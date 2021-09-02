【巨人】今季１３度目ドロー　岡本和真、自己最多タイ３３号ソロ…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人２―２ヤクルト（２日・京セラドーム大阪）

巨人は今季１３試合目の引き分け。１点を追う２回、岡本和真が自己最多タイの３３号ソロ。左翼５階席へ飛び込む５試合ぶりの一発で試合を振り出しに戻した。

同点のまま迎えた９回には守護神ビエイラが失点し、連続無失点記録は３２試合でストップしたがその裏、若林晃弘の適時二塁打でドローに持ち込み、ヤクルト３連戦を２勝１分けで終えた。

３日からは甲子園に乗り込み、０・５差２位の阪神と後半戦最初の首位攻防３連戦に臨む。

【試合経過】

◇１回（ヤ１、巨０）

【巨】丸二直、坂本一飛、吉川左飛

◇２回（ヤ０、巨１）

◇３回（両軍０）

【ヤ】塩見遊飛、青木三振、山田捕邪飛

【巨】山口三振、丸二ゴロ、坂本三直

◇４回（両軍０）

【ヤ】村上左飛、オスナ三ゴロ、中村中前安打、サンタナ三ゴロ

【巨】吉川一ゴロ、岡本和遊ゴロ、中田三ゴロ

◇５回（両軍０）

【ヤ】元山三振、石川遊ゴロ、塩見四球、青木遊ゴロ

【巨】ウィーラー二ゴロ、松原三振、小林中飛

◇６回（両軍０）

【ヤ】山田三振、村上左前安打、オスナ遊ゴロ併殺打

◇７回（両軍０）

【ヤ】中村遊直、サンタナ、元山ともに三振

◇８回（両軍０）

【巨】（投手清水、左翼荒木、右翼渡辺）大城三振、丸二ゴロ、坂本遊ゴロ