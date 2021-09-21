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【巨人】２番手で登板の高梨雄平　１死一、二塁から２者連続の空振り三振を奪う

スポーツ報知
# 巨人
高梨雄平
高梨雄平

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　広島―巨人（２１日・マツダ）

　巨人の高梨雄平投手が、好投した。

　２点ビハインドの６回１死一、二塁から先発の山口に代わり登板。代打・長野、菊池涼から２者連続の空振り三振を奪った。

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