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【巨人】打線はつながり欠き１１試合連続１ケタ安打、今季ワーストタイ３安打…中日戦試合経過

スポーツ報知
# 巨人
中日に敗れ、引き揚げる原辰徳監督（カメラ・堺　恒志）
中日に敗れ、引き揚げる原辰徳監督（カメラ・堺　恒志）

◆ＪＥＲＡセ・リーグ　中日４―１巨人（２７日・バンテリンドーム）

　巨人が今季ワーストタイの３安打で中日に敗れた。丸を加入後初の１番で起用した打線はつながりを欠き、１１試合連続の１ケタ安打。４回の岡本の３２号ソロだけにとどまった。

　先発・山口は２回４失点（自責３）で３敗目を喫した。

　【試合経過】

　◆１回（巨０、中２）

　【巨】丸四球、坂本三振、ウィーラーの三ゴロで丸二進、岡本和左飛

　【中】京田の一ゴロで投手山口失策、渡辺の中前安打で京田三進、大島のとき渡辺が二盗、大島四球、ビシエドの右前安打で京田、渡辺生還、大島三進、福留の四球でビシエド二進、堂上、溝脇ともに三振、木下拓投ゴロ

  • １回２死満塁、木下拓哉の打球に飛びついた山口俊（カメラ・中島　傑）

    １回２死満塁、木下拓哉の打球に飛びついた山口俊（カメラ・中島　傑）

　◆２回（巨０、中２）

　【巨】中田左飛、広岡右飛、松原三振

　【中】大野雄三振、京田投触二塁内野安打、渡辺の右翼線二塁打で京田三進、大島三飛、ビシエドの中前安打で京田、渡辺生還、福留四球でビシエド二進、堂上三ゴロで一塁タッチアウト

  • ２回２死二、三塁、ビシエド（右から二人目）に中前適時打を打たれた山口俊（カメラ・中島　傑）

    ２回２死二、三塁、ビシエド（右から二人目）に中前適時打を打たれた山口俊（カメラ・中島　傑）

　◆３回（両軍０）

　【巨】小林一邪飛、山口の代打石川三振、丸二飛

　【中】（投手戸根）溝脇、木下拓ともに左飛、大野雄三振

  • ３回から２番手でマウンドに上がった戸根千明（カメラ・中島　傑）

    ３回から２番手でマウンドに上がった戸根千明（カメラ・中島　傑）

　◆４回（巨１、中０）

　【巨】坂本右中間安打、ウィーラー遊ゴロ併殺打、岡本和右越３２号本塁打、中田三振

  • ４回２死、右越えソロ本塁打を放ち中田翔（右）とタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ４回２死、右越えソロ本塁打を放ち中田翔（右）とタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）

　【中】京田一ゴロ、渡辺三振、大島三ゴロ

　◆５回（両軍０）

　【巨】広岡右飛、松原二ゴロ、小林三振

　【中】ビシエド四球、福留三振、堂上右飛、溝脇中飛

  • ５回、戸根千明（左）をタッチで迎える山口俊（カメラ・中島　傑）

    ５回、戸根千明（左）をタッチで迎える山口俊（カメラ・中島　傑）

　◆６回（両軍０）

　【巨】戸根の代打増田大、丸ともに三振、坂本四球、ウィーラー右飛

　【中】（投手鍵谷）木下拓中前安打、大野雄の捕前バントで木下拓二進、京田、渡辺ともに三振

  • ６回から３番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

    ６回から３番手でマウンドに上がった鍵谷陽平（カメラ・中島　傑）

　◆７回（両軍０）

　【巨】岡本和二ゴロ、中田中飛、広岡左翼線安打、松原二ゴロ

　【中】（投手大江）大島三振、ビシエド左飛、福留三振

  • ７回に登板した４番手の大江竜聖　（カメラ・上村　尚平）

    ７回に登板した４番手の大江竜聖　（カメラ・上村　尚平）

　◆８回（両軍０）

　【巨】（投手又吉、右翼武田）小林の代打若林二ゴロ、大江の代打大城中飛、丸二ゴロ

  • ８回２死、丸佳浩は二ゴロに倒れる（一塁手・ビシエド）　（カメラ・堺　恒志）

    ８回２死、丸佳浩は二ゴロに倒れる（一塁手・ビシエド）　（カメラ・堺　恒志）

　【中】（投手畠、捕手大城、中堅若林）堂上中前安打、溝脇の投前バントで堂上二進、木下拓四球、又吉の代打高橋周三ゴロ併殺打

　◆９回（巨０、中Ｘ）

　【巨】（投手Ｒマルティネス、三塁高橋周）坂本三振、ウィーラー遊ゴロ、岡本和中飛

  • ９回２死、中飛に倒れた岡本和真（カメラ・中島　傑）

    ９回２死、中飛に倒れた岡本和真（カメラ・中島　傑）

中日に敗れ、引き揚げる原辰徳監督（カメラ・堺　恒志）
１回２死満塁、木下拓哉の打球に飛びついた山口俊（カメラ・中島　傑）
２回２死二、三塁、ビシエド（右から二人目）に中前適時打を打たれた山口俊（カメラ・中島　傑）
３回から２番手でマウンドに上がった戸根千明（カメラ・中島　傑）
４回２死、右越えソロ本塁打を放ち中田翔（右）とタッチをする岡本和真（カメラ・中島　傑）
５回、戸根千明（左）をタッチで迎える山口俊（カメラ・中島　傑）
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