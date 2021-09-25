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【巨人】阪神戦１敗１分けで第３戦へ 先発の菅野智之は８回途中３失点で７敗目…ハイライト動画
2021年9月25日 18時43分
スポーツ報知
# 巨人
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人０―３阪神（２５日・東京ドーム）
映像提供：GIANTS LIVE STREAM
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