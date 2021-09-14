永田裕志、丸藤正道ら４０選手が激闘…日本プロレス史７０周年記念「ＬＥＧＡＣＹ」初日全試合結果

日本プロレス殿堂会による日本プロレス史７０周年記念大会「ＬＥＧＡＣＹ」初日が、東京・後楽園ホールで開催され、永田裕志（新日本プロレス）、丸藤正道（プロレスリング・ノア）ら４０選手が出場した。１５日は２日目が行われる。

◆日本プロレス史７０周年記念大会「ＬＥＧＡＣＹ」初日（１４日・後楽園ホール）

▽第１試合（３０分１本勝負）２ＡＷ提供試合

〇滝澤大志、真霜拳號（１０分２秒、ムーンサルトプレス→片エビ固め）吉田綾斗、吉野コータロー●

▽第２試合（３０分１本勝負）プロレスリング・ノア提供試合

丸藤正道、〇宮脇純太（１１分５０秒、ファルコンアロー→片エビ固め）岡田欣也、矢野安崇●

▽第３試合（３０分１本勝負）大日本プロレス提供試合

関本大介、岡林裕二、〇中之上靖文（９分２７秒、ダイビングエルボードロップ→片エビ固め）橋本大地、神谷英慶、青木優也●

▽第４試合（３０分１本勝負）みちのくプロレス提供試合

〇日向寺塁、のはしたろう（９分４２秒、逆エビ固め）ＭＵＳＡＳＨＩ、川村興史

▽第５試合（３０分１本勝負）新日本プロレス提供試合

〇永田裕志、田口隆祐（１３分、３３秒、ナガタロック４）天山広吉●、マスター・ワト

▽第６試合（３０分１本勝負）バトルロイヤル（１５秒ごとに入場）

優勝〇望月成晃（ＤＲＡＧＯＮ ＧＡＴＥ）

退場順●タイガー戸口（フリー）、”ｂｒｏｔｈｅｒ”ＹＡＳＳＨＩ（ダブプロレス）、河上隆一（ＧＬＥＡＴ）、飯野雄貴（ＤＤＴ）、河野真幸（フリー）、石川雄規（フリー）、青柳亮生（全日本プロレス）、綾部蓮（ＪＵＳＴ ＴＡＰ ＯＵＴ）、井上雅央（フリー）、グルクンマスク（琉球ドラゴンプロレスリング）、怨霊（６６６）、ＴＯＲＵ（ＴＴＴプロレスリング）、北村彰基（ＺＥＲＯ１）、翔太（ガンバレ☆プロレス）、吉江豊（フリー）、木高イサミ（ＢＡＳＡＲＡ）

▽殿堂入りセレモニー

アントニオ猪木氏（インダクター＝受賞者紹介者・藤波辰爾氏）

天龍源一郎氏（同・小橋建太氏）

藤波辰爾氏（同・木村健悟氏）