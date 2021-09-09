【巨人】執念のドロー　土壇場９回に３点差追いついた…ＤｅＮＡ戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ―巨人（９日・横浜）

巨人は９回に丸の２６打席ぶり安打となる同点打が飛び出し、引き分けに持ち込んだ。初回に２者連続本塁打で３点を失ったものの、４回に岸田の今季初安打となる適時打などで１点差に接近。８回に再び３点をリードされたが、９回に守護神の三嶋から５長短打で３点を奪い同点に追いついた。負ければ３位転落の危機を回避し、敗れた首位の阪神とのゲーム差は「２」となった。

【試合経過】

◇１回（巨０、Ｄ３）

【巨】松原三振、坂本右前安打、吉川遊ゴロ併殺打

◇２回（両軍０）

【巨】岡本和左越安打、中田四球で岡本和二進、ウィーラーの投ゴロ併殺打で岡本和三進、広岡四球、岸田の遊ゴロで広岡二封

【Ｄ】ソト三振、戸柱三塁内野安打、坂本の投前バントで戸柱二進、桑原四球、柴田右飛

◇３回（両軍０）

【巨】戸郷遊撃内野安打、松原左飛、坂本、吉川ともに三振

【Ｄ】佐野右前安打、オースティン死球で佐野二進、宮崎、牧、ソト三者連続三振

◇４回（巨２、Ｄ０）

【Ｄ】戸柱三振、坂本一ゴロ、桑原三振

◇５回（両軍０）

【巨】松原一ゴロ、坂本左翼線二塁打、吉川の一ゴロで坂本三進、岡本和三ゴロ

【Ｄ】柴田一ゴロ、佐野右前安打、オースティン三振、宮崎左飛

◇６回（両軍０）

【巨】（投手シャッケルフォード）中田投ゴロ、ウィーラー四球、広岡の代打立岡の右前安打でウィーラー二進、岸田四球でウィーラー三進、立岡二進、戸郷の代打大城（投手砂田）、大城一ゴロ併殺打

◇７回（両軍０）

◇８回（巨０、Ｄ２）

【巨】（投手山崎）ウィーラーの代打丸三振、立岡三ゴロ、岸田三振