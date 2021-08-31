注 目
新型コロナ関連ニュース 報知SNS
お知らせ
InstagramTwitterfacebook
ホーム パラリンピック 巨人 野球 芸能 競馬 サッカー ゴルフ スポーツ 格闘技 社会 地域版 ボート競輪オート ライフ 動画 写真特集 占い 馬トク ボートナビ
 
 

【巨人】吉川尚輝、地元・岐阜で３安打４打点「わっしょい！」ポーズも出て首位キープ…ヤクルト戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
６回に適時三塁打を放った吉川尚輝はベンチに戻り「わっしょい！」ポーズ（カメラ・中島　傑）
６回に適時三塁打を放った吉川尚輝はベンチに戻り「わっしょい！」ポーズ（カメラ・中島　傑）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　巨人１０―８ヤクルト（３１日・岐阜）

　巨人がヤクルトとの直接対決を制し、首位を守った。３番に入った吉川が地元の岐阜で３安打４打点。初回に中堅左へ４号ソロを運ぶと、１点リードの６回には満塁から勝利を決定づける走者一掃３点二塁打を放った。４回には中田が本塁へのヘッドスライディングで生還するなど、一丸で首位攻防戦に快勝。９回を締めたビエイラは、１１年ファルケンボーグ（ソフトバンク）に並び、外国人最長の３１試合連続無失点とした。

　また阪神は、中日に敗れた。セ・リーグは首位が巨人、０．５ゲーム差の２位に阪神、１．５ゲーム差で３位・ヤクルトとなった。

　【試合経過】

　◆１回（ヤ１、巨２）

　【ヤ】塩見三振、青木中越４号本塁打、山田遊ゴロ、村上左中間二塁打、オスナ三振

  • １回１死、山田哲人の遊ゴロを好捕し一塁に送球する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

    １回１死、山田哲人の遊ゴロを好捕し一塁に送球する坂本勇人（カメラ・中島　傑）

　【巨】丸左越１５号本塁打、坂本遊ゴロ、吉川中越４号本塁打、岡本和、中田ともに三振

  • １回無死、左越えソロ本塁打を放ち「ワッショイ！」ポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

    １回無死、左越えソロ本塁打を放ち「ワッショイ！」ポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）

　◆２回（ヤ２、巨０）

　【ヤ】中村左前安打、サンタナ左中間９号本塁打、元山、小川、塩見３者連続三振

　【巨】大城遊ゴロ、ウィーラー中越二塁打、松原の三ゴロでウィーラー三進、メルセデス投ゴロ

  • ２回１死、二塁打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ２回１死、二塁打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【ヤ】青木投触一ゴロ、山田四球、村上三振、オスナの遊ゴロで山田二封

  • ３回無死、青木宣親の打球がメルセデスの足を直撃。青木も転倒（カメラ・竜田　卓）

    ３回無死、青木宣親の打球がメルセデスの足を直撃。青木も転倒（カメラ・竜田　卓）

　【巨】丸三振、坂本中飛、吉川左前安打、岡本和三ゴロ

　◆４回（ヤ０、巨２）

　【ヤ】中村遊ゴロ、サンタナ三振、元山右前安打、小川中飛

　【巨】中田中前安打、大城四球で中田二進、ウィーラーの左前安打で満塁、松原の左飛で中田生還、メルセデススリーバント失敗で三振、丸の右翼線二塁打で大城生還、ウィーラー三進、（投手大下）坂本一ゴロ

  • ４回無死満塁、松原聖弥の左犠飛で三塁から生還する中田翔（カメラ・中島　傑）

    ４回無死満塁、松原聖弥の左犠飛で三塁から生還する中田翔（カメラ・中島　傑）

　◆５回（ヤ１、巨０）

　【ヤ】塩見三振、青木右翼線二塁打、山田の左前安打で青木三進、村上の投手内野安打で青木生還、山田二進、オスナ一飛、中村四球で満塁、（投手鍵谷）サンタナ三振

  • ５回２死満塁、マウンドを降りるメルセデス（左）（カメラ・中島　傑）

    ５回２死満塁、マウンドを降りるメルセデス（左）（カメラ・中島　傑）

　【巨】吉川中飛、岡本和右飛、中田左飛

　◆６回（ヤ０、巨４）

　【ヤ】元山遊ゴロ、大下の代打坂口三振、塩見中飛

６回１死一塁、代打・中島宏之が左翼線二塁打を放ち巨人勝ち越し（カメラ・竜田　卓）
６回１死一塁、代打・中島宏之が左翼線二塁打を放ち巨人勝ち越し（カメラ・竜田　卓）

