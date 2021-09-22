注 目
新型コロナ関連ニュース
報知SNS
お知らせ
ホーム
巨人
野球
芸能
競馬
サッカー
ゴルフ
スポーツ
格闘技
社会
TOKYO 2020
地域版
ボート競輪オート
ライフ
動画
写真特集
占い
馬トク
ボートナビ
トップ
ニュース一覧
記事
【巨人】丸佳浩が３回に追加点となるタイムリー 出場９戦ぶり打点
2021年9月22日 19時9分
スポーツ報知
# 巨人
３回１死満塁、右前適時打を放つ丸佳浩
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２２日・マツダ）
巨人の丸佳浩外野手が４点リードの３回１死満塁から右前適時打を放った。
この日は２試合ぶりに「７番・中堅」で先発出場。出場９試合ぶりの打点を挙げた。
試合詳細
【関連ニュース】
【試合速報】広島―巨人
【動画】３兄弟Ｊリーガー高木豊さんの子育て論…決定権はすべて息子に預けた
好調の坂本勇人が右中間へ適時二塁打 ４００二塁打まであと「３」
プロ野球特集
スコア速報
日程・結果
順位表
個人成績(投手)
個人成績(打者)
チーム情報
NPB公式スコア
契約更改
ドラフト
動画
巨人
コラムでＨｏ！
一覧へ
【阪神】「７回の男」は誰だ？及川雅貴、小川一平、馬場皐輔…勝利の方程式構築なるか
（9月22日 16:00）
阪神は鬼門・名古屋で勝ち越せるか？ 機動力で中日投手陣を攻略できるか？
（9月22日 12:00）
【こちら日高支局です・古谷剛彦】ホッカイドウ競馬は話題満載！
（9月22日 11:00）
捕手・ペレスの４６発に思う…若き日のノムさんは１５０試合捕手フルイニング出場で５２発を放っていた
（9月22日 05:00）
ＪＲＡ最年長重賞Ｖ 柴田善臣騎手５５歳「何でも楽しむ、競馬も楽しむ」その人生観とは
（9月21日 16:22）
注目トピック
競馬専門サイト「馬トク」
オリジナル出馬表、独自の指数を今すぐ試してあなたも勝ち組
ボートサイト「BOATNAVI報知」
徳山ヤングダービーQUOカードプレゼントキャンペーン実施中！
G党必見！
各種SNSで巨人情報配信中
参加無料！馬トクＰＯＧグランプリ
デビュー前日まで指名可能！豪華賞品をゲットしよう！
週間占い
田口二州の「古代オリエント占術」で運勢先読み。毎日19:00更新(無料)
［PR］読売クラウドファンディング
「idea market」が、そのアイデア、応援します。
報知ブログ（最新更新分）
一覧へ
徳山「ヤングダービー」３日目のねらい目
ブログ舟券
9月22日
「ミッドナイトトラベラー」
多事放論
9月13日
元祖ＵＷＦ生え抜きの中野巽耀がＬＩＤＥＴ ＵＷＦに参戦
酒の魚
9月10日
タブロイド新聞「『あの花』10周年特別号」８・２８から特典付き予約受付！
報知サブカル情報局
8月27日
米震撼イチローのレーザービーム〈５〉「スピード」という野球の妙味思い出させた
Baseball inside
3月20日
NEWS読売・報知
モバイルGIANTS
個人向け写真販売
ボーイズリーグ写真
法人向け紙面・写真使用申請