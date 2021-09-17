【巨人】勝てば２位浮上のチャンス逃す、首位・阪神とは３ゲーム差に…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―８ヤクルト（１７日・東京ドーム）
巨人投手陣がリズムの悪い投球の連続でヤクルトに完敗した。先発・高橋らが２～８回まで毎回先頭打者の出塁を許し、勝てば２位浮上のチャンスを逃した。４回３失点の高橋は２登板連続して５回持たずにＫＯ。
ヤクルト・奥川に７勝目を献上し、試合のなかった首位・阪神とは３ゲーム差に開いた。
【試合経過】
◆１回（ヤ０、巨１）
【ヤ】塩見左飛、青木遊ゴロ、山田二飛
【巨】吉川右前安打、松原のとき暴投で吉川二進、松原死球、坂本の左前安打で吉川一挙生還、松原二進、岡本和の投ゴロ併殺打で松原三進、亀井三振
◆２回（ヤ１、巨０）
【巨】ハイネマン遊ゴロ、ウィーラー三振、大城中飛
◆３回（両軍０）
【ヤ】塩見四球、青木遊飛、山田の中前安打で塩見一挙三進、村上、オスナともに三振
◆４回（ヤ２、巨０）
【ヤ】中村左前安打、サンタナ左越１２号２ラン、西浦三ゴロ、奥川一ゴロ、塩見中前安打、青木一ゴロ
【巨】岡本和右中間安打、亀井の中前安打で岡本和二進、ハイネマンの遊ゴロ併殺打で岡本和三進、ウィーラー二ゴロ
◆５回（ヤ１、巨０）
【ヤ】（投手田中豊）山田左越２８号本塁打、村上四球、オスナ二飛、中村のとき村上二盗失敗、中村三振
【巨】大城一ゴロ、田中豊の代打立岡右飛、吉川一ゴロ
◆６回（両軍０）
【ヤ】（投手戸根）サンタナ四球、西浦三振、奥川の一前バントでサンタナ二進、塩見四球、青木二ゴロ
◆７回（両軍０）
【ヤ】（投手古川）山田四球、村上左飛、オスナ右飛、中村のとき山田二盗失敗
【巨】亀井三振、ハイネマン二飛、ウィーラーの代打丸一ゴロ
◆８回（ヤ４、巨０）
【ヤ】（一塁ハイネマン、中堅丸、右翼松原）中村左前安打、サンタナ四球（代走渡辺）、西浦の一前バントで中村三進、渡辺二進、奥川の代打川端申告敬遠で満塁、塩見右中間１１号満塁本塁打、青木死球（代走山﨑）、山田の左前安打で山﨑二進、村上二ゴロ併殺打
【巨】（投手田口、左翼山崎、右翼渡辺）大城の代打小林三振、古川の代打北村左飛、吉川三振
◆９回（ヤ０、巨１）
【ヤ】（投手鍵谷、捕手小林）オスナ二ゴロ、中村投ゴロ、渡辺中飛
【巨】（投手大下、捕手嶋、一塁荒木、二塁元山）松原右越１０号本塁打、坂本四球（代走増田大）、岡本和の三ゴロで増田大二進、亀井中飛、ハイネマン三ゴロ