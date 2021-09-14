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【巨人】５か月ぶりに３番・坂本勇人の新打線実らず　ＤｅＮＡ戦は６連敗…試合経過　

スポーツ報知
# 巨人
９回２死、中島宏之は二直に倒れゲームセット（カメラ・堺　恒志）
９回２死、中島宏之は二直に倒れゲームセット（カメラ・堺　恒志）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―３ＤｅＮＡ（１４日・東京ドーム）

　巨人は５位のＤｅＮＡに痛い逆転負けを喫した。４回に１点を先行したが、先発の山口が６回に桑原に同点ソロを許し、７回１死からソトへの頭部死球で危険球退場。２番手の田中豊が牧に勝ち越し２ランを浴びた。

　５か月ぶりに３番に坂本を置いたオーダーも実らず、ＤｅＮＡ戦は８戦勝ちなしで６連敗となった。

【２、３面に関連記事】

　◆１回（両軍０）

　【Ｄ】桑原右中間二塁打、柴田の一ゴロで桑原三進、佐野一ゴロ、オースティン三ゴロ

　【巨】吉川二ゴロ、松原左前安打、坂本の中前安打で松原一挙三進、岡本和遊ゴロ併殺打

  • １回１死一塁、坂本勇人は中前安打を放つ（カメラ・堺　恒志）

    １回１死一塁、坂本勇人は中前安打を放つ（カメラ・堺　恒志）

　◆２回（両軍０）

　【Ｄ】宮崎二ゴロ、ソト遊ゴロ、牧右飛

  • ２回２死、牧秀悟の右飛の打球を好捕する松原聖弥（後方は丸佳浩）（カメラ・中島　傑）

    ２回２死、牧秀悟の右飛の打球を好捕する松原聖弥（後方は丸佳浩）（カメラ・中島　傑）

　【巨】亀井右飛、中島三振、丸一ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【Ｄ】山本中前安打、ロメロ捕前バントで捕手を邪魔し守備妨害、桑原三振、柴田一ゴロ

　【巨】小林二ゴロ、山口四球、吉川の捕前バントで山口二進、松原遊ゴロ

　◆４回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】佐野二ゴロ、オースティン三振、宮崎右飛

　【巨】坂本三ゴロ、岡本和四球、亀井の左越二塁打で岡本和三進、中島の遊ゴロで岡本和生還、亀井三進、丸三振

  • ４回１死二、三塁、中島宏之の遊ゴロの間に三塁走者・岡本和真が生還し先制（カメラ・堺　恒志）

    ４回１死二、三塁、中島宏之の遊ゴロの間に三塁走者・岡本和真が生還し先制（カメラ・堺　恒志）

　◆５回（両軍０）

　【Ｄ】ソト遊ゴロ、牧四球、山本、ロメロともに三振

　【巨】小林遊ゴロ、山口二ゴロ、吉川右飛

　◆６回（Ｄ１、巨０）

　【Ｄ】桑原左中間１０号本塁打、柴田中飛、佐野、オースティンともに三振

  • ６回無死、桑原に本塁打を打たれた山口俊（カメラ・矢口　亨）

    ６回無死、桑原に本塁打を打たれた山口俊（カメラ・矢口　亨）

　【巨】松原四球、坂本三ゴロ併殺打、岡本和三振

　◆７回（Ｄ２、巨０）

　【Ｄ】宮崎三振、ソトへの頭部死球が危険球となり退場、（代走森）（投手田中豊）牧左中間１７号２ラン、山本、ロメロともに三振

  • ７回１死一塁、牧秀悟が勝ち越しとなる１７号２ラン本塁打を放つ（投手・田中豊樹）（カメラ・堺　恒志）

    ７回１死一塁、牧秀悟が勝ち越しとなる１７号２ラン本塁打を放つ（投手・田中豊樹）（カメラ・堺　恒志）

　【巨】（一塁牧、二塁大和）亀井左飛、中島一ゴロ、丸二ゴロ

　◆８回（Ｄ０、巨１）

　【Ｄ】桑原右飛、（投手大江）柴田四球、佐野の中前安打で柴田二進、（一塁走者代走神里）、（投手鍵谷）オースティン三ゴロ併殺打

　【巨】（左翼神里）小林の代打大城右翼線二塁打、ウィーラーの右邪飛で大城三進、吉川の代打ハイネマンの中前安打で大城生還、（投手エスコバー）松原の代打北村、坂本ともに三振

  • ８回１死三塁、中前適時打を放ち村田修一コーチ（右）とタッチをするハイネマン（カメラ・中島　傑）

    ８回１死三塁、中前適時打を放ち村田修一コーチ（右）とタッチをするハイネマン（カメラ・中島　傑）

　◆９回（両軍０）

　【Ｄ】（投手デラロサ、捕手大城、二塁北村、右翼ハイネマン）宮崎遊ゴロ、大和二飛、牧一邪飛

　【巨】（投手三嶋、左翼関根、右翼神里）岡本和三振、亀井遊ゴロ、中島二直

  • ９回無死、空振りの三振に倒れた岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ９回無死、空振りの三振に倒れた岡本和真（カメラ・中島　傑）

順位表
９回２死、中島宏之は二直に倒れゲームセット（カメラ・堺　恒志）
１回１死一塁、坂本勇人は中前安打を放つ（カメラ・堺　恒志）
２回２死、牧秀悟の右飛の打球を好捕する松原聖弥（後方は丸佳浩）（カメラ・中島　傑）
４回１死二、三塁、中島宏之の遊ゴロの間に三塁走者・岡本和真が生還し先制（カメラ・堺　恒志）
６回無死、桑原に本塁打を打たれた山口俊（カメラ・矢口　亨）
７回１死一塁、牧秀悟が勝ち越しとなる１７号２ラン本塁打を放つ（投手・田中豊樹）（カメラ・堺　恒志）
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