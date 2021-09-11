【巨人】反撃届かず今季ワースト６連敗…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―５中日（１１日・東京ドーム）
巨人の反撃は届かず、２分けを挟んで今季ワーストの６連敗を喫した。
先発のＣ．Ｃ．メルセデスが初回に２点二塁打を浴びると、２回には渡辺に３ランを放たれて３回５失点ＫＯ。新外国人のＳ．ハイネマンがデビュー戦初打席で二塁打を放ってアピールし、６回には松原聖弥が９号２ラン、７回にも連続適時打で１点差に迫ったが届かなかった。
連敗脱出はならず、９試合連続で白星から見放された。
◆１回（中２、巨０）
【中】京田右前安打、渡辺三振、大島の右前安打で京田二進、ビシエド三振、福田の左中間二塁打で京田、大島ともに生還、高橋周三振
【巨】吉川一ゴロ、坂本一邪飛、亀井中前安打、岡本和三振
◆２回（中３、巨０）
【中】堂上二ゴロ、木下拓中飛、柳右前安打、京田の左前安打で柳二進、渡辺右越２号３ラン、大島死球、ビシエドの二ゴロで大島二封
◆３回（両軍０）
【中】福田三振、高橋周、堂上ともに二ゴロ
◆４回（両軍０）
【巨】中島右飛、松原左前安打、ハイネマン左飛、大城四球で松原二進、桜井の代打陽のとき暴投で松原三進、大城二進、陽三振
◆５回（両軍０）
【巨】吉川中飛、坂本四球、亀井の二ゴロで坂本二封、岡本和の遊ゴロで亀井二封
◆６回（中０、巨２）
【中】木下拓二直、柳、京田ともに三振
◆７回（中０、巨２）
【中】（投手デラロサ、捕手岸田）渡辺四球、大島の遊ゴロで渡辺二封、ビシエドの右前安打で大島二進、福田中飛、高橋周三振
【巨】（投手祖父江）吉川中前安打、坂本四球で吉川二進、亀井左飛、岡本和二飛、中島の左前安打で吉川一挙生還、坂本二進、松原の中前安打で坂本一挙生還、中島二進、ハイネマン三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手又吉、右翼加藤翔）高梨の代打若林四球、岸田の代打丸三振のとき若林二盗失敗、吉川遊ゴロ
◆９回（両軍０）
【中】（投手中川、捕手小林、二塁若林）大島遊ゴロ、ビシエド中飛、福田三振
【巨】（投手Ｒ．マルティネス、一塁福田、左翼武田）坂本左中間二塁打（代走増田大）、亀井遊ゴロ、岡本和三振、中島死球（代走ウィーラー）、松原三振