【巨人】５か月ぶりに３番・坂本勇人の新打線実らず　ＤｅＮＡ戦は６連敗…試合経過　

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―３ＤｅＮＡ（１４日・東京ドーム）

巨人は５位のＤｅＮＡに痛い逆転負けを喫した。４回に１点を先行したが、先発の山口が６回に桑原に同点ソロを許し、７回１死からソトへの頭部死球で危険球退場。２番手の田中豊が牧に勝ち越し２ランを浴びた。

５か月ぶりに３番に坂本を置いたオーダーも実らず、ＤｅＮＡ戦は８戦勝ちなしで６連敗となった。

【２、３面に関連記事】

◆１回（両軍０）

【Ｄ】桑原右中間二塁打、柴田の一ゴロで桑原三進、佐野一ゴロ、オースティン三ゴロ

◆２回（両軍０）

【巨】亀井右飛、中島三振、丸一ゴロ

◆３回（両軍０）

【Ｄ】山本中前安打、ロメロ捕前バントで捕手を邪魔し守備妨害、桑原三振、柴田一ゴロ

【巨】小林二ゴロ、山口四球、吉川の捕前バントで山口二進、松原遊ゴロ

◆４回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】佐野二ゴロ、オースティン三振、宮崎右飛

◆５回（両軍０）

【Ｄ】ソト遊ゴロ、牧四球、山本、ロメロともに三振

【巨】小林遊ゴロ、山口二ゴロ、吉川右飛

◆６回（Ｄ１、巨０）

【巨】松原四球、坂本三ゴロ併殺打、岡本和三振

◆７回（Ｄ２、巨０）

【巨】（一塁牧、二塁大和）亀井左飛、中島一ゴロ、丸二ゴロ

◆８回（Ｄ０、巨１）

【Ｄ】桑原右飛、（投手大江）柴田四球、佐野の中前安打で柴田二進、（一塁走者代走神里）、（投手鍵谷）オースティン三ゴロ併殺打

◆９回（両軍０）