【巨人】甲子園で連夜の逆転負け、２位に転落…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神４ｘ―３巨人（４日・甲子園）
巨人が９回、阪神・大山に逆転サヨナラ２ランを浴び、阪神との首位攻防戦で連敗を喫した。６回に４番・岡本和の自己最多となる３４号２ランで一度は逆転。先発・高橋が６回２失点で降板後、継投策で逃げ切りを図ったが、１点リードの９回無死一塁から、守護神・ビエイラが左越えへ被弾した。
巨人は２位に転落し、阪神が首位に浮上した。
【試合経過】
◆１回（両軍０）
【巨】丸二ゴロ、坂本左中間二塁打、吉川三振、岡本和二ゴロ
◆２回（両軍０）
【神】糸原、大山ともに三振、佐藤輝右飛
◆３回（両軍０）
【巨】高橋遊ゴロ、丸二ゴロ、坂本三振
【神】梅野中飛、ガンケル右飛、近本二ゴロ
◆４回（巨１、神０）
【神】中野死球、サンズ中飛、マルテ一邪飛、糸原一ゴロ
◆５回（巨０、神２）
【巨】松原三振、高橋左飛、丸右飛
【神】大山中前安打、佐藤輝三振、梅野左越３号２ラン、ガンケル四球、近本右飛、中野の遊ゴロでガンケル二封
◆６回（巨２、神０）
【神】サンズ中飛、マルテ二飛、糸原遊ゴロ
◆７回（両軍０）
【巨】ウィーラー中飛、松原中前安打、（投手及川）高橋の代打若林四球で松原二進、丸三振のとき暴投で松原三進、若林二進、坂本申告敬遠で満塁、吉川の代打中島三振
【神】（投手デラロサ、捕手小林、二塁若林）大山一ゴロ、佐藤輝、梅野ともに三振
◆８回（両軍０）
【巨】（投手小川）岡本和右飛、中田左前安打（代走増田大）、デラロサの代打亀井のとき増田大二盗、亀井三振、ウィーラー右飛
【神】（投手中川、一塁若林、二塁増田大、左翼亀井）小川の代打小野寺死球（代走島田）、近本の右前安打で島田二進、中野の投前バントで島田三進、近本二進、サンズ申告敬遠で満塁（代走小幡）、マルテ遊ゴロ併殺打
◆９回（巨０、神２Ｘ）
【巨】（投手岩貞、一塁大山、三塁小幡、左翼島田）松原左飛、若林右飛、丸三振