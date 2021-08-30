照ノ富士が新横綱、朝乃山は大関陥落、明生が新関脇に…秋場所幕内番付一覧

照ノ富士

日本相撲協会は３０日、大相撲秋場所（９月１２日初日、東京・両国国技館）の新番付を発表した。

新横綱の照ノ富士（伊勢ケ浜）は大関陥落経験者としては、１９７９年名古屋場所後の三重ノ海以来、史上２人目の昇進。西大関・貴景勝（常盤山）は４度目のカド番。新関脇の明生は立浪部屋から、現師匠（元小結・旭豊）が継承してから初。立浪部屋としては１９８５年夏場所の北尾以来の関脇となる。

新型コロナウイルス感染予防のガイドライン（指針）に違反し、７月の名古屋場所から６場所出場停止の処分を受けていた朝乃山（高砂）は、東関脇となり２０２０年初場所の高安以来の大関陥落となった。

【東】

東横綱・白鵬（宮城野）

東大関・正代（時津風）

東関脇・御嶽海（出羽海）

東関脇・朝乃山（高砂）

東小結・高安（田子ノ浦）

東前頭筆頭・豊昇龍（立浪）

東前頭２枚目・北勝富士（八角）

東前頭３枚目・若隆景（荒汐）

東前頭４枚目・玉鷲（片男波）

東前頭５枚目・千代翔馬（九重）

東前頭６枚目・宇良（木瀬）

東前頭７枚目・志摩ノ海（木瀬）

東前頭８枚目・隠岐の海（八角）

東前頭９枚目・碧山（春日野）

東前頭１０枚目・千代大龍（九重）

東前頭１１枚目・遠藤（追手風）

東前頭１２枚目・石浦（宮城野）

東前頭１３枚目・輝（高田川）

東前頭１４枚目・魁聖（友綱）

東前頭１５枚目・一山本（二所ノ関）

東前頭１６枚目・千代丸（九重）

東前頭１７枚目・千代の国（九重）

【西】

西横綱・照ノ富士（伊勢ケ浜）

西大関・貴景勝（常盤山）

西関脇・明生（立浪）

西小結・逸ノ城（湊）

西前頭筆頭・隆の勝（常盤山）

西前頭２枚目・霧馬山（陸奥）

西前頭３枚目・琴ノ若（佐渡ケ嶽）

西前頭４枚目・大栄翔（追手風）

西前頭５枚目・宝富士（伊勢ケ浜）

西前頭６枚目・阿武咲（阿武松）

西前頭７枚目・照強（伊勢ケ浜）

西前頭８枚目・翔猿（追手風）

西前頭９枚目・英乃海（木瀬）

西前頭１０枚目・妙義龍（境川）

西前頭１１枚目・琴恵光（佐渡ケ嶽）

西前頭１２枚目・栃ノ心（春日野）

西前頭１３枚目・剣翔（追手風）

西前頭１４枚目・豊山（時津風）

西前頭１５枚目・千代ノ皇（九重）

西前頭１６枚目・徳勝龍（木瀬）