ラグビー日本代表候補選手発表　１９年Ｗ杯代表ＳＨ流大ら復帰

日本ラグビー協会は２１日、２９日からの宮崎合宿に参加する日本代表候補選手３９人、将来的に日本代表に選出可能性のある「ナショナル・デベロップメント・スコッド（ＮＤＳ）」５人を発表。１９年Ｗ杯メンバーで春の活動には呼ばれなかったＳＨ流大（東京サントリーサンゴリアス）、プロップ中島イシレリ（コベルコ神戸スティーラーズ）らが復帰した。ＮＤＳには昨年度の全国高校ラグビーで活躍した２０２センチの超大型ＦＷワーナー・ディアンズ（流通経大柏―東芝ブレイブルーパス東京）らが選ばれた。

オンライン会見に応じた藤井雄一郎ナショナルチームディレクターは「コロナで準備期間は短いが、欧州遠征で戦えるように準備していきたい。（試合は）中身がすごく重要。常にどんな相手でも同じパフォーマンスができるかどうか。自分たちがどの位置に立っているか見極めたい」と話した。今回のメンバーに入っていないフランス１部クレルモン所属のＦＢ松島幸太朗は、欧州で合流する予定。

発表されたメンバーは以下の通り。

▽プロップ

稲垣 啓太（埼玉パナソニックワイルドナイツ、関東学院大）

ヴァル アサエリ愛（埼玉パナソニックワイルドナイツ、埼玉工大）

垣永 真之介（東京サントリーサンゴリアス、早大）

具 智元（コベルコ神戸スティーラーズ、拓大）

中島 イシレリ（コベルコ神戸スティーラーズ、流通経大）

クレイグ・ミラー（埼玉パナソニックワイルドナイツ、ＮＺオタゴ大）

森川 由起乙（東京サントリーサンゴリアス、帝京大）

▽フッカー

坂手 淳史（埼玉パナソニックワイルドナイツ、帝京大）

庭井 祐輔（横浜キヤノンイーグルス、立命大）

堀越 康介（東京サントリーサンゴリアス、帝京大）

▽ロック

ヴィンピー・ファンデルヴァルト（ＮＴＴドコモレッドハリケーンズ大阪、南ア・ネルスプロイト高）

ジェームス・ムーア（ＮＴＴコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安、豪州ブリスベンステート高）

リアキ・モリ（横浜キヤノンイーグルス、ＮＺセントポールズカレッジ）

▽フランカー

小沢 直輝（東京サントリーサンゴリアス、慶大）

ベン・ガンター（埼玉パナソニックワイルドナイツ、豪州ブリズベンボーイズカレッジ）

ジャック・コーネルセン（埼玉パナソニックワイルドナイツ、豪州クイーンズランド大）

徳永 祥尭（東芝ブレイブルーパス東京、関学大）

長谷川 崚太（埼玉パナソニックワイルドナイツ、大東大）

ピーター・ラブスカフニ（クボタスピアーズ船橋・東京ベイ、南ア・フリーステート大）

リーチ マイケル（東芝ブレイブルーパス東京、東海大）

▽ＮＯ８

テビタ・タタフ（東京サントリーサンゴリアス、東海大）

アマナキ・レレイ・マフィ（横浜キヤノンイーグルス、花園大）

姫野 和樹（トヨタヴェルブリッツ、帝京大）

▽ＳＨ

荒井 康植（横浜キヤノンイーグルス、帝京大）

斎藤 直人（東京サントリーサンゴリアス、早大）

茂野 海人（トヨタヴェルブリッツ、大東大）

流 大（東京サントリーサンゴリアス、帝京大）

▽ＳＯ

田村 優（横浜キヤノンイーグルス、明大）

松田 力也（埼玉パナソニックワイルドナイツ、帝京大）

▽ウィング

高橋 汰地（トヨタヴェルブリッツ、明大）

ジョネ・ナイカブラ（東芝ブレイブルーパス東京、摂南大）

シオサイア・フィフィタ（花園近鉄ライナーズ、天理大）

レメキ ロマノ ラヴァ（ＮＥＣグリーンロケッツ東葛、豪州ランコーン高校）

▽ウィング／ＦＢ

セミシ・マシレワ（花園近鉄ライナーズ、フィールディング高）

▽センター

シェーン・ゲイツ（ＮＴＴコミュニケーションズシャイニングアークス東京ベイ浦安、南ア・ミューアカレッジボーイズ高）

中村 亮土（東京サントリーサンゴリアス、帝京大）

ラファエレ ティモシー（コベルコ神戸スティーラーズ、山梨学大）

ディラン・ライリー（埼玉パナソニックワイルドナイツ、ボンド大）

▽ＦＢ

山中 亮平（コベルコ神戸スティーラーズ、早大）

◆ナショナル・デベロップメント・スコッド（ＮＤＳ）

プロップ浅岡俊亮（トヨタヴェルブリッツ、帝京大）

フッカー武井 日向（リコーブラックラムズ東京、明大）

ロック／フランカー、ワーナー・ディアンズ（東芝ブレイブルーパス東京、流通経大柏高）

フランカー／ＮＯ８福井翔大（埼玉パナソニックワイルドナイツ、東福岡高）

ウィング中野将伍（東京サントリーサンゴリアス、早大）

◆日本代表の秋日程

▽９月２１日 代表候補発表

▽２９日～ 強化合宿

▽１０月２３日 オーストラリア戦（昭和電工ドーム大分）

▽１１月６日 アイルランド戦（ダブリン）

▽１３日 ポルトガル戦（リスボン）

▽２０日 スコットランド戦（ダブリン）