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【巨人】高橋優貴５回無失点１０勝目　チームの連敗止めた…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日１―５巨人（２９日・バンテリンドーム）

　巨人は先発の高橋優貴が５回２安打無失点で自身初の２ケタ１０勝目。引き分けをはさんだ連敗を２で止めた。６回から高梨雄平、畠世周、デラロサ、中川皓太の継投でリードを守った。

　打線は３回無死二、三塁から吉川尚輝の中犠飛で先制。４回に１死から広岡大志が死球で出塁すると、松原聖弥の左中間適時二塁打。さらに高橋優貴が今季初安打となるタイムリーで右中間二塁打を放ち、この回２点を追加した。

　７回は無死一、三塁から坂本がバントを２球失敗してから、中前２点適時打で突き放した。

　【試合経過】

　◇１回（両軍０）　

　【巨】ウィーラー、坂本ともに三振、吉川中前安打、岡本和の左前安打で吉川二進、中田四球で満塁、大城右飛

  • １回２死、中前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

    １回２死、中前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）

　【中】京田三ゴロ、渡辺三振、大島二ゴロ

  • 先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

    先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）

　◇２回（両軍０）

　【巨】広岡遊ゴロ、松原左飛、高橋三振

　【中】ビシエド中飛、福留三振、堂上三塁内野安打、溝脇左飛

　◇３回（巨１、中０）

　【巨】ウィーラー中越二塁打、坂本の中前安打でウィーラー三進、吉川の中犠飛でウィーラー生還、岡本和、中田ともに一邪飛

  • ３回無死、二塁打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

    ３回無死、二塁打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）

　【中】木下拓、小笠原ともに三振、京田左飛

　◇４回（巨２、中０）

　【巨】大城二ゴロ、広岡死球、松原の左中間二塁打で広岡一挙生還、高橋の右中間二塁打で松原生還、ウィーラーの二ゴロで高橋三進、坂本三振

  • ４回１死二塁、高橋優貴は右中間に適時二塁打を放つ（投手・小笠原慎之介)　（カメラ・堺　恒志）

    ４回１死二塁、高橋優貴は右中間に適時二塁打を放つ（投手・小笠原慎之介)　（カメラ・堺　恒志）

　【中】渡辺右飛、大島左前安打、ビシエドのとき大島二盗、ビシエド、福留ともに三振

　◇５回（両軍０）

　【巨】吉川二ゴロ、岡本和遊直、中田中飛

　【中】堂上四球、溝脇の投ゴロで堂上二進、木下拓四球、小笠原の代打Ａ．マルティネス四球で満塁、京田二直、渡辺の代打福田三直

　◇６回（両軍０）

　【巨】（投手岡田、左翼福田）大城一ゴロ、広岡遊ゴロ、松原三振

　【中】（投手高梨、右翼若林）大島遊ゴロ、ビシエド二飛、福留三振

  • ６回から２番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

    ６回から２番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）

　◇７回（巨２、中１）

　【巨】（投手田島）若林遊撃内野安打、ウィーラーの代打丸四球で若林二進、坂本の中前安打で若林一挙生還、丸一挙三進、吉川の遊ゴロで坂本二封、丸生還、岡本和、中田ともに三振

  • ７回無死一、二塁、坂本勇人は中前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

    ７回無死一、二塁、坂本勇人は中前適時打を放つ（カメラ・堺　恒志）

　【中】（投手畠、遊撃増田大、左翼若林、中堅丸、右翼松原）堂上中前安打、溝脇遊邪飛、木下拓三振、田島の代打高橋周の左中間二塁打で堂上一挙生還、京田遊ゴロ

  • ３番手の畠世周（カメラ・上村　尚平）

    ３番手の畠世周（カメラ・上村　尚平）

　◇８回（両軍０）

　【巨】（投手藤嶋、捕手大野奨、二塁堂上、三塁高橋周）大城左飛、増田大三振、松原左飛

　【中】（投手デラロサ、捕手小林）福田左飛、大島中前安打、ビシエド右飛、福留のとき大島二盗、福留左飛

  • ８回から４番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

    ８回から４番手でマウンドに上がったデラロサ（カメラ・中島　傑）

　◇９回（両軍０）

　【巨】（投手三ツ間、中堅武田、右翼伊藤）若林投ゴロ、丸中前安打、デラロサの代打重信、吉川ともに三振

  • ９回１死、丸佳浩は中前安打を放つ（投手・三ツ間卓也、捕手・大野奨太)　（カメラ・堺　恒志）

    ９回１死、丸佳浩は中前安打を放つ（投手・三ツ間卓也、捕手・大野奨太)　（カメラ・堺　恒志）

【中】（投手中川、三塁若林、左翼重信）堂上、大野奨ともに三振、伊藤三ゴロ

  • ９回から５番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

    ９回から５番手でマウンドに上がった中川皓太（カメラ・中島　傑）

１回２死、中前安打を放つ吉川尚輝（カメラ・中島　傑）
先発の高橋優貴（カメラ・中島　傑）
３回無死、二塁打を放ちガッツポーズをするウィーラー（カメラ・中島　傑）
４回１死二塁、高橋優貴は右中間に適時二塁打を放つ（投手・小笠原慎之介)　（カメラ・堺　恒志）
６回から２番手でマウンドに上がった高梨雄平（カメラ・中島　傑）
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