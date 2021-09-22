【巨人】２回打者一巡猛攻　１３得点快勝　戸郷翔征、自己最多タイ９勝目…広島戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島０―１３巨人（２２日・マツダスタジアム）

巨人が投打で圧倒し、広島に完封勝ちした。初回無死一、二塁、坂本が犠打で送り岡本和の中前２点打で打線を点火。３回に打者一巡で５点、８回にも打者一巡で６点を奪った。坂本、岡本和、丸が２安打ずつ放ち、計７打点。１３得点の猛攻を先導した。

先発・戸郷は７回５安打無失点で６月２６日のヤクルト戦以来８試合ぶりの９勝目をマークした。

ヤクルトがＤｅＮＡに勝ち、今季初めて首位に立った。

【試合経過】

◇１回（巨２、広０）

◇２回（両軍０）

【巨】中田捕邪飛、丸四球、大城三邪飛、戸郷一飛

【広】坂倉三振、林捕ゴロ、菊池涼遊ゴロ

◇３回（巨５、広０）

【広】大盛二ゴロ、コルニエル一ゴロ、安部三振

◇４回（両軍０）

【巨】松原四球、坂本の左前安打で松原二進、岡本和の遊ゴロ併殺打で松原三進、亀井四球、中田一ゴロ

【広】小園遊直、西川、鈴木誠ともに四球で一、二塁、坂倉の中前安打で満塁、林、菊池涼ともに三振

◇５回（両軍０）

【巨】丸、大城、戸郷３者連続三振

【広】大盛遊ゴロ、コルニエルの代打田中広三振、安部三飛

◇６回（両軍０）

【広】（遊撃増田大）小園中飛、西川二ゴロ、鈴木誠右前安打、坂倉の遊ゴロで鈴木誠二封

◇７回（両軍０）

【広】（左翼ハイネマン）林中前安打、菊池涼右飛、大盛遊ゴロ併殺打

◇８回（巨６、広０）

◇９回（両軍０）

【巨】（投手島内、捕手石原、二塁曽根、右翼正随）松原、増田大ともに三振、若林二ゴロ