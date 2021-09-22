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【巨人】田中豊樹が１回０封　３戦ぶり無失点

スポーツ報知
# 巨人
快勝しタッチを交わす（右から）北村拓己、田中豊樹、増田大輝、岸田行倫ら
快勝しタッチを交わす（右から）北村拓己、田中豊樹、増田大輝、岸田行倫ら

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島０―１３巨人（２２日・マツダ）

　巨人の田中豊樹投手が１３点リードの９回から登板し、１回１安打無失点で試合を締めた。

　先頭の西川に内野安打を浴びたが、後続を抑えて無失点とした。

試合詳細

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