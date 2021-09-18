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【巨人】球団最多タイのシーズン１６度目ドロー　先発メルセデスは５回途中５失点…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人６―６ヤクルト（１８日・東京ドーム）

　巨人が最大４点差を追いつき、球団最多タイとなる今季１６度目のドローに持ち込んだ。先発・メルセデスは５回途中７安打５失点で降板。中継ぎ陣も流れを断ち切れず、ヤクルトに毎回の１３安打を許した。首位・阪神が勝ち、３・５ゲーム差に開いた。

　◆１回（両軍１）

　【ヤ】塩見右前安打、青木投手強襲内野安打で一、二塁、山田の中飛で塩見三進、村上の投ゴロで塩見生還、青木二進、オスナ右飛

  • 巨人先発のメルセデス

    巨人先発のメルセデス

　【巨】吉川中前安打、松原の左前安打で吉川二進、坂本四球で満塁、岡本和の遊ゴロ併殺打で吉川生還、松原三進、中島三ゴロ

　◆２回（両軍０）

　【ヤ】中村左前安打、サンタナ、西浦、高橋３者連続三振

　【巨】亀井三振、ハイネマン二飛、小林三振

  • ２回無死、空振り三振に倒れる亀井善行

    ２回無死、空振り三振に倒れる亀井善行

　◆３回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】塩見右越三塁打、青木死球、山田の中犠飛で塩見生還、村上右飛、オスナ四球で一、二塁、中村遊ゴロ

  • ３回無死一、三塁、勝ち越しの中犠飛を放つ山田哲人

    ３回無死一、三塁、勝ち越しの中犠飛を放つ山田哲人

　【巨】メルセデス三振、吉川遊ゴロ、松原三振

　◆４回（ヤ３、巨２）

　【ヤ】サンタナ四球、西浦の右前安打でサンタナ二進、高橋スリーバント失敗三振、塩見右越１２号３ラン、青木中飛、山田左飛

　【巨】坂本左越１６号本塁打、岡本和右飛、中島左越６号本塁打、亀井、三振、ハイネマン死球、小林三振

  • ４回１死、左越えにソロ本塁打を放ちガッツポーズの中島宏之

    ４回１死、左越えにソロ本塁打を放ちガッツポーズの中島宏之

　◆５回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】村上左前安打、（投手鍵谷）オスナの中前安打で村上二進、中村の一前バントで村上三進、オスナ二進、サンタナ四球、西浦三ゴロ併殺打

　【巨】（左翼山崎）鍵谷の代打北村左越４号本塁打、吉川遊ゴロ、松原バント投飛、坂本四球、岡本右飛

  • ５回無死、左越えに今季４号となるソロ本塁打を放つ代打の北村拓己

    ５回無死、左越えに今季４号となるソロ本塁打を放つ代打の北村拓己

　◆６回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】（投手高梨）高橋の代打坂口三振、塩見左翼線二塁打、山崎左飛、山田死球、村上の右前安打で塩見生還、山田二進、オスナ四球で満塁、中村遊飛

  • ６回１死、左翼線二塁打を放ち、サイクルヒットを達成した塩見泰隆

    ６回１死、左翼線二塁打を放ち、サイクルヒットを達成した塩見泰隆

　【巨】（投手星）中島一邪飛、亀井投ゴロ、ハイネマン遊飛

　◆７回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】（投手畠、右翼若林）サンタナ中前安打（代走渡辺）、西浦の投前バントで渡辺二進、星の代打川端、塩見ともに三振

　【巨】（投手今野、右翼渡辺）小林の代打大城四球、若林の右翼線二塁打で大城三進、吉川の代打丸四球で満塁、松原左飛、（投手大西）坂本の左越二塁打で大城、若林生還、岡本申告敬遠で満塁、中島遊ゴロ併殺打

  • ７回１死満塁、左翼線にへ同点の２点二塁打を放った坂本勇人

    ７回１死満塁、左翼線にへ同点の２点二塁打を放った坂本勇人

　◆８回（両軍０）

　【ヤ】（捕手大城、二塁若林、中堅丸、右翼松原）山崎左飛、山田中前安打、村上、オスナともに三振

  • ８回２死一塁、オスナから空振りの三振を奪い雄叫びを上げる畠世周

    ８回２死一塁、オスナから空振りの三振を奪い雄叫びを上げる畠世周

　【巨】（投手清水、一塁荒木）亀井遊ゴロ、畠の代打立岡一ゴロ、大城三振

　◆９回（両軍０）

　【ヤ】（投手デラロサ）中村右飛、渡辺二ゴロ、西浦中前安打（代走元山）、荒木死球で元山二進、塩見三振

　【巨】（投手マクガフ、遊撃元山）若林死球（代走増田大）、丸中飛、松原左邪飛、坂本遊飛

試合詳細
巨人先発のメルセデス
２回無死、空振り三振に倒れる亀井善行
３回無死一、三塁、勝ち越しの中犠飛を放つ山田哲人
４回１死、左越えにソロ本塁打を放ちガッツポーズの中島宏之
５回無死、左越えに今季４号となるソロ本塁打を放つ代打の北村拓己
６回１死、左翼線二塁打を放ち、サイクルヒットを達成した塩見泰隆
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