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【セパ公示】（６日）日本ハムが大田泰示を抹消　オリックスが増井浩俊を抹消

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
大田泰示
大田泰示

　◆セ・リーグ

【出場選手登録抹消】

　進藤拓也投手

　◆パ・リーグ

【出場選手登録抹消】

　▽楽天　黒川史陽内野手

　▽日本ハム　大田泰示外野手

　▽オリックス　増井浩俊投手、富山凌雅投手、漆原大晟投手

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