【巨人】メルセデス５回無失点好投も６点差追いつかれ引き分け…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（５日・甲子園）

巨人は阪神との首位攻防第３ラウンドで引き分け、かろうじて３連敗を免れた。岡本和の３５号３ランなどで６点をリードしたが６、７回に守備の乱れなどもあり同点とされ、５回無失点の先発・メルセデスの粘投を生かせなかった。

◆１回（巨３、神０）

【神】近本中前安打、中野の右前安打で近本一挙三進、サンズ中飛、マルテ遊ゴロ併殺打

◆２回（両軍０）

【巨】ウィーラー死球、大城中飛、メルセデスの三塁前バントでウィーラー二進、松原左飛

【神】糸原左前安打、大山中飛、佐藤輝三振、梅野の中前安打で糸原二進、秋山の代打小野寺右飛

◆３回（両軍０）

【巨】（投手藤浪）坂本、吉川ともに四球で一、二塁、岡本和三振、中島の投ゴロで坂本三進、吉川二進、丸三振

◆４回（両軍０）

【巨】ウィーラー中飛、大城左飛、メルセデス三振

【神】マルテ左前安打、糸原四球でマルテ二進、大山の二ゴロ併殺打でマルテ三進、佐藤輝三振

◆５回（巨３、神０）

【神】梅野一飛、藤浪の代打ロハス左飛、近本二ゴロ

◆６回（巨０、神４）

【巨】（投手馬場、右翼ロハス）メルセデスの代打若林三振、松原四球、坂本のとき松原二盗、坂本、吉川ともに三ゴロ

◆７回（巨０、神２）

【巨】（投手小川）岡本和中飛、中島投ゴロ、丸三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手岩崎）ウィーラー三ゴロ、大城の代打中田、若林ともに三振

◆９回（両軍０）