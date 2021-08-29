【巨人】高橋優貴５回無失点１０勝目　チームの連敗止めた…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日１―５巨人（２９日・バンテリンドーム）

巨人は先発の高橋優貴が５回２安打無失点で自身初の２ケタ１０勝目。引き分けをはさんだ連敗を２で止めた。６回から高梨雄平、畠世周、デラロサ、中川皓太の継投でリードを守った。

打線は３回無死二、三塁から吉川尚輝の中犠飛で先制。４回に１死から広岡大志が死球で出塁すると、松原聖弥の左中間適時二塁打。さらに高橋優貴が今季初安打となるタイムリーで右中間二塁打を放ち、この回２点を追加した。

７回は無死一、三塁から坂本がバントを２球失敗してから、中前２点適時打で突き放した。

【試合経過】

◇１回（両軍０）

◇２回（両軍０）

【巨】広岡遊ゴロ、松原左飛、高橋三振

【中】ビシエド中飛、福留三振、堂上三塁内野安打、溝脇左飛

◇３回（巨１、中０）

【中】木下拓、小笠原ともに三振、京田左飛

◇４回（巨２、中０）

【中】渡辺右飛、大島左前安打、ビシエドのとき大島二盗、ビシエド、福留ともに三振

◇５回（両軍０）

【巨】吉川二ゴロ、岡本和遊直、中田中飛

【中】堂上四球、溝脇の投ゴロで堂上二進、木下拓四球、小笠原の代打Ａ．マルティネス四球で満塁、京田二直、渡辺の代打福田三直

◇６回（両軍０）

【巨】（投手岡田、左翼福田）大城一ゴロ、広岡遊ゴロ、松原三振

◇７回（巨２、中１）

◇８回（両軍０）

【巨】（投手藤嶋、捕手大野奨、二塁堂上、三塁高橋周）大城左飛、増田大三振、松原左飛