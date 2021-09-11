【巨人】反撃届かず今季ワースト６連敗…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人４―５中日（１１日・東京ドーム）

巨人の反撃は届かず、２分けを挟んで今季ワーストの６連敗を喫した。

先発のＣ．Ｃ．メルセデスが初回に２点二塁打を浴びると、２回には渡辺に３ランを放たれて３回５失点ＫＯ。新外国人のＳ．ハイネマンがデビュー戦初打席で二塁打を放ってアピールし、６回には松原聖弥が９号２ラン、７回にも連続適時打で１点差に迫ったが届かなかった。

連敗脱出はならず、９試合連続で白星から見放された。

◆１回（中２、巨０）

【巨】吉川一ゴロ、坂本一邪飛、亀井中前安打、岡本和三振

◆２回（中３、巨０）

【中】堂上二ゴロ、木下拓中飛、柳右前安打、京田の左前安打で柳二進、渡辺右越２号３ラン、大島死球、ビシエドの二ゴロで大島二封

◆３回（両軍０）

【中】福田三振、高橋周、堂上ともに二ゴロ

◆４回（両軍０）

【中】（投手桜井）木下拓四球、柳の投前バントで木下拓二進、京田の一ゴロで木下拓三進、渡辺四球、大島四球で満塁、ビシエド三ゴロ ４回に２番手で登板した桜井俊貴

【巨】中島右飛、松原左前安打、ハイネマン左飛、大城四球で松原二進、桜井の代打陽のとき暴投で松原三進、大城二進、陽三振

◆５回（両軍０）

【中】（投手畠）福田、高橋周ともに中飛、堂上右飛 ５回に３番手で登板した畠世周

【巨】吉川中飛、坂本四球、亀井の二ゴロで坂本二封、岡本和の遊ゴロで亀井二封

◆６回（中０、巨２）

【中】木下拓二直、柳、京田ともに三振

◆７回（中０、巨２）

【中】（投手デラロサ、捕手岸田）渡辺四球、大島の遊ゴロで渡辺二封、ビシエドの右前安打で大島二進、福田中飛、高橋周三振

◆８回（両軍０）

【中】（投手鍵谷）堂上二ゴロ、木下拓三ゴロ、祖父江の代打加藤翔中前安打、京田の右前安打で加藤翔一挙三進、（投手高梨）渡辺三振 ８回２死一、三塁、 渡辺勝から空振りの三振を奪いグラブを叩く高梨雄平

【巨】（投手又吉、右翼加藤翔）高梨の代打若林四球、岸田の代打丸三振のとき若林二盗失敗、吉川遊ゴロ

◆９回（両軍０）

【中】（投手中川、捕手小林、二塁若林）大島遊ゴロ、ビシエド中飛、福田三振