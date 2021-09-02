【巨人】今季１３度目ドロー　岡本和真、自己最多タイ３３号ソロ…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―２ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）
巨人は今季１３試合目の引き分け。１点を追う２回、岡本和真が自己最多タイの３３号ソロ。左翼５階席へ飛び込む５試合ぶりの一発で試合を振り出しに戻した。
同点のまま迎えた９回には守護神ビエイラが失点し、連続無失点記録は３２試合でストップしたがその裏、若林晃弘の適時二塁打でドローに持ち込み、ヤクルト３連戦を２勝１分けで終えた。
３日からは甲子園に乗り込み、０・５差２位の阪神と後半戦最初の首位攻防３連戦に臨む。
【試合経過】
◇１回（ヤ１、巨０）
【ヤ】塩見四球、青木の投ゴロで投手山口が二塁に悪送球し、塩見二進、山田四球で満塁、村上の二ゴロで塩見生還、青木三進、山田二封、オスナ三振、中村中飛
【巨】丸二直、坂本一飛、吉川左飛
◇２回（ヤ０、巨１）
◇３回（両軍０）
【ヤ】塩見遊飛、青木三振、山田捕邪飛
【巨】山口三振、丸二ゴロ、坂本三直
◇４回（両軍０）
【ヤ】村上左飛、オスナ三ゴロ、中村中前安打、サンタナ三ゴロ
【巨】吉川一ゴロ、岡本和遊ゴロ、中田三ゴロ
◇５回（両軍０）
【ヤ】元山三振、石川遊ゴロ、塩見四球、青木遊ゴロ
【巨】ウィーラー二ゴロ、松原三振、小林中飛
◇６回（両軍０）
【ヤ】山田三振、村上左前安打、オスナ遊ゴロ併殺打
◇７回（両軍０）
【ヤ】中村遊直、サンタナ、元山ともに三振
【巨】（投手今野）岡本和左前安打（代走増田大）、中田の代打若林左飛、ウィーラーの中前安打で増田大二進、松原の中飛で増田大三進、小林の代打亀井のときウィーラー二盗、亀井中飛
◇８回（両軍０）
【ヤ】（投手中川、捕手大城、一塁ウィーラー、三塁増田大、左翼若林）今野の代打内川右前安打（代走渡辺）、塩見右飛、青木の右越安打で渡辺三進（青木の代走荒木）、山田左飛、村上二ゴロ
【巨】（投手清水、左翼荒木、右翼渡辺）大城三振、丸二ゴロ、坂本遊ゴロ
◇９回（両軍１）
【ヤ】（投手ビエイラ）オスナ左翼線二塁打（代走西浦）、中村の一前バントで西浦三進、清水の代打川端の中前安打で西浦生還、元山の代打宮本四球で川端二進、（投手デラロサ）渡辺の遊ゴロで川端三進、宮本二封、塩見二ゴロ
【巨】（投手マクガフ、一塁川端、遊撃西浦）吉川中前安打、増田大の投前バントで吉川二進、若林の中越二塁打で吉川生還、ウィーラー申告敬遠（代走広岡）、松原の代打重信三振、デラロサの代打中島二ゴロ