　【巨】（投手坂本）大城三振、ウィーラー中前安打、松原の左前安打でウィーラー二進、鍵谷の代打中島の左翼線二塁打でウィーラー生還、（代走陽）松原三進、丸四球で満塁、坂本三振、吉川の中越三塁打で松原、陽、丸生還、岡本和捕飛

　◆７回（ヤ１、巨２）

　【ヤ】（投手高梨、三塁広岡）青木中越二塁打、山田の左越安打で青木生還、村上二ゴロ併殺打、オスナ投ゴロ

　【巨】（投手吉田喜）中田左中間二塁打、（代走増田大）大城、ウィーラーともに三振、松原のとき暴投で増田大三進、松原の右翼線二塁打で増田大生還、広岡の左前安打で松原一挙生還、丸四球で広岡二進、坂本三振

  • ７回２死二塁、吉田大喜の暴投の間に二塁走者・増田大輝が三塁へ進む（三塁手・村上宗隆）（カメラ・豊田　秀一）

    ７回２死二塁、吉田大喜の暴投の間に二塁走者・増田大輝が三塁へ進む（三塁手・村上宗隆）（カメラ・豊田　秀一）

　◆８回（ヤ３、巨０）

　【ヤ】（投手デラロサ、一塁若林、遊撃増田大、左翼重信）中村中前安打、サンタナの右前安打で中村二進、元山の中前安打で満塁、吉田喜の代打川端の右翼線二塁打で中村、サンタナともに生還、元山三進、塩見の中前安打で元山生還、川端三進、（投手中川）青木の投ゴロで元山タッチアウト、塩見二進、山田のとき青木の代走渡辺、山田、村上ともに中飛

  • ８回無死一、三塁、マウンドを降りるデラロサ（カメラ・中島　傑）

    ８回無死一、三塁、マウンドを降りるデラロサ（カメラ・中島　傑）

　【巨】（投手石山、左翼渡辺）吉川左飛、重信三振、増田大二飛

　◆９回（ヤ０、巨Ｘ）

　【ヤ】（投手ビエイラ、捕手小林）オスナ三ゴロ、中村左前安打、（代走古賀）サンタナ右邪飛、元山左飛

  • ９回２死一塁、 元山飛優を左飛に打ち取り、吠えるビエイラ（カメラ・竜田　卓）

    ９回２死一塁、 元山飛優を左飛に打ち取り、吠えるビエイラ（カメラ・竜田　卓）

６回に適時三塁打を放った吉川尚輝はベンチに戻り「わっしょい！」ポーズ（カメラ・中島　傑）
１回１死、山田哲人の遊ゴロを好捕し一塁に送球する坂本勇人（カメラ・中島　傑）
１回無死、左越えソロ本塁打を放ち「ワッショイ！」ポーズをする丸佳浩（カメラ・中島　傑）
２回１死、二塁打を放つウィーラー（カメラ・中島　傑）
３回無死、青木宣親の打球がメルセデスの足を直撃。青木も転倒（カメラ・竜田　卓）
４回無死満塁、松原聖弥の左犠飛で三塁から生還する中田翔（カメラ・中島　傑）
すべての写真を見る 11枚

【関連ニュース】

プロ野球特集

巨人

スポーツ報知の購読案内 スポーツ報知のバンクナンバー購入

コラムでＨｏ！

一覧へ

注目トピック

報知ブログ（最新更新分）

一覧へ
NEWS読売・報知 モバイルGIANTS 個人向け写真販売 ボーイズリーグ写真 法人向け紙面・写真使用申請