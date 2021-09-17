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【巨人】勝てば２位浮上のチャンス逃す、首位・阪神とは３ゲーム差に…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
ベンチで厳しい表情の丸（中央）ら巨人ナイン。高橋優貴（左端）、坂本勇人（右から２人目）ら （カメラ・頓所美代子）
ベンチで厳しい表情の丸（中央）ら巨人ナイン。高橋優貴（左端）、坂本勇人（右から２人目）ら （カメラ・頓所美代子）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―８ヤクルト（１７日・東京ドーム）

　巨人投手陣がリズムの悪い投球の連続でヤクルトに完敗した。先発・高橋らが２～８回まで毎回先頭打者の出塁を許し、勝てば２位浮上のチャンスを逃した。４回３失点の高橋は２登板連続して５回持たずにＫＯ。

　ヤクルト・奥川に７勝目を献上し、試合のなかった首位・阪神とは３ゲーム差に開いた。

　【試合経過】

　◆１回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】塩見左飛、青木遊ゴロ、山田二飛

　【巨】吉川右前安打、松原のとき暴投で吉川二進、松原死球、坂本の左前安打で吉川一挙生還、松原二進、岡本和の投ゴロ併殺打で松原三進、亀井三振

  • １回無死一、二塁、岡本和真が投ゴロ併殺打に倒れる（カメラ・相川　和寛）

    １回無死一、二塁、岡本和真が投ゴロ併殺打に倒れる（カメラ・相川　和寛）

　◆２回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】村上四球、オスナの左前安打で村上二進、中村三振、サンタナ四球で満塁、西浦の左飛で村上生還、奥川三振

  • ２回１死満塁、西浦直亨が左犠飛（カメラ・相川　和寛）

    ２回１死満塁、西浦直亨が左犠飛（カメラ・相川　和寛）

　【巨】ハイネマン遊ゴロ、ウィーラー三振、大城中飛

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】塩見四球、青木遊飛、山田の中前安打で塩見一挙三進、村上、オスナともに三振

　【巨】高橋中前安打、吉川の投ゴロで高橋二封、松原遊飛、坂本三振

  • ３回２死一塁、空振り三振に倒れた坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

    ３回２死一塁、空振り三振に倒れた坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

　◆４回（ヤ２、巨０）

　【ヤ】中村左前安打、サンタナ左越１２号２ラン、西浦三ゴロ、奥川一ゴロ、塩見中前安打、青木一ゴロ

  • ４回無死一塁、サンタナ（左）に左越え２ラン本塁打を浴びた高橋優貴（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

    ４回無死一塁、サンタナ（左）に左越え２ラン本塁打を浴びた高橋優貴（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）

　【巨】岡本和右中間安打、亀井の中前安打で岡本和二進、ハイネマンの遊ゴロ併殺打で岡本和三進、ウィーラー二ゴロ

　◆５回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】（投手田中豊）山田左越２８号本塁打、村上四球、オスナ二飛、中村のとき村上二盗失敗、中村三振

  • ５回から２番手登板の田中豊樹は５回無死、山田哲人に左越え２８号ソロ本塁打許した （カメラ・頓所美代子）

    ５回から２番手登板の田中豊樹は５回無死、山田哲人に左越え２８号ソロ本塁打許した （カメラ・頓所美代子）

　【巨】大城一ゴロ、田中豊の代打立岡右飛、吉川一ゴロ

　◆６回（両軍０）

　【ヤ】（投手戸根）サンタナ四球、西浦三振、奥川の一前バントでサンタナ二進、塩見四球、青木二ゴロ

　【巨】松原左飛、坂本中飛、岡本和三振

  • ６回２死、空振り三振に倒れた岡本和真（手前）と投手交代を主審に告げてベンチに戻る原辰徳監督（左）（カメラ・竜田　卓）

    ６回２死、空振り三振に倒れた岡本和真（手前）と投手交代を主審に告げてベンチに戻る原辰徳監督（左）（カメラ・竜田　卓）

　◆７回（両軍０）

　【ヤ】（投手古川）山田四球、村上左飛、オスナ右飛、中村のとき山田二盗失敗

  • リクエスト要求し判定を待つ山田哲人（右）。左は坂本勇人。７回２死一塁．打者・中村悠平の時、一塁走者の山田哲人）は盗塁を試みるも挟まれアウト。リクエストも覆らず３アウト。 （カメラ・頓所美代子）

    リクエスト要求し判定を待つ山田哲人（右）。左は坂本勇人。７回２死一塁．打者・中村悠平の時、一塁走者の山田哲人）は盗塁を試みるも挟まれアウト。リクエストも覆らず３アウト。 （カメラ・頓所美代子）

　【巨】亀井三振、ハイネマン二飛、ウィーラーの代打丸一ゴロ

　◆８回（ヤ４、巨０）

　【ヤ】（一塁ハイネマン、中堅丸、右翼松原）中村左前安打、サンタナ四球（代走渡辺）、西浦の一前バントで中村三進、渡辺二進、奥川の代打川端申告敬遠で満塁、塩見右中間１１号満塁本塁打、青木死球（代走山﨑）、山田の左前安打で山﨑二進、村上二ゴロ併殺打

  • ８回１死満塁。塩見に満塁本塁打許した古川侑利 （カメラ・頓所美代子）

    ８回１死満塁。塩見に満塁本塁打許した古川侑利 （カメラ・頓所美代子）

　【巨】（投手田口、左翼山崎、右翼渡辺）大城の代打小林三振、古川の代打北村左飛、吉川三振

　◆９回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】（投手鍵谷、捕手小林）オスナ二ゴロ、中村投ゴロ、渡辺中飛

　【巨】（投手大下、捕手嶋、一塁荒木、二塁元山）松原右越１０号本塁打、坂本四球（代走増田大）、岡本和の三ゴロで増田大二進、亀井中飛、ハイネマン三ゴロ

ベンチで厳しい表情の丸（中央）ら巨人ナイン。高橋優貴（左端）、坂本勇人（右から２人目）ら （カメラ・頓所美代子）
１回無死一、二塁、岡本和真が投ゴロ併殺打に倒れる（カメラ・相川　和寛）
２回１死満塁、西浦直亨が左犠飛（カメラ・相川　和寛）
３回２死一塁、空振り三振に倒れた坂本勇人（カメラ・竜田　卓）
４回無死一塁、サンタナ（左）に左越え２ラン本塁打を浴びた高橋優貴（捕手・大城卓三）（カメラ・相川　和寛）
５回から２番手登板の田中豊樹は５回無死、山田哲人に左越え２８号ソロ本塁打許した （カメラ・頓所美代子）
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