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【巨人】反撃届かず今季ワースト６連敗…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回２死一、二塁、空振り三振に倒れる松原聖弥
９回２死一、二塁、空振り三振に倒れる松原聖弥

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人４―５中日（１１日・東京ドーム）

　巨人の反撃は届かず、２分けを挟んで今季ワーストの６連敗を喫した。

　先発のＣ．Ｃ．メルセデスが初回に２点二塁打を浴びると、２回には渡辺に３ランを放たれて３回５失点ＫＯ。新外国人のＳ．ハイネマンがデビュー戦初打席で二塁打を放ってアピールし、６回には松原聖弥が９号２ラン、７回にも連続適時打で１点差に迫ったが届かなかった。

　連敗脱出はならず、９試合連続で白星から見放された。

　◆１回（中２、巨０）

　【中】京田右前安打、渡辺三振、大島の右前安打で京田二進、ビシエド三振、福田の左中間二塁打で京田、大島ともに生還、高橋周三振

  • 初回２死一、二塁、福田永将（５５）の左中間適時二塁打で２点先制を許したメルセデス（後方）

    初回２死一、二塁、福田永将（５５）の左中間適時二塁打で２点先制を許したメルセデス（後方）

　【巨】吉川一ゴロ、坂本一邪飛、亀井中前安打、岡本和三振

　◆２回（中３、巨０）

　【中】堂上二ゴロ、木下拓中飛、柳右前安打、京田の左前安打で柳二進、渡辺右越２号３ラン、大島死球、ビシエドの二ゴロで大島二封

　【巨】中島右飛、松原三振、ハイネマン右中間二塁打、大城中飛

  • ２回２死、右中間二塁打を放つハイネマン

    ２回２死、右中間二塁打を放つハイネマン

　◆３回（両軍０）

　【中】福田三振、高橋周、堂上ともに二ゴロ

　【巨】メルセデスの代打立岡中飛、吉川右翼線二塁打、坂本四球、亀井の中飛で吉川三進、岡本和中飛

  • ３回１死二塁、四球を選ぶ坂本勇人

    ３回１死二塁、四球を選ぶ坂本勇人

　◆４回（両軍０）

　【中】（投手桜井）木下拓四球、柳の投前バントで木下拓二進、京田の一ゴロで木下拓三進、渡辺四球、大島四球で満塁、ビシエド三ゴロ

  • ４回に２番手で登板した桜井俊貴

    ４回に２番手で登板した桜井俊貴

　【巨】中島右飛、松原左前安打、ハイネマン左飛、大城四球で松原二進、桜井の代打陽のとき暴投で松原三進、大城二進、陽三振

　◆５回（両軍０）

　【中】（投手畠）福田、高橋周ともに中飛、堂上右飛

  • ５回に３番手で登板した畠世周

    ５回に３番手で登板した畠世周

　【巨】吉川中飛、坂本四球、亀井の二ゴロで坂本二封、岡本和の遊ゴロで亀井二封

　◆６回（中０、巨２）

　【中】木下拓二直、柳、京田ともに三振

　【巨】中島左翼線二塁打、松原右越９号２ラン、ハイネマン二ゴロ、（投手福）大城の代打広岡捕邪飛、畠の代打岸田一ゴロ

  • ６回無死二塁、右越え２ラン本塁打を放ちナインとタッチをする松原聖弥

    ６回無死二塁、右越え２ラン本塁打を放ちナインとタッチをする松原聖弥

　◆７回（中０、巨２）

　【中】（投手デラロサ、捕手岸田）渡辺四球、大島の遊ゴロで渡辺二封、ビシエドの右前安打で大島二進、福田中飛、高橋周三振

　【巨】（投手祖父江）吉川中前安打、坂本四球で吉川二進、亀井左飛、岡本和二飛、中島の左前安打で吉川一挙生還、坂本二進、松原の中前安打で坂本一挙生還、中島二進、ハイネマン三振

  • ７回２死一、二塁、左前適時打を放つ中島宏之

    ７回２死一、二塁、左前適時打を放つ中島宏之

　◆８回（両軍０）

　【中】（投手鍵谷）堂上二ゴロ、木下拓三ゴロ、祖父江の代打加藤翔中前安打、京田の右前安打で加藤翔一挙三進、（投手高梨）渡辺三振

  • ８回２死一、三塁、 渡辺勝から空振りの三振を奪いグラブを叩く高梨雄平

    ８回２死一、三塁、 渡辺勝から空振りの三振を奪いグラブを叩く高梨雄平

　【巨】（投手又吉、右翼加藤翔）高梨の代打若林四球、岸田の代打丸三振のとき若林二盗失敗、吉川遊ゴロ

　◆９回（両軍０）

　【中】（投手中川、捕手小林、二塁若林）大島遊ゴロ、ビシエド中飛、福田三振

　【巨】（投手Ｒ．マルティネス、一塁福田、左翼武田）坂本左中間二塁打（代走増田大）、亀井遊ゴロ、岡本和三振、中島死球（代走ウィーラー）、松原三振

試合詳細
９回２死一、二塁、空振り三振に倒れる松原聖弥
初回２死一、二塁、福田永将（５５）の左中間適時二塁打で２点先制を許したメルセデス（後方）
２回２死、右中間二塁打を放つハイネマン
３回１死二塁、四球を選ぶ坂本勇人
４回に２番手で登板した桜井俊貴
５回に３番手で登板した畠世周
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