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殿堂入り唯一の現役・藤波辰爾が藤原組長と激闘…「ＬＥＧＡＣＹ」２日目全試合結果

スポーツ報知
# 格闘技
新崎人生（左）と藤原喜明
新崎人生（左）と藤原喜明

　日本プロレス殿堂会による日本プロレス史７０周年記念大会「ＬＥＧＡＣＹ」２日目が、東京・後楽園ホールで開催され、殿堂入り唯一の現役選手・藤波辰爾（ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ）、三冠ヘビー級王者、ジェイク・リー（全日本プロレス）ら４２選手が出場した。

　◆日本プロレス史７０周年記念大会「ＬＥＧＡＣＹ」２日目（１５日・後楽園ホール）

　▽第１試合（３０分１本勝負）ＺＥＲＯ１提供試合

　〇田中将斗、菅原拓也（１０分２９秒、スライディングＤ→片エビ固め）ハートリー・ジャクソン、北村彰基●

　▽第２試合（３０分１本勝負）　ＤＲＡＧＯＮ　ＧＡＴＥ提供試合

　〇ＹＡＭＡＴＯ、ドラゴンキッド、ＢＥＮ‐Ｋ（９分４５秒、全知全能のフランケンシュタイナー）ＫＡＩ●、ＳＢ　ＫＥＮＴｏ、ディアマンテ

　▽第３試合（３０分１本勝負）　ＤＤＴ提供試合

　〇ＨＡＲＡＳＨＩＭＡ、吉村直巳（１１分２５秒、蒼魔刀→体固め）納谷幸男、岡谷英樹●

　▽第４試合（３０分１本勝負）　全日本プロレス提供試合

　〇ジェイク・リー、大森北斗（１３分３３秒、Ｄ４Ｃ→片エビ固め）諏訪魔、田村男児●

　▽第５試合（３０分１本勝負）　日本プロレス殿堂会提供マッチ

　藤原喜明、ＡＫＩＲＡ、〇佐藤耕平、入江茂弘（１２分４４秒、パイルドライバー→片エビ固め）藤波辰爾、越中詩郎、新崎人生、阿部史典●

　▽第６試合（３０分１本勝負）バトルロイヤル

　優勝（２１分８秒）〇菊タロー（フリー）

　退場順●空牙（道頓堀プロレス）、火野裕士（ＯＮＬＹ　ＷＥ）、高岩竜一（フリー）、井土徹也（ＨＥＡＴ‐ＵＰ）、リッキー・フジ（２ＡＷ）、芦野祥太郎（フリー）、竹田誠志（フリー）、神谷英慶（大日本プロレス）、ＬＥＯＮＡ（ＤＲＡＤＩＴＩＯＮ）、矢野啓太（プロフェッショナルレスリング・ワラビー）、のはしたろう、（みちのくプロレス）、ビッグ・ＴＨＥ・良寛（新潟プロレス）、拳剛（フリー）、佐藤光留（パンクラスＭＩＳＳＩＯＮ）、葛西純（プロレスリングＦＲＥＥＤＯＭＳ）

　▽殿堂入りセレモニー

　ジャイアント馬場氏（インダクター＝受賞者紹介者・和田京平氏）

　ジャンボ鶴田氏（同）

　長州力氏（同・天龍源一郎氏）

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