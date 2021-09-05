【巨人】メルセデス５回無失点好投も６点差追いつかれ引き分け…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神―巨人（５日・甲子園）
巨人は阪神との首位攻防第３ラウンドで引き分け、かろうじて３連敗を免れた。岡本和の３５号３ランなどで６点をリードしたが６、７回に守備の乱れなどもあり同点とされ、５回無失点の先発・メルセデスの粘投を生かせなかった。
◆１回（巨３、神０）
【巨】松原四球、坂本の左前安打で松原一挙三進、坂本二塁を狙うもタッチアウト、吉川の右前安打で松原生還、岡本和の遊ゴロで吉川二進、中島左越５号２ラン、丸三振
【神】近本中前安打、中野の右前安打で近本一挙三進、サンズ中飛、マルテ遊ゴロ併殺打
◆２回（両軍０）
【巨】ウィーラー死球、大城中飛、メルセデスの三塁前バントでウィーラー二進、松原左飛
【神】糸原左前安打、大山中飛、佐藤輝三振、梅野の中前安打で糸原二進、秋山の代打小野寺右飛
◆３回（両軍０）
【巨】（投手藤浪）坂本、吉川ともに四球で一、二塁、岡本和三振、中島の投ゴロで坂本三進、吉川二進、丸三振
◆４回（両軍０）
【巨】ウィーラー中飛、大城左飛、メルセデス三振
【神】マルテ左前安打、糸原四球でマルテ二進、大山の二ゴロ併殺打でマルテ三進、佐藤輝三振
◆５回（巨３、神０）
【巨】松原中前安打、坂本左飛、吉川の遊撃内野安打で松原二進、岡本和左越３５号３ラン、中島左前安打、丸四球で中島二進、ウィーラー左飛、大城三振
【神】梅野一飛、藤浪の代打ロハス左飛、近本二ゴロ
◆６回（巨０、神４）
【巨】（投手馬場、右翼ロハス）メルセデスの代打若林三振、松原四球、坂本のとき松原二盗、坂本、吉川ともに三ゴロ
【神】（投手鍵谷、遊撃若林）中野右中間三塁打、サンズの遊ゴロで中野生還、遊撃若林が失策しサンズ出塁、マルテ四球でサンズ二進、（投手大江）糸原の遊ゴロでサンズ三進、マルテ二封、大山四球で満塁、馬場の代打原口の右前安打でサンズ生還、なお満塁、（投手畠）梅野の二ゴロで糸原生還、大山三進、原口二封、ロハスの中前安打で大山生還、梅野二進、近本死球で満塁、中野の遊ゴロで近本二封
◆７回（巨０、神２）
【巨】（投手小川）岡本和中飛、中島投ゴロ、丸三振
【神】（投手デラロサ、一塁若林、遊撃広岡）サンズ左前安打、マルテの遊ゴロを広岡が二塁へ悪送球しサンズ一挙三進、糸原の二ゴロでサンズ生還、マルテ二封、大山三振、小川の代打糸井の左中間二塁打で糸原一挙生還、梅野三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手岩崎）ウィーラー三ゴロ、大城の代打中田、若林ともに三振
◆９回（両軍０）
【巨】（投手スアレス、一塁大山、三塁木浪、左翼植田、右翼島田）松原一ゴロ、広岡投ゴロ、吉川二ゴロ
【神】（投手ビエイラ）糸原三振、大山左翼線二塁打（代走小幡）、島田の遊撃内野安打で小幡三進、梅野右飛、木浪のとき島田二進（記録上盗塁つかず）、木浪四球で満塁、近本中飛