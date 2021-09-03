【巨人】首位攻防で痛恨の逆転負け…阪神戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神７―３巨人（３日・甲子園）
阪神との首位攻防で逆転負けを喫した。先発の戸郷は６回まで２安打１失点と好投も、７回２死から追いつかれＫＯ。リリーフ陣も流れを止められずこの回一挙５点を失った。打線は５回に松原、６回に亀井のタイムリーで３点を先行したが７回以降は沈黙した。
◆１回（両軍０）
【巨】丸三振、坂本中前安打、吉川、岡本和ともに中飛
◆２回（両軍０）
【神】マルテ三ゴロ、ロハス二ゴロ、糸原遊ゴロ
◆３回（両軍０）
【巨】松原三振、戸郷投ゴロ、丸左飛
【神】大山、坂本、西勇三者連続三振
◆４回（両軍０）
【巨】坂本遊ゴロ、吉川三ゴロ、岡本和遊飛
◆５回（巨２、神０）
【神】マルテ遊ゴロ、ロハス一ゴロ、糸原投ゴロ
◆６回（両軍１）
【巨】坂本三ゴロ、吉川三振、岡本和左翼線二塁打、亀井の右中間三塁打で岡本和生還、中田四球（代走広岡）、大城のとき広岡二盗、大城三振
【神】（一塁広岡）大山中前安打、坂本の代打糸井の右中間二塁打で大山一挙生還、西勇の代打佐藤輝三振、中野右飛、島田三振
◆７回（巨０、神５）
【巨】（投手岩貞、捕手梅野、右翼糸井）松原四球、戸郷の投前バントで松原二進、丸投ゴロ、坂本申告敬遠、吉川投ゴロ
【神】近本中飛、マルテ右翼線二塁打、ロハス四球、糸原の中前安打で満塁、大山の左翼線二塁打でマルテ、ロハスともに生還、糸原三進（代走小幡）、（投手高梨）糸井の代打サンズ申告敬遠、（投手鍵谷）岩貞の代打原口捕邪飛（代走小野寺）、（投手大江）中野の右越三塁打で走者一掃、梅野右飛
◆８回（巨０、神１）
【巨】（投手岩崎、二塁小幡、右翼小野寺）岡本和三邪飛、亀井の代打ウィーラー三振、広岡捕邪飛
【神】（投手戸根、左翼ウィーラー）近本、マルテともに三振、ロハス死球（代走植田）、小幡の左前安打で植田二進、大山の中前安打で植田一挙生還、小幡二進、小野寺のとき重盗、小野寺三振
◆９回（巨０、神Ｘ）
【巨】（投手スアレス、左翼植田）大城遊ゴロ、松原三振、戸根の代打若林一ゴロ