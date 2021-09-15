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【巨人】劇的勝利！９回八百板卓丸打　坂本勇人打　岡本和真１００打点サヨナラ締め…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死満塁、サヨナラの左犠飛を放ち、喜ぶ岡本和真（中央）。今季１００打点目を挙げた（カメラ・相川　和寛）
９回２死満塁、サヨナラの左犠飛を放ち、喜ぶ岡本和真（中央）。今季１００打点目を挙げた（カメラ・相川　和寛）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人７ｘ―６ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

　巨人が劇的サヨナラ勝ちでＤｅＮＡ戦の連敗を６で止めた。

　先発の戸郷翔征が初回に３点を失って、常に追いかける苦しい展開。坂本勇人の２打席連続アーチで反撃し、さらに８回には岡本和真も３７号ソロを放って追い上げた。

　２点を追う最終回。１死一、二塁から代打の八百板卓丸のプロ初打点。坂本の適時打で追いつき。岡本の今季１００打点目となるサヨナラ犠飛で逆転勝ちをもぎ取った。

　【試合経過】

　◇１回（Ｄ３、巨０）

　【Ｄ】桑原三振、柴田右翼線二塁打、佐野四球、オースティン三振、宮崎四球で満塁、ソト四球で柴田生還、なお満塁、牧の左前安打で佐野、宮崎ともに生還、ソト二進、伊藤光の遊ゴロで牧二封

  • １回、マウンドに集まる（手前左から）大城卓三、桑田真澄投手チーフコーチ補佐、戸郷翔征ら巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

    １回、マウンドに集まる（手前左から）大城卓三、桑田真澄投手チーフコーチ補佐、戸郷翔征ら巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）

　【巨】吉川、松原ともに二ゴロ、坂本三振

　◇２回（両軍０）

　【Ｄ】大貫四球、桑原遊ゴロ併殺打、柴田左飛

  • 先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

    先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）

　【巨】岡本和二ゴロ、亀井中飛、中島三振

　◇３回（両軍０）

　【Ｄ】佐野左飛、オースティン三振、宮崎四球、ソトの三ゴロで宮崎二封

　【巨】ハイネマン遊ゴロ、大城三振、戸郷右前安打、吉川一ゴロ

　◇４回（Ｄ０、巨２）

　【Ｄ】牧左翼線二塁打、伊藤光の左前安打で牧三進、大貫の一前バントで伊藤光二進、桑原一飛、柴田二ゴロ

　【巨】松原中前安打、坂本中越１４号２ラン、岡本和左前安打、亀井の三ゴロで岡本和二封、中島三ゴロ併殺打

  • ４回無死、中前安打を放つ松原聖弥（カメラ・山崎　賢人）

    ４回無死、中前安打を放つ松原聖弥（カメラ・山崎　賢人）

  • ４回無死一塁、坂本勇人が中越え２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）

    ４回無死一塁、坂本勇人が中越え２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）

　◇５回（両軍０）

　【Ｄ】佐野右飛、オースティン、宮崎ともに中飛

  • ５回無死、佐野恵太の右飛の打球を好捕するハイネマン（カメラ・中島　傑）

    ５回無死、佐野恵太の右飛の打球を好捕するハイネマン（カメラ・中島　傑）

　【巨】ハイネマン死球、大城四球でハイネマン二進、戸郷の投前バントでハイネマン三進、大城二進、吉川三振、松原中飛

　◇６回（両軍１）

　【Ｄ】ソト遊直、牧中越１８号本塁打、伊藤光中飛、大貫遊ゴロ

　【巨】坂本右越１５号本塁打、岡本和遊ゴロ、亀井右前安打、（投手伊勢）中島の代打丸三振、ハイネマン三ゴロ

　◇７回（両軍０）

　【Ｄ】（一塁北村）桑原三振、柴田右飛、佐野一ゴロ

　【巨】（投手エスコバー）大城四球（代走増田大）、戸郷の代打岸田バント失敗で捕邪飛、吉川のとき増田大二盗、吉川中飛、松原遊飛

  • 代走・増田大輝が二盗成功（カメラ・相川　和寛）

    代走・増田大輝が二盗成功（カメラ・相川　和寛）

　◇８回（両軍１）

　【Ｄ】（投手畠、捕手岸田、二塁増田大）オースティン右越２６号本塁打、宮崎三ゴロ、ソト中飛、牧遊飛

　【巨】（投手山﨑、一塁牧、二塁大和）坂本中飛、岡本和左越３７号本塁打、亀井右飛、北村の代打立岡遊直

  • ８回１死、岡本和真が左越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）

    ８回１死、岡本和真が左越えソロ本塁打（カメラ・相川　和寛）

　◇９回（Ｄ１、巨３Ｘ）

　【Ｄ】（投手デラロサ、一塁立岡）伊藤光の代打神里三振、山崎の代打楠本右翼線二塁打（代走森）、桑原の遊撃内野安打で森三進、柴田の一ゴロで立岡が本塁に送球するも野選で森生還、桑原二進で走者一、二塁、佐野四球で満塁（一塁走者佐野に代わり代走関根）、オースティン三振、宮崎右飛

  • ９回２死満塁、宮﨑敏郎の右飛を好捕したハイネマン（カメラ・相川　和寛）

    ９回２死満塁、宮﨑敏郎の右飛を好捕したハイネマン（カメラ・相川　和寛）

【巨】（投手三嶋、捕手山本、左翼関根、右翼神里）ハイネマン中前安打、増田大の代打若林三邪飛、岸田の代打ウィーラー四球でハイネマン二進、デラロサの代打八百板の中前安打でハイネマン一挙生還、ウィーラー二進、松原の右前安打で満塁、坂本の左前安打でウィーラー生還、なお満塁、岡本和の左飛で八百板生還

  • ９回１死一、二塁、中前適時打を放つ八百板卓丸（カメラ・山崎　賢人）

    ９回１死一、二塁、中前適時打を放つ八百板卓丸（カメラ・山崎　賢人）

９回２死満塁、サヨナラの左犠飛を放ち、喜ぶ岡本和真（中央）。今季１００打点目を挙げた（カメラ・相川　和寛）
１回、マウンドに集まる（手前左から）大城卓三、桑田真澄投手チーフコーチ補佐、戸郷翔征ら巨人ナイン（カメラ・相川　和寛）
先発の戸郷翔征（カメラ・中島　傑）
４回無死、中前安打を放つ松原聖弥（カメラ・山崎　賢人）
４回無死一塁、坂本勇人が中越え２ラン本塁打（カメラ・相川　和寛）
５回無死、佐野恵太の右飛の打球を好捕するハイネマン（カメラ・中島　傑）
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