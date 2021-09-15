殿堂入り唯一の現役・藤波辰爾が藤原組長と激闘…「ＬＥＧＡＣＹ」２日目全試合結果

日本プロレス殿堂会による日本プロレス史７０周年記念大会「ＬＥＧＡＣＹ」２日目が、東京・後楽園ホールで開催され、殿堂入り唯一の現役選手・藤波辰爾（ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ）、三冠ヘビー級王者、ジェイク・リー（全日本プロレス）ら４２選手が出場した。
◆日本プロレス史７０周年記念大会「ＬＥＧＡＣＹ」２日目（１５日・後楽園ホール）
▽第１試合（３０分１本勝負）ＺＥＲＯ１提供試合
〇田中将斗、菅原拓也（１０分２９秒、スライディングＤ→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン、北村彰基●
▽第２試合（３０分１本勝負） ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ提供試合
〇ＹＡＭＡＴＯ、ドラゴンキッド、ＢＥＮ‐Ｋ（９分４５秒、全知全能のフランケンシュタイナー）ＫＡＩ●、ＳＢ ＫＥＮＴｏ、ディアマンテ
▽第３試合（３０分１本勝負） ＤＤＴ提供試合
〇ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ、吉村直巳（１１分２５秒、蒼魔刀→体固め）納谷幸男、岡谷英樹●
▽第４試合（３０分１本勝負） 全日本プロレス提供試合
〇ジェイク・リー、大森北斗（１３分３３秒、Ｄ４Ｃ→片エビ固め）諏訪魔、田村男児●
▽第５試合（３０分１本勝負） 日本プロレス殿堂会提供マッチ
藤原喜明、ＡＫＩＲＡ、〇佐藤耕平、入江茂弘（１２分４４秒、パイルドライバー→片エビ固め）藤波辰爾、越中詩郎、新崎人生、阿部史典●
▽第６試合（３０分１本勝負）バトルロイヤル
優勝（２１分８秒）〇菊タロー（フリー）
退場順●空牙（道頓堀プロレス）、火野裕士（ＯＮＬＹ ＷＥ）、高岩竜一（フリー）、井土徹也（ＨＥＡＴ‐ＵＰ）、リッキー・フジ（２ＡＷ）、芦野祥太郎（フリー）、竹田誠志（フリー）、神谷英慶（大日本プロレス）、ＬＥＯＮＡ（ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ）、矢野啓太（プロフェッショナルレスリング・ワラビー）、のはしたろう、（みちのくプロレス）、ビッグ・ＴＨＥ・良寛（新潟プロレス）、拳剛（フリー）、佐藤光留（パンクラスＭＩＳＳＩＯＮ）、葛西純（プロレスリングＦＲＥＥＤＯＭＳ）
▽殿堂入りセレモニー
ジャイアント馬場氏（インダクター＝受賞者紹介者・和田京平氏）
ジャンボ鶴田氏（同）
長州力氏（同・天龍源一郎氏）