び出し併殺

　【中】京田四球、三ツ俣の投前バントで京田二進、大島の一ゴロで京田三進、ビシエド遊ゴロ

  • 先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本和、亀井ともに三振、中島遊ゴロ

　【中】福留三振、高橋周中前安打、木下拓の中前安打で高橋周二進、加藤翔三振、柳中飛

　◇３回（両軍０）

　【巨】丸三振、大城右飛、戸郷三振

　【中】京田中前安打、三ツ俣の投前バントで京田二進、大島左飛、ビシエド右飛

　◇４回（巨０、中１）

　【巨】吉川三振、松原左前安打、坂本中飛、岡本和のとき松原二盗失敗

  • ４回２死一塁、打者・岡本和真のとき二塁盗塁に失敗した松原聖弥

    ４回２死一塁、打者・岡本和真のとき二塁盗塁に失敗した松原聖弥

　【中】福留四球、高橋周四球で福留二進、木下拓三振、加藤翔の右前安打で満塁、柳の右犠飛で福留生還、高橋周三進、京田のとき加藤翔二盗、京田中飛

　◇５回（両軍０）

　【巨】岡本和三塁内野安打、亀井、中島ともに三振、丸三直

  • ５回無死、三塁内野安打で一塁に駆け込む岡本和真（カメラ・竜田　卓）

    ５回無死、三塁内野安打で一塁に駆け込む岡本和真（カメラ・竜田　卓）

　【中】三ツ俣三振、大島二ゴロ、ビシエド中前安打、福留右飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】大城、戸郷ともに三振、吉川二ゴロ

　【中】高橋周左飛、木下拓右飛、加藤翔遊邪飛

  • ６回２死、加藤翔平の遊邪飛を好捕する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    ６回２死、加藤翔平の遊邪飛を好捕する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　◇７回（両軍０）

　【巨】松原一塁内野安打、坂本三ゴロ併殺打、岡本和遊ゴロ

　【中】柳三振、京田、三ツ俣ともに二ゴロ

　◇８回（巨１、中４）

　【巨】亀井右翼線二塁打、中島の投前バントが犠打野選となり亀井三進（中島の代走増田大）、丸の二ゴロ併殺打で亀井生還、大城中前安打、戸郷の代打中田三ゴロ

　【中】（投手中川、一塁中田）大島三塁内野安打、ビシエド右飛、福留右越４号２ラン、高橋周中前安打、（投手高木）木下拓右越１１号２ラン、加藤翔一飛、柳の代打福田右越二塁打（代走岡林）、京田二ゴロ

  • ８回１死一塁、福留孝介に勝ち越しとなる右越え２ラン本塁打を打たれた中川皓太

    ８回１死一塁、福留孝介に勝ち越しとなる右越え２ラン本塁打を打たれた中川皓太

　◇９回（巨１、中Ｘ）

　【巨】（投手Ｒ・マルティネス、右翼武田）吉川四球、松原の右前安打で吉川二進、坂本の右飛で吉川三進、岡本和二飛、亀井の右前安打で吉川生還、松原三進、高木の代打ウィーラー三振

  • ９回２死一、三塁、右前適時打を放つ亀井善行（カメラ・竜田　卓）

    ９回２死一、三塁、右前適時打を放つ亀井善行（カメラ・竜田　卓）

ベンチで険しい表情を見せる原辰徳監督（カメラ・石田　順平）
先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
４回２死一塁、打者・岡本和真のとき二塁盗塁に失敗した松原聖弥
５回無死、三塁内野安打で一塁に駆け込む岡本和真（カメラ・竜田　卓）
６回２死、加藤翔平の遊邪飛を好捕する坂本勇人（カメラ・中島　傑）
８回１死一塁、福留孝介に勝ち越しとなる右越え２ラン本塁打を打たれた中川皓太
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