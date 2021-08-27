【巨人】打線はつながり欠き１１試合連続１ケタ安打、今季ワーストタイ３安打…中日戦試合経過

◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日４―１巨人（２７日・バンテリンドーム）
巨人が今季ワーストタイの３安打で中日に敗れた。丸を加入後初の１番で起用した打線はつながりを欠き、１１試合連続の１ケタ安打。４回の岡本の３２号ソロだけにとどまった。
先発・山口は２回４失点（自責３）で３敗目を喫した。
【試合経過】
◆１回（巨０、中２）
【巨】丸四球、坂本三振、ウィーラーの三ゴロで丸二進、岡本和左飛
【中】京田の一ゴロで投手山口失策、渡辺の中前安打で京田三進、大島のとき渡辺が二盗、大島四球、ビシエドの右前安打で京田、渡辺生還、大島三進、福留の四球でビシエド二進、堂上、溝脇ともに三振、木下拓投ゴロ
◆２回（巨０、中２）
【巨】中田左飛、広岡右飛、松原三振
【中】大野雄三振、京田投触二塁内野安打、渡辺の右翼線二塁打で京田三進、大島三飛、ビシエドの中前安打で京田、渡辺生還、福留四球でビシエド二進、堂上三ゴロで一塁タッチアウト
◆３回（両軍０）
【巨】小林一邪飛、山口の代打石川三振、丸二飛
◆４回（巨１、中０）
【中】京田一ゴロ、渡辺三振、大島三ゴロ
◆５回（両軍０）
【巨】広岡右飛、松原二ゴロ、小林三振
◆６回（両軍０）
【巨】戸根の代打増田大、丸ともに三振、坂本四球、ウィーラー右飛
◆７回（両軍０）
【巨】岡本和二ゴロ、中田中飛、広岡左翼線安打、松原二ゴロ
◆８回（両軍０）
【中】（投手畠、捕手大城、中堅若林）堂上中前安打、溝脇の投前バントで堂上二進、木下拓四球、又吉の代打高橋周三ゴロ併殺打
◆９回（巨０、中Ｘ）