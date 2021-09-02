注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム パラリンピック 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】今季１３度目ドロー　岡本和真、自己最多タイ３３号ソロ…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
２回無死、同点の左越えソロ本塁打を放ち「ワッショイ！」ポーズをする岡本和真（カメラ・中島　傑）
２回無死、同点の左越えソロ本塁打を放ち「ワッショイ！」ポーズをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人２―２ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）

　巨人は今季１３試合目の引き分け。１点を追う２回、岡本和真が自己最多タイの３３号ソロ。左翼５階席へ飛び込む５試合ぶりの一発で試合を振り出しに戻した。

　同点のまま迎えた９回には守護神ビエイラが失点し、連続無失点記録は３２試合でストップしたがその裏、若林晃弘の適時二塁打でドローに持ち込み、ヤクルト３連戦を２勝１分けで終えた。

　３日からは甲子園に乗り込み、０・５差２位の阪神と後半戦最初の首位攻防３連戦に臨む。

【試合経過】

　◇１回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】塩見四球、青木の投ゴロで投手山口が二塁に悪送球し、塩見二進、山田四球で満塁、村上の二ゴロで塩見生還、青木三進、山田二封、オスナ三振、中村中飛

  • １回、ピンチを招いた山口俊（中央）のもとに桑田真澄投手チーフコーチ補佐と内野陣が集まる　（カメラ・豊田　秀一）

    １回、ピンチを招いた山口俊（中央）のもとに桑田真澄投手チーフコーチ補佐と内野陣が集まる　（カメラ・豊田　秀一）

　【巨】丸二直、坂本一飛、吉川左飛

　◇２回（ヤ０、巨１）

　【ヤ】サンタナ三振、元山左飛、石川二ゴロ

  • 力投する先発・山口俊（カメラ・豊田　秀一）

    力投する先発・山口俊（カメラ・豊田　秀一）

　【巨】岡本和左越３３号本塁打、中田三振、ウィーラー右前安打、松原の投ゴロでウィーラー二進、小林三振

  • ２回無死、左越えに同点となる３３号ソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・竜田　卓）

    ２回無死、左越えに同点となる３３号ソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・竜田　卓）

　◇３回（両軍０）

　【ヤ】塩見遊飛、青木三振、山田捕邪飛

　【巨】山口三振、丸二ゴロ、坂本三直

　◇４回（両軍０）

　【ヤ】村上左飛、オスナ三ゴロ、中村中前安打、サンタナ三ゴロ

　【巨】吉川一ゴロ、岡本和遊ゴロ、中田三ゴロ

　◇５回（両軍０）

　【ヤ】元山三振、石川遊ゴロ、塩見四球、青木遊ゴロ

　【巨】ウィーラー二ゴロ、松原三振、小林中飛

　◇６回（両軍０）

　【ヤ】山田三振、村上左前安打、オスナ遊ゴロ併殺打

　【巨】山口三振、丸中飛、坂本中前安打、中堅塩見の失策で坂本二進、吉川左飛

  • ６回２死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

    ６回２死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・竜田　卓）

　◇７回（両軍０）

　【ヤ】中村遊直、サンタナ、元山ともに三振

　【巨】（投手今野）岡本和左前安打（代走増田大）、中田の代打若林左飛、ウィーラーの中前安打で増田大二進、松原の中飛で増田大三進、小林の代打亀井のときウィーラー二盗、亀井中飛

  • ７回１死一塁、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）

    ７回１死一塁、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）

　◇８回（両軍０）

　【ヤ】（投手中川、捕手大城、一塁ウィーラー、三塁増田大、左翼若林）今野の代打内川右前安打（代走渡辺）、塩見右飛、青木の右越安打で渡辺三進（青木の代走荒木）、山田左飛、村上二ゴロ

  • ８回から２番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ８回から２番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手清水、左翼荒木、右翼渡辺）大城三振、丸二ゴロ、坂本遊ゴロ

　◇９回（両軍１）

　【ヤ】（投手ビエイラ）オスナ左翼線二塁打（代走西浦）、中村の一前バントで西浦三進、清水の代打川端の中前安打で西浦生還、元山の代打宮本四球で川端二進、（投手デラロサ）渡辺の遊ゴロで川端三進、宮本二封、塩見二ゴロ

  • ９回１死三塁、代打・川端慎吾に勝ち越しとなる中前適時打を打たれたビエイラ（カメラ・竜田　卓）

    ９回１死三塁、代打・川端慎吾に勝ち越しとなる中前適時打を打たれたビエイラ（カメラ・竜田　卓）

　【巨】（投手マクガフ、一塁川端、遊撃西浦）吉川中前安打、増田大の投前バントで吉川二進、若林の中越二塁打で吉川生還、ウィーラー申告敬遠（代走広岡）、松原の代打重信三振、デラロサの代打中島二ゴロ

  • ９回１死二塁、同点の適時二塁打を放つ若林晃弘（カメラ・中島　傑）

    ９回１死二塁、同点の適時二塁打を放つ若林晃弘（カメラ・中島　傑）

２回無死、同点の左越えソロ本塁打を放ち「ワッショイ！」ポーズをする岡本和真（カメラ・中島　傑）
１回、ピンチを招いた山口俊（中央）のもとに桑田真澄投手チーフコーチ補佐と内野陣が集まる　（カメラ・豊田　秀一）
力投する先発・山口俊（カメラ・豊田　秀一）
２回無死、左越えに同点となる３３号ソロ本塁打を放つ岡本和真（カメラ・竜田　卓）
６回２死、中前安打を放つ坂本勇人（カメラ・竜田　卓）
７回１死一塁、中前安打を放つウィーラー（カメラ・竜田　卓）
すべての写真を見る 10枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請