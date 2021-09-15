【巨人】劇的勝利！９回八百板卓丸打　坂本勇人打　岡本和真１００打点サヨナラ締め…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人７ｘ―６ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）

巨人が劇的サヨナラ勝ちでＤｅＮＡ戦の連敗を６で止めた。

先発の戸郷翔征が初回に３点を失って、常に追いかける苦しい展開。坂本勇人の２打席連続アーチで反撃し、さらに８回には岡本和真も３７号ソロを放って追い上げた。

２点を追う最終回。１死一、二塁から代打の八百板卓丸のプロ初打点。坂本の適時打で追いつき。岡本の今季１００打点目となるサヨナラ犠飛で逆転勝ちをもぎ取った。

【試合経過】

◇１回（Ｄ３、巨０）

【巨】吉川、松原ともに二ゴロ、坂本三振

◇２回（両軍０）

【巨】岡本和二ゴロ、亀井中飛、中島三振

◇３回（両軍０）

【Ｄ】佐野左飛、オースティン三振、宮崎四球、ソトの三ゴロで宮崎二封

【巨】ハイネマン遊ゴロ、大城三振、戸郷右前安打、吉川一ゴロ

◇４回（Ｄ０、巨２）

【Ｄ】牧左翼線二塁打、伊藤光の左前安打で牧三進、大貫の一前バントで伊藤光二進、桑原一飛、柴田二ゴロ

◇５回（両軍０）

【巨】ハイネマン死球、大城四球でハイネマン二進、戸郷の投前バントでハイネマン三進、大城二進、吉川三振、松原中飛

◇６回（両軍１）

【Ｄ】ソト遊直、牧中越１８号本塁打、伊藤光中飛、大貫遊ゴロ

◇７回（両軍０）

【Ｄ】（一塁北村）桑原三振、柴田右飛、佐野一ゴロ

◇８回（両軍１）

【Ｄ】（投手畠、捕手岸田、二塁増田大）オースティン右越２６号本塁打、宮崎三ゴロ、ソト中飛、牧遊飛