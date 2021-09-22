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【巨人】丸佳浩が３回に追加点となるタイムリー　出場９戦ぶり打点

スポーツ報知
# 巨人
３回１死満塁、右前適時打を放つ丸佳浩
３回１死満塁、右前適時打を放つ丸佳浩

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島―巨人（２２日・マツダ）

　巨人の丸佳浩外野手が４点リードの３回１死満塁から右前適時打を放った。

　この日は２試合ぶりに「７番・中堅」で先発出場。出場９試合ぶりの打点を挙げた。

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