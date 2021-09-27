高校＆大学生のプロ志望届受付を締切　智弁和歌山・中西ら主な未提出者は？

日本高野連と全日本大学野球連盟は２７日、プロ野球志望届の受け付けを締め切った。高校生１５９人、大学生１３９人の計２９８人が公示された（２７日午後５時時点）。

一方、今夏の甲子園を制した智弁和歌山のエース右腕・中西聖輝ら、進学、社会人入りを選択してプロ志望届を提出しなかった主な選手は以下の通り（高校生の※は甲子園交流試合を含めた甲子園出場経験のある選手）。

▽高校生投手

※伊藤樹（仙台育英）

※大川慈英（常総学院）

細谷怜央（中央学院）

床枝魁斗（修徳）

※本田峻也（東海大菅生）

中嶋太一（桐光学園）

※バデルナ・フェルガス（日本航空）

※高須大雅（静岡）

沢山優介（掛川西）

※岩佐直哉（近江）

※西村王雅（智弁学園）

※小畠一心（智弁学園）

※中西聖輝（智弁和歌山）

※関戸康介（大阪桐蔭）

斎藤汰直（武庫之荘総合）

久野悠斗（報徳学園）

時沢健斗（神戸弘陵）

西原啓翔（尼崎工）

※仲村竜（岡山学芸館）

篠原颯斗（池田）

※桜井頼之介（聖カタリナ学園）

※毛利海斗（福岡大大濠）

松本翔（真颯館）

※太田虎次朗（明豊）

▽大学生投手

綱脇慧（東北福祉大）

小向直樹（共栄大）

磯村峻平（明大）

森圭名（青学大）

川船龍星（拓大）

井奥勘太（天理大）

▽高校生捕手

森一輝（中央学院）

※西川侑志（神戸国際大付）

※古和田大耀（新田）

※川上陸斗（福岡大大濠）

▽大学生捕手

古間木大登（東農大北海道）

福井章吾（慶大）

▽高校生内野手

※宮下太陽（北海）

※松本龍哉（盛岡大付）

※金子京介（盛岡大付）

※小沢周平（高崎健康福祉大高崎）

※浜岡陸（花咲徳栄）

※大塚瑠晏（東海大相模）

※立石正広（高川学園）

※中村碧人（宮崎商）

▽大学生内野手

泉口友汰（青学大）

木倉朋輝（亜大）

永江大樹（福岡大）

▽高校生外野手

坂本寅泰（聖光学院）

※皆川岳飛（前橋育英）

清宮福太郎（早実）

※徳丸天晴（智弁和歌山）

※花田旭（大阪桐蔭）

※阪上翔也（神戸国際大付）

※福本綺羅（明石商）

※瀬千皓（天理）

▽大学生外野手

鈴木萌斗（早大）

山本ダンテ武蔵（国学院大）