注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム パラリンピック 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】執念のドロー　土壇場９回に３点差追いついた…ＤｅＮＡ戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回に３点差を追いついてドローとした巨人ナインはタッチを交わす（カメラ・堺　恒志）
９回に３点差を追いついてドローとした巨人ナインはタッチを交わす（カメラ・堺　恒志）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　ＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）

　巨人は９回に丸の２６打席ぶり安打となる同点打が飛び出し、引き分けに持ち込んだ。初回に２者連続本塁打で３点を失ったものの、４回に岸田の今季初安打となる適時打などで１点差に接近。８回に再び３点をリードされたが、９回に守護神の三嶋から５長短打で３点を奪い同点に追いついた。負ければ３位転落の危機を回避し、敗れた首位の阪神とのゲーム差は「２」となった。

　【試合経過】

　◇１回（巨０、Ｄ３）

　【巨】松原三振、坂本右前安打、吉川遊ゴロ併殺打

　【Ｄ】桑原遊撃内野安打、柴田の投前バントで桑原二進、佐野の二ゴロで桑原三進、オースティン左越２３号２ラン、宮崎左越１２号本塁打、牧左飛

  • １回２死三塁、オースティンに２３号２ランを浴びた戸郷（カメラ・堺　恒志）

    １回２死三塁、オースティンに２３号２ランを浴びた戸郷（カメラ・堺　恒志）

　◇２回（両軍０）

　【巨】岡本和左越安打、中田四球で岡本和二進、ウィーラーの投ゴロ併殺打で岡本和三進、広岡四球、岸田の遊ゴロで広岡二封

　【Ｄ】ソト三振、戸柱三塁内野安打、坂本の投前バントで戸柱二進、桑原四球、柴田右飛

　◇３回（両軍０）

　【巨】戸郷遊撃内野安打、松原左飛、坂本、吉川ともに三振

　【Ｄ】佐野右前安打、オースティン死球で佐野二進、宮崎、牧、ソト三者連続三振

　◇４回（巨２、Ｄ０）

　【巨】岡本和遊ゴロ失、中田右飛、ウィーラーの左中間安打で岡本和一挙三進、左翼佐野の悪送球の間にウィーラー二進、広岡の二ゴロで岡本和生還、ウィーラー三進、岸田の中前安打でウィーラー生還、戸郷中飛

  • ４回２死三塁、中前適時打を放ちガッツポーズをする岸田行倫（カメラ・中島　傑）

    ４回２死三塁、中前適時打を放ちガッツポーズをする岸田行倫（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】戸柱三振、坂本一ゴロ、桑原三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】松原一ゴロ、坂本左翼線二塁打、吉川の一ゴロで坂本三進、岡本和三ゴロ

　【Ｄ】柴田一ゴロ、佐野右前安打、オースティン三振、宮崎左飛

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手シャッケルフォード）中田投ゴロ、ウィーラー四球、広岡の代打立岡の右前安打でウィーラー二進、岸田四球でウィーラー三進、立岡二進、戸郷の代打大城（投手砂田）、大城一ゴロ併殺打

　【Ｄ】（投手鍵谷、右翼立岡）牧一ゴロ、ソト中飛、戸柱三ゴロ

  • ６回から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ６回から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　◇７回（両軍０）

　【巨】（投手エスコバー、一塁牧、二塁大和）松原三振、坂本中飛、吉川右前安打、岡本和四球で吉川二進、中田三振

  • ７回２死一、二塁、中田翔は見逃し三振に倒れる（カメラ・堺　恒志）

    ７回２死一、二塁、中田翔は見逃し三振に倒れる（カメラ・堺　恒志）

  • 戦況を見つめる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

    戦況を見つめる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）

　【Ｄ】（投手中川）エスコバーの代打神里左前安打、桑原の遊ゴロで神里二進、柴田の一ゴロで神里三進、佐野右飛

  • ７回から３番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ７回から３番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　◇８回（巨０、Ｄ２）

　【巨】（投手山崎）ウィーラーの代打丸三振、立岡三ゴロ、岸田三振

　【Ｄ】（投手デラロサ、左翼立岡、中堅丸、右翼松原）オースティン二ゴロ、宮崎左飛、牧、大和ともに中前安打で一、二塁、戸柱の左中間二塁打で牧、大和ともに生還、山崎の代打楠本三邪飛

  • ８回２死一、二塁、戸柱恭孝に左中間への２点二塁打を打たれたデラロサ（カメラ・関口　俊明）

    ８回２死一、二塁、戸柱恭孝に左中間への２点二塁打を打たれたデラロサ（カメラ・関口　俊明）

　◇９回（巨３、Ｄ０）

　【巨】（投手三嶋、三塁倉本、左翼関根、右翼楠本）デラロサの代打亀井右中間二塁打、松原三振、坂本の二ゴロで亀井三進、吉川の中前安打で亀井生還、岡本和のとき三嶋の暴投で吉川二進、岡本和の左前安打で吉川一挙生還、（代走増田大）中田の遊撃内野安打で増田大二進、（一塁走者代走若林）丸の右前安打で増田大一挙生還、若林一挙三進、立岡の代打中島のとき丸二盗、中島三振

  • ９回２死一、二塁、丸佳浩が右前に同点適時打を放つ（投手・三嶋一輝＝カメラ・堺　恒志）

    ９回２死一、二塁、丸佳浩が右前に同点適時打を放つ（投手・三嶋一輝＝カメラ・堺　恒志）

　【Ｄ】（投手高梨、一塁中島、三塁増田大、左翼若林）桑原右中間二塁打、柴田申告敬遠で一、二塁、関根三飛、倉本三振、三嶋の代打蝦名、（投手畠）蝦名三振

  • ９回２死一、二塁、蝦名達夫から見逃しの三振を奪い雄叫びを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）

    ９回２死一、二塁、蝦名達夫から見逃しの三振を奪い雄叫びを上げる畠世周（カメラ・中島　傑）

９回に３点差を追いついてドローとした巨人ナインはタッチを交わす（カメラ・堺　恒志）
１回２死三塁、オースティンに２３号２ランを浴びた戸郷（カメラ・堺　恒志）
４回２死三塁、中前適時打を放ちガッツポーズをする岸田行倫（カメラ・中島　傑）
６回から２番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）
７回２死一、二塁、中田翔は見逃し三振に倒れる（カメラ・堺　恒志）
戦況を見つめる原辰徳監督（カメラ・中島　傑）
すべての写真を見る 11枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請