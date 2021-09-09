【巨人】執念のドロー　土壇場９回に３点差追いついた…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）
巨人は９回に丸の２６打席ぶり安打となる同点打が飛び出し、引き分けに持ち込んだ。初回に２者連続本塁打で３点を失ったものの、４回に岸田の今季初安打となる適時打などで１点差に接近。８回に再び３点をリードされたが、９回に守護神の三嶋から５長短打で３点を奪い同点に追いついた。負ければ３位転落の危機を回避し、敗れた首位の阪神とのゲーム差は「２」となった。
【試合経過】
◇１回（巨０、Ｄ３）
【巨】松原三振、坂本右前安打、吉川遊ゴロ併殺打
【Ｄ】桑原遊撃内野安打、柴田の投前バントで桑原二進、佐野の二ゴロで桑原三進、オースティン左越２３号２ラン、宮崎左越１２号本塁打、牧左飛
◇２回（両軍０）
【巨】岡本和左越安打、中田四球で岡本和二進、ウィーラーの投ゴロ併殺打で岡本和三進、広岡四球、岸田の遊ゴロで広岡二封
【Ｄ】ソト三振、戸柱三塁内野安打、坂本の投前バントで戸柱二進、桑原四球、柴田右飛
◇３回（両軍０）
【巨】戸郷遊撃内野安打、松原左飛、坂本、吉川ともに三振
【Ｄ】佐野右前安打、オースティン死球で佐野二進、宮崎、牧、ソト三者連続三振
◇４回（巨２、Ｄ０）
【巨】岡本和遊ゴロ失、中田右飛、ウィーラーの左中間安打で岡本和一挙三進、左翼佐野の悪送球の間にウィーラー二進、広岡の二ゴロで岡本和生還、ウィーラー三進、岸田の中前安打でウィーラー生還、戸郷中飛
【Ｄ】戸柱三振、坂本一ゴロ、桑原三振
◇５回（両軍０）
【巨】松原一ゴロ、坂本左翼線二塁打、吉川の一ゴロで坂本三進、岡本和三ゴロ
【Ｄ】柴田一ゴロ、佐野右前安打、オースティン三振、宮崎左飛
◇６回（両軍０）
【巨】（投手シャッケルフォード）中田投ゴロ、ウィーラー四球、広岡の代打立岡の右前安打でウィーラー二進、岸田四球でウィーラー三進、立岡二進、戸郷の代打大城（投手砂田）、大城一ゴロ併殺打
◇７回（両軍０）
◇８回（巨０、Ｄ２）
【巨】（投手山崎）ウィーラーの代打丸三振、立岡三ゴロ、岸田三振
【Ｄ】（投手デラロサ、左翼立岡、中堅丸、右翼松原）オースティン二ゴロ、宮崎左飛、牧、大和ともに中前安打で一、二塁、戸柱の左中間二塁打で牧、大和ともに生還、山崎の代打楠本三邪飛
◇９回（巨３、Ｄ０）
【巨】（投手三嶋、三塁倉本、左翼関根、右翼楠本）デラロサの代打亀井右中間二塁打、松原三振、坂本の二ゴロで亀井三進、吉川の中前安打で亀井生還、岡本和のとき三嶋の暴投で吉川二進、岡本和の左前安打で吉川一挙生還、（代走増田大）中田の遊撃内野安打で増田大二進、（一塁走者代走若林）丸の右前安打で増田大一挙生還、若林一挙三進、立岡の代打中島のとき丸二盗、中島三振
【Ｄ】（投手高梨、一塁中島、三塁増田大、左翼若林）桑原右中間二塁打、柴田申告敬遠で一、二塁、関根三飛、倉本三振、三嶋の代打蝦名、（投手畠）蝦名三振