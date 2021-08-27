【巨人】打線はつながり欠き１１試合連続１ケタ安打、今季ワーストタイ３安打…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―１巨人（２７日・バンテリンドーム）

巨人が今季ワーストタイの３安打で中日に敗れた。丸を加入後初の１番で起用した打線はつながりを欠き、１１試合連続の１ケタ安打。４回の岡本の３２号ソロだけにとどまった。

先発・山口は２回４失点（自責３）で３敗目を喫した。

【試合経過】

【巨】丸四球、坂本三振、ウィーラーの三ゴロで丸二進、岡本和左飛

【中】京田の一ゴロで投手山口失策、渡辺の中前安打で京田三進、大島のとき渡辺が二盗、大島四球、ビシエドの右前安打で京田、渡辺生還、大島三進、福留の四球でビシエド二進、堂上、溝脇ともに三振、木下拓投ゴロ

２回２死二、三塁、ビシエド（右から二人目）に中前適時打を打たれた山口俊（カメラ・中島 傑）

【中】大野雄三振、京田投触二塁内野安打、渡辺の右翼線二塁打で京田三進、大島三飛、ビシエドの中前安打で京田、渡辺生還、福留四球でビシエド二進、堂上三ゴロで一塁タッチアウト

【巨】小林一邪飛、山口の代打石川三振、丸二飛

３回から２番手でマウンドに上がった戸根千明（カメラ・中島 傑）

【巨】坂本右中間安打、ウィーラー遊ゴロ併殺打、岡本和右越３２号本塁打、中田三振