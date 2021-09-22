【巨人】２回打者一巡猛攻　１３得点快勝　戸郷翔征、自己最多タイ９勝目…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―１３巨人（２２日・マツダスタジアム）
巨人が投打で圧倒し、広島に完封勝ちした。初回無死一、二塁、坂本が犠打で送り岡本和の中前２点打で打線を点火。３回に打者一巡で５点、８回にも打者一巡で６点を奪った。坂本、岡本和、丸が２安打ずつ放ち、計７打点。１３得点の猛攻を先導した。
先発・戸郷は７回５安打無失点で６月２６日のヤクルト戦以来８試合ぶりの９勝目をマークした。
ヤクルトがＤｅＮＡに勝ち、今季初めて首位に立った。
【試合経過】
◇１回（巨２、広０）
【巨】吉川の二ゴロを菊池涼が失策、松原の遊撃内野安打で吉川二進、坂本の投前バントで吉川三進、松原二進、岡本和の中前安打で吉川、松原ともに生還、亀井二ゴロ併殺打
◇２回（両軍０）
【巨】中田捕邪飛、丸四球、大城三邪飛、戸郷一飛
【広】坂倉三振、林捕ゴロ、菊池涼遊ゴロ
◇３回（巨５、広０）
【巨】吉川二ゴロ、松原四球、坂本の右中間二塁打で松原一挙生還、岡本和の左前安打で坂本三進、亀井四球で満塁、中田押し出し四球で坂本生還、なお満塁、丸の右前安打で岡本和生還、なお満塁、大城の中犠飛で亀井生還、戸郷の三塁内野安打で中田三進、丸二進、林が一塁へ悪送球し中田生還、丸三進、（投手コルニエル）吉川一ゴロ
【広】大盛二ゴロ、コルニエル一ゴロ、安部三振
◇４回（両軍０）
【巨】松原四球、坂本の左前安打で松原二進、岡本和の遊ゴロ併殺打で松原三進、亀井四球、中田一ゴロ
【広】小園遊直、西川、鈴木誠ともに四球で一、二塁、坂倉の中前安打で満塁、林、菊池涼ともに三振
◇５回（両軍０）
【巨】丸、大城、戸郷３者連続三振
【広】大盛遊ゴロ、コルニエルの代打田中広三振、安部三飛
◇６回（両軍０）
【広】（遊撃増田大）小園中飛、西川二ゴロ、鈴木誠右前安打、坂倉の遊ゴロで鈴木誠二封
◇７回（両軍０）
【広】（左翼ハイネマン）林中前安打、菊池涼右飛、大盛遊ゴロ併殺打
◇８回（巨６、広０）
【巨】（投手バード）吉川の代打北村四球、松原の投手強襲内野安打で北村二進、増田大四球で満塁、岡本和押し出し四球で北村生還、なお満塁（一塁走者代走若林）、ハイネマン押し出し死球で松原生還、なお満塁、中田三振、丸の右中間二塁打で増田大、若林ともに生還、ハイネマン三進、大城の代打ウィーラーの左前安打でハイネマン生還、丸三進、（投手塹江）戸郷の代打岸田の中前安打で丸生還、ウィーラー二進、北村投ゴロ併殺打
◇９回（両軍０）
【巨】（投手島内、捕手石原、二塁曽根、右翼正随）松原、増田大ともに三振、若林二ゴロ
【広】（投手田中豊）西川投手強襲内野安打、曽根三振、石原、林ともに中飛