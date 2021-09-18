【巨人】球団最多タイのシーズン１６度目ドロー　先発メルセデスは５回途中５失点…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人６―６ヤクルト（１８日・東京ドーム）

巨人が最大４点差を追いつき、球団最多タイとなる今季１６度目のドローに持ち込んだ。先発・メルセデスは５回途中７安打５失点で降板。中継ぎ陣も流れを断ち切れず、ヤクルトに毎回の１３安打を許した。首位・阪神が勝ち、３・５ゲーム差に開いた。

【巨】吉川中前安打、松原の左前安打で吉川二進、坂本四球で満塁、岡本和の遊ゴロ併殺打で吉川生還、松原三進、中島三ゴロ

【ヤ】塩見右越三塁打、青木死球、山田の中犠飛で塩見生還、村上右飛、オスナ四球で一、二塁、中村遊ゴロ

４回１死、左越えにソロ本塁打を放ちガッツポーズの中島宏之

【巨】坂本左越１６号本塁打、岡本和右飛、中島左越６号本塁打、亀井、三振、ハイネマン死球、小林三振

５回無死、左越えに今季４号となるソロ本塁打を放つ代打の北村拓己

【巨】（投手今野、右翼渡辺）小林の代打大城四球、若林の右翼線二塁打で大城三進、吉川の代打丸四球で満塁、松原左飛、（投手大西）坂本の左越二塁打で大城、若林生還、岡本申告敬遠で満塁、中島遊ゴロ併殺打