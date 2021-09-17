【巨人】勝てば２位浮上のチャンス逃す、首位・阪神とは３ゲーム差に…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―８ヤクルト（１７日・東京ドーム）

巨人投手陣がリズムの悪い投球の連続でヤクルトに完敗した。先発・高橋らが２～８回まで毎回先頭打者の出塁を許し、勝てば２位浮上のチャンスを逃した。４回３失点の高橋は２登板連続して５回持たずにＫＯ。

ヤクルト・奥川に７勝目を献上し、試合のなかった首位・阪神とは３ゲーム差に開いた。

【試合経過】

◆１回（ヤ０、巨１）

【ヤ】塩見左飛、青木遊ゴロ、山田二飛

◆２回（ヤ１、巨０）

【巨】ハイネマン遊ゴロ、ウィーラー三振、大城中飛

◆３回（両軍０）

【ヤ】塩見四球、青木遊飛、山田の中前安打で塩見一挙三進、村上、オスナともに三振

◆４回（ヤ２、巨０）

【巨】岡本和右中間安打、亀井の中前安打で岡本和二進、ハイネマンの遊ゴロ併殺打で岡本和三進、ウィーラー二ゴロ

◆５回（ヤ１、巨０）

【巨】大城一ゴロ、田中豊の代打立岡右飛、吉川一ゴロ

◆６回（両軍０）

【ヤ】（投手戸根）サンタナ四球、西浦三振、奥川の一前バントでサンタナ二進、塩見四球、青木二ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】亀井三振、ハイネマン二飛、ウィーラーの代打丸一ゴロ

◆８回（ヤ４、巨０）

【巨】（投手田口、左翼山崎、右翼渡辺）大城の代打小林三振、古川の代打北村左飛、吉川三振

◆９回（ヤ０、巨１）

【ヤ】（投手鍵谷、捕手小林）オスナ二ゴロ、中村投ゴロ、渡辺中飛