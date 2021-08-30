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【セパ公示】（３０日）阪神がアルカンタラ、山本泰寛、熊谷敬宥を抹消　ヤクルトは吉田大成を抹消

スポーツ報知
# 野球# プロ野球
アルカンタラ
アルカンタラ

　◆セ・リーグ

　【出場選手登録抹消】

　▽阪神　アルカンタラ投手、山本泰寛内野手、熊谷敬宥内野手

　▽ヤクルト　吉田大成内野手

　◆パ・リーグ

　【出場選手登録抹消】

　▽西武　本田圭佑投手、齊藤誠人捕手、鈴木将平外野手

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