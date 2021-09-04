【巨人】甲子園で連夜の逆転負け、２位に転落…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４ｘ―３巨人（４日・甲子園）

巨人が９回、阪神・大山に逆転サヨナラ２ランを浴び、阪神との首位攻防戦で連敗を喫した。６回に４番・岡本和の自己最多となる３４号２ランで一度は逆転。先発・高橋が６回２失点で降板後、継投策で逃げ切りを図ったが、１点リードの９回無死一塁から、守護神・ビエイラが左越えへ被弾した。

巨人は２位に転落し、阪神が首位に浮上した。

【試合経過】

◆１回（両軍０）

【巨】丸二ゴロ、坂本左中間二塁打、吉川三振、岡本和二ゴロ

◆２回（両軍０）

【神】糸原、大山ともに三振、佐藤輝右飛

◆３回（両軍０）

【巨】高橋遊ゴロ、丸二ゴロ、坂本三振

【神】梅野中飛、ガンケル右飛、近本二ゴロ

◆４回（巨１、神０）

【神】中野死球、サンズ中飛、マルテ一邪飛、糸原一ゴロ

◆５回（巨０、神２）

【巨】松原三振、高橋左飛、丸右飛

◆６回（巨２、神０）

【神】サンズ中飛、マルテ二飛、糸原遊ゴロ

◆７回（両軍０）

【巨】ウィーラー中飛、松原中前安打、（投手及川）高橋の代打若林四球で松原二進、丸三振のとき暴投で松原三進、若林二進、坂本申告敬遠で満塁、吉川の代打中島三振

【神】（投手デラロサ、捕手小林、二塁若林）大山一ゴロ、佐藤輝、梅野ともに三振

◆８回（両軍０）

【巨】（投手小川）岡本和右飛、中田左前安打（代走増田大）、デラロサの代打亀井のとき増田大二盗、亀井三振、ウィーラー右飛

【神】（投手中川、一塁若林、二塁増田大、左翼亀井）小川の代打小野寺死球（代走島田）、近本の右前安打で島田二進、中野の投前バントで島田三進、近本二進、サンズ申告敬遠で満塁（代走小幡）、マルテ遊ゴロ併殺打

◆９回（巨０、神２Ｘ）