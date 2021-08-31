【巨人】吉川尚輝、地元・岐阜で３安打４打点「わっしょい！」ポーズも出て首位キープ…ヤクルト戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 巨人１０―８ヤクルト（３１日・岐阜）

巨人がヤクルトとの直接対決を制し、首位を守った。３番に入った吉川が地元の岐阜で３安打４打点。初回に中堅左へ４号ソロを運ぶと、１点リードの６回には満塁から勝利を決定づける走者一掃３点二塁打を放った。４回には中田が本塁へのヘッドスライディングで生還するなど、一丸で首位攻防戦に快勝。９回を締めたビエイラは、１１年ファルケンボーグ（ソフトバンク）に並び、外国人最長の３１試合連続無失点とした。

また阪神は、中日に敗れた。セ・リーグは首位が巨人、０．５ゲーム差の２位に阪神、１．５ゲーム差で３位・ヤクルトとなった。

【試合経過】

◆１回（ヤ１、巨２）

◆２回（ヤ２、巨０）

【ヤ】中村左前安打、サンタナ左中間９号本塁打、元山、小川、塩見３者連続三振

◆３回（両軍０）

【巨】丸三振、坂本中飛、吉川左前安打、岡本和三ゴロ

◆４回（ヤ０、巨２）

【ヤ】中村遊ゴロ、サンタナ三振、元山右前安打、小川中飛

◆５回（ヤ１、巨０）

【巨】吉川中飛、岡本和右飛、中田左飛

◆６回（ヤ０、巨４）

【ヤ】元山遊ゴロ、大下の代打坂口三振、塩見中飛

【巨】（投手坂本）大城三振、ウィーラー中前安打、松原の左前安打でウィーラー二進、鍵谷の代打中島の左翼線二塁打でウィーラー生還、（代走陽）松原三進、丸四球で満塁、坂本三振、吉川の中越三塁打で松原、陽、丸生還、岡本和捕飛

◆７回（ヤ１、巨２）

【ヤ】（投手高梨、三塁広岡）青木中越二塁打、山田の左越安打で青木生還、村上二ゴロ併殺打、オスナ投ゴロ

◆８回（ヤ３、巨０）

【巨】（投手石山、左翼渡辺）吉川左飛、重信三振、増田大二飛