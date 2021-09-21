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【巨人】２番手で登板の高梨雄平 １死一、二塁から２者連続の空振り三振を奪う
2021年9月21日 20時17分
スポーツ報知
# 巨人
高梨雄平
◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―巨人（２１日・マツダ）
巨人の高梨雄平投手が、好投した。
２点ビハインドの６回１死一、二塁から先発の山口に代わり登板。代打・長野、菊池涼から２者連続の空振り三振を奪った。
試合詳細
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