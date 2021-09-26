注 目
新型コロナ関連ニュース
報知SNS
お知らせ
ホーム
巨人
野球
芸能
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
格闘技
社会
TOKYO 2020
地域版
ボート競輪オート
ライフ
動画
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【巨人】阪神に１点差惜敗で自力Ｖ消滅…ハイライト動画
2021年9月26日 18時16分
スポーツ報知
# 巨人
映像提供：GIANTS LIVE STREAM
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
NPB公式スコア
契約更改
ドラフト
動画
巨人
コラムでＨｏ！
一覧へ
大谷翔平の３戦１１四球に驚かなかったマドン監督…実はハーパーの記録の仕掛け人だった
（9月26日 06:02）
近藤真彦の新番組開始の文化放送に感じた４０年分の絆…３時代を駆け抜けてきたスターは再生するのか
（9月25日 08:00）
阪神１６年ぶり優勝へ岩崎優フル回転 後半戦１４試合連続無失点…２４日から巨人戦
（9月24日 16:17）
巨人・松原聖弥の担当スカウトも驚く成長ぶり 異色の経歴、育成指名…２４日から阪神戦
（9月24日 16:08）
ＮＨＫ大河「青天を衝け」 覚えたての株で４億円を稼いだ栄一を政府がスカウト！ 変顔連発のバイプレーヤーも 第２８回見どころ
（9月24日 11:59）
注目トピック
［PR］全日本選抜オートレース！
26日まで飯塚オートで開催！24、25日は淡路記者の速報・次走情報！
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
【参加無料】オンライン予想会
9月29日18時15分からスポーツ報知競馬記者による地方交流重賞「日本テレビ盃」の予想会を開催！
ボートサイト「BOATNAVI報知」
徳山PG1ヤングダービーの予想は報知スコープで！！
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
参加無料！馬トクＰＯＧグランプリ
デビュー前日まで指名可能！豪華賞品をゲットしよう！
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
［PR］読売クラウドファンディング
「idea market」が、そのアイデア、応援します。
報知ブログ（最新更新分）
一覧へ
１Ｒ・７６４０円的中！徳山「ヤングダービー」５日目のねらい目
ブログ舟券
9月24日
「あの花10周年特別号、話題のタブロイド新聞9・25一般発売開始！
報知サブカル情報局
9月24日
「ミッドナイトトラベラー」
多事放論
9月13日
元祖ＵＷＦ生え抜きの中野巽耀がＬＩＤＥＴ ＵＷＦに参戦
酒の魚
9月10日
米震撼イチローのレーザービーム〈５〉「スピード」という野球の妙味思い出させた
Baseball inside
3月20日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請