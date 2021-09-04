注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム パラリンピック 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】甲子園で連夜の逆転負け、２位に転落…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
９回無死一塁、大山悠輔に左越えへ逆転サヨナラ２ランを許す（投手・ビエイラ、捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）
９回無死一塁、大山悠輔に左越えへ逆転サヨナラ２ランを許す（投手・ビエイラ、捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神４ｘ―３巨人（４日・甲子園）

　巨人が９回、阪神・大山に逆転サヨナラ２ランを浴び、阪神との首位攻防戦で連敗を喫した。６回に４番・岡本和の自己最多となる３４号２ランで一度は逆転。先発・高橋が６回２失点で降板後、継投策で逃げ切りを図ったが、１点リードの９回無死一塁から、守護神・ビエイラが左越えへ被弾した。

　巨人は２位に転落し、阪神が首位に浮上した。

　【試合経過】

　◆１回（両軍０）

　【巨】丸二ゴロ、坂本左中間二塁打、吉川三振、岡本和二ゴロ

　【神】近本二ゴロ、中野中前安打、サンズ三振、マルテ中飛

  • １回無死、近本光司のニゴロで一塁にジャンピングスローする吉川尚輝（カメラ・岩崎　龍一）

    １回無死、近本光司のニゴロで一塁にジャンピングスローする吉川尚輝（カメラ・岩崎　龍一）

　◆２回（両軍０）

　【巨】中田投ゴロ、大城の捕ゴロを梅野が一塁へ悪送球、ウィーラー遊直、松原三振

  • ２回無死、投ゴロに倒れ、うつむいてベンチに戻る中田翔（投手はジョー・ガンケル、カメラ・岩崎　龍一）

    ２回無死、投ゴロに倒れ、うつむいてベンチに戻る中田翔（投手はジョー・ガンケル、カメラ・岩崎　龍一）

　【神】糸原、大山ともに三振、佐藤輝右飛

　◆３回（両軍０）

　【巨】高橋遊ゴロ、丸二ゴロ、坂本三振

　【神】梅野中飛、ガンケル右飛、近本二ゴロ

　◆４回（巨１、神０）

　【巨】吉川中前安打、岡本和三振、中田のとき吉川二盗、中田左飛、大城の左前安打で吉川一挙生還、ウィーラー投ゴロ

  • ４回２死、大城卓三の適時打で生還しナインとグータッチをする吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    ４回２死、大城卓三の適時打で生還しナインとグータッチをする吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

　【神】中野死球、サンズ中飛、マルテ一邪飛、糸原一ゴロ

　◆５回（巨０、神２）

　【巨】松原三振、高橋左飛、丸右飛

　【神】大山中前安打、佐藤輝三振、梅野左越３号２ラン、ガンケル四球、近本右飛、中野の遊ゴロでガンケル二封

  • ５回１死一塁、梅野隆太郎に逆転の左越え２ラン本塁打を浴び、マウンドでボールを見つめる巨人先発・高橋優貴（カメラ・渡辺　了文）

    ５回１死一塁、梅野隆太郎に逆転の左越え２ラン本塁打を浴び、マウンドでボールを見つめる巨人先発・高橋優貴（カメラ・渡辺　了文）

　◆６回（巨２、神０）

　【巨】坂本左翼線二塁打、吉川の三ゴロで坂本三進、岡本和左越３４号２ラン、中田四球、大城二ゴロ併殺打

  • ６回１死三塁、逆転左越え２ランを放った岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ６回１死三塁、逆転左越え２ランを放った岡本和真（カメラ・中島　傑）

　【神】サンズ中飛、マルテ二飛、糸原遊ゴロ

　◆７回（両軍０）

　【巨】ウィーラー中飛、松原中前安打、（投手及川）高橋の代打若林四球で松原二進、丸三振のとき暴投で松原三進、若林二進、坂本申告敬遠で満塁、吉川の代打中島三振

　【神】（投手デラロサ、捕手小林、二塁若林）大山一ゴロ、佐藤輝、梅野ともに三振

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手小川）岡本和右飛、中田左前安打（代走増田大）、デラロサの代打亀井のとき増田大二盗、亀井三振、ウィーラー右飛

　【神】（投手中川、一塁若林、二塁増田大、左翼亀井）小川の代打小野寺死球（代走島田）、近本の右前安打で島田二進、中野の投前バントで島田三進、近本二進、サンズ申告敬遠で満塁（代走小幡）、マルテ遊ゴロ併殺打

　◆９回（巨０、神２Ｘ）

　【巨】（投手岩貞、一塁大山、三塁小幡、左翼島田）松原左飛、若林右飛、丸三振

　【神】（投手ビエイラ）糸原左前安打（代走植田）、大山左越１５号２ラン

  • ９回無死一塁、大山悠輔（３）に左越えへ逆転サヨナラ２ランを打たれベンチに引き揚げるビエイラ（捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）

    ９回無死一塁、大山悠輔（３）に左越えへ逆転サヨナラ２ランを打たれベンチに引き揚げるビエイラ（捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）

９回無死一塁、大山悠輔に左越えへ逆転サヨナラ２ランを許す（投手・ビエイラ、捕手・小林誠司）（カメラ・竜田　卓）
１回無死、近本光司のニゴロで一塁にジャンピングスローする吉川尚輝（カメラ・岩崎　龍一）
２回無死、投ゴロに倒れ、うつむいてベンチに戻る中田翔（投手はジョー・ガンケル、カメラ・岩崎　龍一）
４回２死、大城卓三の適時打で生還しナインとグータッチをする吉川尚輝（カメラ・中島　傑）
５回１死一塁、梅野隆太郎に逆転の左越え２ラン本塁打を浴び、マウンドでボールを見つめる巨人先発・高橋優貴（カメラ・渡辺　了文）
６回１死三塁、逆転左越え２ランを放った岡本和真（カメラ・中島　傑）
すべての写真を見る 7枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請