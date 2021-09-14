【巨人】５か月ぶりに３番・坂本勇人の新打線実らず　ＤｅＮＡ戦は６連敗…試合経過　

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ＤｅＮＡ（１４日・東京ドーム）
巨人は５位のＤｅＮＡに痛い逆転負けを喫した。４回に１点を先行したが、先発の山口が６回に桑原に同点ソロを許し、７回１死からソトへの頭部死球で危険球退場。２番手の田中豊が牧に勝ち越し２ランを浴びた。
５か月ぶりに３番に坂本を置いたオーダーも実らず、ＤｅＮＡ戦は８戦勝ちなしで６連敗となった。
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◆１回（両軍０）
【Ｄ】桑原右中間二塁打、柴田の一ゴロで桑原三進、佐野一ゴロ、オースティン三ゴロ
◆２回（両軍０）
【巨】亀井右飛、中島三振、丸一ゴロ
◆３回（両軍０）
【Ｄ】山本中前安打、ロメロ捕前バントで捕手を邪魔し守備妨害、桑原三振、柴田一ゴロ
【巨】小林二ゴロ、山口四球、吉川の捕前バントで山口二進、松原遊ゴロ
◆４回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】佐野二ゴロ、オースティン三振、宮崎右飛
◆５回（両軍０）
【Ｄ】ソト遊ゴロ、牧四球、山本、ロメロともに三振
【巨】小林遊ゴロ、山口二ゴロ、吉川右飛
◆６回（Ｄ１、巨０）
【巨】松原四球、坂本三ゴロ併殺打、岡本和三振
◆７回（Ｄ２、巨０）
【Ｄ】宮崎三振、ソトへの頭部死球が危険球となり退場、（代走森）（投手田中豊）牧左中間１７号２ラン、山本、ロメロともに三振
【巨】（一塁牧、二塁大和）亀井左飛、中島一ゴロ、丸二ゴロ
◆８回（Ｄ０、巨１）
【Ｄ】桑原右飛、（投手大江）柴田四球、佐野の中前安打で柴田二進、（一塁走者代走神里）、（投手鍵谷）オースティン三ゴロ併殺打
【巨】（左翼神里）小林の代打大城右翼線二塁打、ウィーラーの右邪飛で大城三進、吉川の代打ハイネマンの中前安打で大城生還、（投手エスコバー）松原の代打北村、坂本ともに三振
◆９回（両軍０）
【Ｄ】（投手デラロサ、捕手大城、二塁北村、右翼ハイネマン）宮崎遊ゴロ、大和二飛、牧一邪飛