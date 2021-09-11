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【セパ公示】（１１日）巨人、ハイネマン登録し、中田を抹消
2021年9月11日 16時49分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
ハイネマン
◆セ・リーグ
【出場選手登録】
▽巨人 ハイネマン外野手
▽ＤｅＮＡ 池谷蒼大投手
【出場選手登録抹消】
▽巨人 中田翔内野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽ソフトバンク 東浜巨投手
▽ロッテ 佐々木朗希投手
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