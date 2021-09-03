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【巨人】首位攻防で痛恨の逆転負け…阪神戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
逆転で阪神に敗れ、悔しそうな表情でグラウンドを見つめる巨人先発・戸郷翔征
逆転で阪神に敗れ、悔しそうな表情でグラウンドを見つめる巨人先発・戸郷翔征

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　阪神７―３巨人（３日・甲子園）

　阪神との首位攻防で逆転負けを喫した。先発の戸郷は６回まで２安打１失点と好投も、７回２死から追いつかれＫＯ。リリーフ陣も流れを止められずこの回一挙５点を失った。打線は５回に松原、６回に亀井のタイムリーで３点を先行したが７回以降は沈黙した。

　◆１回（両軍０）

　【巨】丸三振、坂本中前安打、吉川、岡本和ともに中飛

　【神】中野中飛、島田三振、近本一ゴロ

  • 巨人先発・戸郷翔征

    巨人先発・戸郷翔征

　◆２回（両軍０）

　【巨】亀井右飛、中田三振、大城遊ゴロ

  • ２回１死、空振りの三振に倒れた中田翔

    ２回１死、空振りの三振に倒れた中田翔

　【神】マルテ三ゴロ、ロハス二ゴロ、糸原遊ゴロ

　◆３回（両軍０）

　【巨】松原三振、戸郷投ゴロ、丸左飛

　【神】大山、坂本、西勇三者連続三振

　◆４回（両軍０）

　【巨】坂本遊ゴロ、吉川三ゴロ、岡本和遊飛

　【神】中野左飛、島田二直、近本遊ゴロ

  • ４回１死、島田海吏の打球を好捕した吉川尚輝

    ４回１死、島田海吏の打球を好捕した吉川尚輝

　◆５回（巨２、神０）

　【巨】亀井中前安打、中田遊飛、大城の右前安打で亀井一挙三進、松原の中越三塁打で亀井、大城ともに生還、戸郷投ゴロ、丸遊直

  • ５回１死一、三塁、中越えに先制の適時三塁打を放つ松原聖弥

    ５回１死一、三塁、中越えに先制の適時三塁打を放つ松原聖弥

　【神】マルテ遊ゴロ、ロハス一ゴロ、糸原投ゴロ

　◆６回（両軍１）

　【巨】坂本三ゴロ、吉川三振、岡本和左翼線二塁打、亀井の右中間三塁打で岡本和生還、中田四球（代走広岡）、大城のとき広岡二盗、大城三振

  • ６回２死二塁、亀井善行（左）が右中間へ追加点となる適時三塁打を放ち、ベンチに向かって吠える

    ６回２死二塁、亀井善行（左）が右中間へ追加点となる適時三塁打を放ち、ベンチに向かって吠える

　【神】（一塁広岡）大山中前安打、坂本の代打糸井の右中間二塁打で大山一挙生還、西勇の代打佐藤輝三振、中野右飛、島田三振

　◆７回（巨０、神５）

　【巨】（投手岩貞、捕手梅野、右翼糸井）松原四球、戸郷の投前バントで松原二進、丸投ゴロ、坂本申告敬遠、吉川投ゴロ

　【神】近本中飛、マルテ右翼線二塁打、ロハス四球、糸原の中前安打で満塁、大山の左翼線二塁打でマルテ、ロハスともに生還、糸原三進（代走小幡）、（投手高梨）糸井の代打サンズ申告敬遠、（投手鍵谷）岩貞の代打原口捕邪飛（代走小野寺）、（投手大江）中野の右越三塁打で走者一掃、梅野右飛

  • ７回のピンチで、マウンドに集まる戸郷翔征（中央）ら巨人ナイン

    ７回のピンチで、マウンドに集まる戸郷翔征（中央）ら巨人ナイン

　◆８回（巨０、神１）

　【巨】（投手岩崎、二塁小幡、右翼小野寺）岡本和三邪飛、亀井の代打ウィーラー三振、広岡捕邪飛

　【神】（投手戸根、左翼ウィーラー）近本、マルテともに三振、ロハス死球（代走植田）、小幡の左前安打で植田二進、大山の中前安打で植田一挙生還、小幡二進、小野寺のとき重盗、小野寺三振

  • ８回１死、マルテのファウルを落とす二塁手・吉川尚輝（左）と一塁手・広岡大志

    ８回１死、マルテのファウルを落とす二塁手・吉川尚輝（左）と一塁手・広岡大志

　◆９回（巨０、神Ｘ）

　【巨】（投手スアレス、左翼植田）大城遊ゴロ、松原三振、戸根の代打若林一ゴロ

試合詳細
逆転で阪神に敗れ、悔しそうな表情でグラウンドを見つめる巨人先発・戸郷翔征
巨人先発・戸郷翔征
２回１死、空振りの三振に倒れた中田翔
４回１死、島田海吏の打球を好捕した吉川尚輝
５回１死一、三塁、中越えに先制の適時三塁打を放つ松原聖弥
６回２死二塁、亀井善行（左）が右中間へ追加点となる適時三塁打を放ち、ベンチに向かって吠える
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