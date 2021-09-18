【巨人】球団最多タイのシーズン１６度目ドロー　先発メルセデスは５回途中５失点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―６ヤクルト（１８日・東京ドーム）
巨人が最大４点差を追いつき、球団最多タイとなる今季１６度目のドローに持ち込んだ。先発・メルセデスは５回途中７安打５失点で降板。中継ぎ陣も流れを断ち切れず、ヤクルトに毎回の１３安打を許した。首位・阪神が勝ち、３・５ゲーム差に開いた。
◆１回（両軍１）
【巨】吉川中前安打、松原の左前安打で吉川二進、坂本四球で満塁、岡本和の遊ゴロ併殺打で吉川生還、松原三進、中島三ゴロ
◆２回（両軍０）
【ヤ】中村左前安打、サンタナ、西浦、高橋３者連続三振
◆３回（ヤ１、巨０）
【巨】メルセデス三振、吉川遊ゴロ、松原三振
◆４回（ヤ３、巨２）
【ヤ】サンタナ四球、西浦の右前安打でサンタナ二進、高橋スリーバント失敗三振、塩見右越１２号３ラン、青木中飛、山田左飛
◆５回（ヤ０、巨１）
【ヤ】村上左前安打、（投手鍵谷）オスナの中前安打で村上二進、中村の一前バントで村上三進、オスナ二進、サンタナ四球、西浦三ゴロ併殺打
◆６回（ヤ１、巨０）
【ヤ】（投手高梨）高橋の代打坂口三振、塩見左翼線二塁打、山崎左飛、山田死球、村上の右前安打で塩見生還、山田二進、オスナ四球で満塁、中村遊飛
【巨】（投手星）中島一邪飛、亀井投ゴロ、ハイネマン遊飛
◆７回（ヤ０、巨２）
【ヤ】（投手畠、右翼若林）サンタナ中前安打（代走渡辺）、西浦の投前バントで渡辺二進、星の代打川端、塩見ともに三振
【巨】（投手今野、右翼渡辺）小林の代打大城四球、若林の右翼線二塁打で大城三進、吉川の代打丸四球で満塁、松原左飛、（投手大西）坂本の左越二塁打で大城、若林生還、岡本申告敬遠で満塁、中島遊ゴロ併殺打
◆８回（両軍０）
【巨】（投手清水、一塁荒木）亀井遊ゴロ、畠の代打立岡一ゴロ、大城三振
◆９回（両軍０）
【ヤ】（投手デラロサ）中村右飛、渡辺二ゴロ、西浦中前安打（代走元山）、荒木死球で元山二進、塩見三振
【巨】（投手マクガフ、遊撃元山）若林死球（代走増田大）、丸中飛、松原左邪飛、坂本遊飛