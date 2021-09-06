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【セパ公示】（６日）日本ハムが大田泰示を抹消 オリックスが増井浩俊を抹消
2021年9月6日 16時23分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
大田泰示
◆セ・リーグ
【出場選手登録抹消】
進藤拓也投手
◆パ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽楽天 黒川史陽内野手
▽日本ハム 大田泰示外野手
▽オリックス 増井浩俊投手、富山凌雅投手、漆原大晟投手
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