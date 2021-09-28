【巨人】中川皓太、福留に決勝２ラン被弾３敗目……中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日５―２巨人（２８日・バンテリンドーム）

巨人は３連敗。８回に同点に追いついたものの、リリーフ陣が打ち込まれ敗れた。

先発の戸郷翔征は７回５安打１失点の力投。同点に追いついた直後の８回に２番手の中川皓太が福留に４号２ランを被弾。３番手の高木京介は木下に１１号２ランを浴び突き放された。

打線は中日先発・柳に８回１失点と抑え込まれた。９回に守護神のＲ．マルティネスを攻め１点を返したが反撃が遅かった。

【試合経過】

【中】京田四球、三ツ俣の投前バントで京田二進、大島の一ゴロで京田三進、ビシエド遊ゴロ

【巨】岡本和、亀井ともに三振、中島遊ゴロ

４回２死一塁、打者・岡本和真のとき二塁盗塁に失敗した松原聖弥

【巨】吉川三振、松原左前安打、坂本中飛、岡本和のとき松原二盗失敗

５回無死、三塁内野安打で一塁に駆け込む岡本和真（カメラ・竜田 卓）

【巨】岡本和三塁内野安打、亀井、中島ともに三振、丸三直

６回２死、加藤翔平の遊邪飛を好捕する坂本勇人（カメラ・中島 傑）

【巨】松原一塁内野安打、坂本三ゴロ併殺打、岡本和遊ゴロ