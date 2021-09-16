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【セパ公示】（１６日）ヤクルトが内川聖一を抹消、西武は公文克彦を登録
2021年9月16日 17時38分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
内川聖一
◆セ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽ヤクルト 内川聖一内野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録】
▽西武 公文克彦投手
【同抹消】
▽西武 本田圭佑投手
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