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【セパ公示】（３０日）阪神がアルカンタラ、山本泰寛、熊谷敬宥を抹消 ヤクルトは吉田大成を抹消
2021年8月30日 16時8分
スポーツ報知
# 野球
# プロ野球
アルカンタラ
◆セ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽阪神 アルカンタラ投手、山本泰寛内野手、熊谷敬宥内野手
▽ヤクルト 吉田大成内野手
◆パ・リーグ
【出場選手登録抹消】
▽西武 本田圭佑投手、齊藤誠人捕手、鈴木将平外野手
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