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【巨人】田中豊樹が１回０封 ３戦ぶり無失点
2021年9月22日 21時28分
スポーツ報知
# 巨人
快勝しタッチを交わす（右から）北村拓己、田中豊樹、増田大輝、岸田行倫ら
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―１３巨人（２２日・マツダ）
巨人の田中豊樹投手が１３点リードの９回から登板し、１回１安打無失点で試合を締めた。
先頭の西川に内野安打を浴びたが、後続を抑えて無失点とした。
試合詳細
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