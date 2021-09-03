【巨人】首位攻防で痛恨の逆転負け…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―３巨人（３日・甲子園）

阪神との首位攻防で逆転負けを喫した。先発の戸郷は６回まで２安打１失点と好投も、７回２死から追いつかれＫＯ。リリーフ陣も流れを止められずこの回一挙５点を失った。打線は５回に松原、６回に亀井のタイムリーで３点を先行したが７回以降は沈黙した。

◆１回（両軍０）

【巨】丸三振、坂本中前安打、吉川、岡本和ともに中飛

◆２回（両軍０）

【神】マルテ三ゴロ、ロハス二ゴロ、糸原遊ゴロ

◆３回（両軍０）

【巨】松原三振、戸郷投ゴロ、丸左飛

【神】大山、坂本、西勇三者連続三振

◆４回（両軍０）

【巨】坂本遊ゴロ、吉川三ゴロ、岡本和遊飛

◆５回（巨２、神０）

【神】マルテ遊ゴロ、ロハス一ゴロ、糸原投ゴロ

◆６回（両軍１）

【神】（一塁広岡）大山中前安打、坂本の代打糸井の右中間二塁打で大山一挙生還、西勇の代打佐藤輝三振、中野右飛、島田三振

◆７回（巨０、神５）

【巨】（投手岩貞、捕手梅野、右翼糸井）松原四球、戸郷の投前バントで松原二進、丸投ゴロ、坂本申告敬遠、吉川投ゴロ

◆８回（巨０、神１）

【巨】（投手岩崎、二塁小幡、右翼小野寺）岡本和三邪飛、亀井の代打ウィーラー三振、広岡捕邪飛

◆９回（巨０、神Ｘ）