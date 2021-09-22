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【巨人】２回打者一巡猛攻　１３得点快勝　戸郷翔征、自己最多タイ９勝目…広島戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
快勝しタッチを交わす巨人ナイン（カメラ・橋口　真）
快勝しタッチを交わす巨人ナイン（カメラ・橋口　真）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島０―１３巨人（２２日・マツダスタジアム）

　巨人が投打で圧倒し、広島に完封勝ちした。初回無死一、二塁、坂本が犠打で送り岡本和の中前２点打で打線を点火。３回に打者一巡で５点、８回にも打者一巡で６点を奪った。坂本、岡本和、丸が２安打ずつ放ち、計７打点。１３得点の猛攻を先導した。

　先発・戸郷は７回５安打無失点で６月２６日のヤクルト戦以来８試合ぶりの９勝目をマークした。

　ヤクルトがＤｅＮＡに勝ち、今季初めて首位に立った。

　【試合経過】

　◇１回（巨２、広０）

　【巨】吉川の二ゴロを菊池涼が失策、松原の遊撃内野安打で吉川二進、坂本の投前バントで吉川三進、松原二進、岡本和の中前安打で吉川、松原ともに生還、亀井二ゴロ併殺打

  • １回１死二、三塁、岡本和真が中前に先制２点打を放つ（カメラ・橋口　真）

    １回１死二、三塁、岡本和真が中前に先制２点打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【広】安部左前安打、小園投ゴロ併殺打、西川左前安打、鈴木誠の遊ゴロで西川二封

  • 力投する戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）

    力投する戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）

　◇２回（両軍０）

　【巨】中田捕邪飛、丸四球、大城三邪飛、戸郷一飛

　【広】坂倉三振、林捕ゴロ、菊池涼遊ゴロ

　◇３回（巨５、広０）

　【巨】吉川二ゴロ、松原四球、坂本の右中間二塁打で松原一挙生還、岡本和の左前安打で坂本三進、亀井四球で満塁、中田押し出し四球で坂本生還、なお満塁、丸の右前安打で岡本和生還、なお満塁、大城の中犠飛で亀井生還、戸郷の三塁内野安打で中田三進、丸二進、林が一塁へ悪送球し中田生還、丸三進、（投手コルニエル）吉川一ゴロ

  • ３回１死満塁、大城卓三の中犠飛で生還した亀井善行（カメラ・竜田　卓）

    ３回１死満塁、大城卓三の中犠飛で生還した亀井善行（カメラ・竜田　卓）

　【広】大盛二ゴロ、コルニエル一ゴロ、安部三振

　◇４回（両軍０）

　【巨】松原四球、坂本の左前安打で松原二進、岡本和の遊ゴロ併殺打で松原三進、亀井四球、中田一ゴロ

　【広】小園遊直、西川、鈴木誠ともに四球で一、二塁、坂倉の中前安打で満塁、林、菊池涼ともに三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】丸、大城、戸郷３者連続三振

　【広】大盛遊ゴロ、コルニエルの代打田中広三振、安部三飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手菊池保）吉川中越エンタイトル二塁打、松原の一ゴロで吉川三進、坂本三ゴロ、岡本和二ゴロ

  • ６回無死、右中間二塁打を放つ吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）

    ６回無死、右中間二塁打を放つ吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）

　【広】（遊撃増田大）小園中飛、西川二ゴロ、鈴木誠右前安打、坂倉の遊ゴロで鈴木誠二封

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手森浦）亀井の代打ハイネマン、中田ともに三振、丸四球、大城の中前安打で丸二進、戸郷三振

  • ７回２死一塁、大城卓三が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

    ７回２死一塁、大城卓三が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）

　【広】（左翼ハイネマン）林中前安打、菊池涼右飛、大盛遊ゴロ併殺打

　◇８回（巨６、広０）

　【巨】（投手バード）吉川の代打北村四球、松原の投手強襲内野安打で北村二進、増田大四球で満塁、岡本和押し出し四球で北村生還、なお満塁（一塁走者代走若林）、ハイネマン押し出し死球で松原生還、なお満塁、中田三振、丸の右中間二塁打で増田大、若林ともに生還、ハイネマン三進、大城の代打ウィーラーの左前安打でハイネマン生還、丸三進、（投手塹江）戸郷の代打岸田の中前安打で丸生還、ウィーラー二進、北村投ゴロ併殺打

  • ８回無死一塁、内野安打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

    ８回無死一塁、内野安打を放つ松原聖弥（カメラ・竜田　卓）

　【広】（投手畠、捕手岸田、一塁ウィーラー、二塁若林、三塁北村、中堅八百板）塹江の代打正随、安部ともに三振、小園二ゴロ

  • ８回から登板した、２番手・畠世周（カメラ・竜田　卓）

    ８回から登板した、２番手・畠世周（カメラ・竜田　卓）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手島内、捕手石原、二塁曽根、右翼正随）松原、増田大ともに三振、若林二ゴロ

　【広】（投手田中豊）西川投手強襲内野安打、曽根三振、石原、林ともに中飛

快勝しタッチを交わす巨人ナイン（カメラ・橋口　真）
１回１死二、三塁、岡本和真が中前に先制２点打を放つ（カメラ・橋口　真）
力投する戸郷翔征（カメラ・竜田　卓）
３回１死満塁、大城卓三の中犠飛で生還した亀井善行（カメラ・竜田　卓）
６回無死、右中間二塁打を放つ吉川尚輝（カメラ・竜田　卓）
７回２死一塁、大城卓三が中前に安打を放つ（カメラ・橋口　真）
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