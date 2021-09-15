【巨人】劇的勝利！９回八百板卓丸打　坂本勇人打　岡本和真１００打点サヨナラ締め…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人７ｘ―６ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）
巨人が劇的サヨナラ勝ちでＤｅＮＡ戦の連敗を６で止めた。
先発の戸郷翔征が初回に３点を失って、常に追いかける苦しい展開。坂本勇人の２打席連続アーチで反撃し、さらに８回には岡本和真も３７号ソロを放って追い上げた。
２点を追う最終回。１死一、二塁から代打の八百板卓丸のプロ初打点。坂本の適時打で追いつき。岡本の今季１００打点目となるサヨナラ犠飛で逆転勝ちをもぎ取った。
【試合経過】
◇１回（Ｄ３、巨０）
【Ｄ】桑原三振、柴田右翼線二塁打、佐野四球、オースティン三振、宮崎四球で満塁、ソト四球で柴田生還、なお満塁、牧の左前安打で佐野、宮崎ともに生還、ソト二進、伊藤光の遊ゴロで牧二封
【巨】吉川、松原ともに二ゴロ、坂本三振
◇２回（両軍０）
【巨】岡本和二ゴロ、亀井中飛、中島三振
◇３回（両軍０）
【Ｄ】佐野左飛、オースティン三振、宮崎四球、ソトの三ゴロで宮崎二封
【巨】ハイネマン遊ゴロ、大城三振、戸郷右前安打、吉川一ゴロ
◇４回（Ｄ０、巨２）
【Ｄ】牧左翼線二塁打、伊藤光の左前安打で牧三進、大貫の一前バントで伊藤光二進、桑原一飛、柴田二ゴロ
◇５回（両軍０）
【巨】ハイネマン死球、大城四球でハイネマン二進、戸郷の投前バントでハイネマン三進、大城二進、吉川三振、松原中飛
◇６回（両軍１）
【Ｄ】ソト遊直、牧中越１８号本塁打、伊藤光中飛、大貫遊ゴロ
◇７回（両軍０）
【Ｄ】（一塁北村）桑原三振、柴田右飛、佐野一ゴロ
◇８回（両軍１）
【Ｄ】（投手畠、捕手岸田、二塁増田大）オースティン右越２６号本塁打、宮崎三ゴロ、ソト中飛、牧遊飛
◇９回（Ｄ１、巨３Ｘ）
【Ｄ】（投手デラロサ、一塁立岡）伊藤光の代打神里三振、山崎の代打楠本右翼線二塁打（代走森）、桑原の遊撃内野安打で森三進、柴田の一ゴロで立岡が本塁に送球するも野選で森生還、桑原二進で走者一、二塁、佐野四球で満塁（一塁走者佐野に代わり代走関根）、オースティン三振、宮崎右飛
【巨】（投手三嶋、捕手山本、左翼関根、右翼神里）ハイネマン中前安打、増田大の代打若林三邪飛、岸田の代打ウィーラー四球でハイネマン二進、デラロサの代打八百板の中前安打でハイネマン一挙生還、ウィーラー二進、松原の右前安打で満塁、坂本の左前安打でウィーラー生還、なお満塁、岡本和の左飛で八百板生還